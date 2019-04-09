Политика

Кремль не связывает с Рогозиным нарушения в «Роскосмосе»Вести.Ru 07:11

Правоохранительные органы уточняют: прокурорская проверка заняла целый год и охватила почти 19 тысяч компаний, которые выполняют государственный оборонный заказ. В "Роскосмосе", в свою очередь, заявили, что об инспекции знали и всячески ей помогали.
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Дмитрий Песков
Этим занимаются правоохранительные органы. Это первое. Потом, господин Рогозин чуть меньше года возглавляет „Роскосмос“. Второе. Собственно, это обвинение, вы знаете, что в данном случае, если есть какие-то материалы для следствия, будут проводиться следственные действия.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельБИЗНЕС Online 07:05

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