В Кремле обеспокоены преследованием Медведчука на УкраинеАргументы и Факты 06:24

Информация об открытии на Украине уголовного производства в отношении Виктора Медведчука «является весьма тревожной», сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

с чего всё началось

Идет противоречивая информация: то ли возбуждено уголовное дело, то ли какие-то предварительные действия осуществляются. Но в любом случае информация о возможности возбуждения уголовного дела является весьма тревожной, если это произойдет, это будет очередная политическая репрессия.

Накануне стало известно, что в отношении политика было возбуждено дело о госизмене Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле встревожены уголовным преследованием представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, пишет РИА Новости.

В Кремле обеспокоены преследованием Медведчука на Украине

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