Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию с выборами в МосгордумуМосква 24 05:50
Кремль наблюдает за ситуацией с выборами в Мосгордуму, но не может и не планирует в нее вмешиваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что это вопрос избиркома.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 10:52, Вашингтон
Политика
СБУ не нашла ни одной попытки вмешательства в выборы со стороны России
Врио главы Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что ведомство не нашло ни одной попытки вмешательства в парламентские выборы со стороны РФ.
Обновлено в 09:52
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Политика
В офисе Зеленского анонсировали новые телефонные переговоры с Путиным
Замглавы офиса украинского президента Вадим Пристайко сообщил, что в будущем ожидаются новые телефонные переговоры лидеров России и Украины.
Обновлено в 06:37
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Политика
Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов
Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".
Обновлено вчера в 17:04
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки журнала
Российская актриса Светлана Ходченкова сфотографировалась топлес для обложки августовского номера журнала InStyle.
Обновлено в 08:39
Происшествия
В Москве произошло массовое отравление едой из автоматов
Обновлено в 08:38
Экономика
Уникальный алмаз найден в Архангельской области
Уникальный алмаз редкого лимонного оттенка массой 47,61 карата добыли на месторождении имени В. Гриба в Архангельской области, сообщило региональное министерство природных ресурсов.
Обновлено в 07:03
Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Политика
Суд Амстердама отложил решение по «Скифскому золоту»
Апелляционный суд Амстердама запросил дополнительную информацию по вопросам "скифского золота" и отложил вынесение решения, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:51
Экономика
Порядок приобретения паёв инвестиционных фондов может измениться
По словам главы Комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, управляющего наделяют правом приобретать за счёт имущества, находящегося в доверительном управлении, паи любых паевых инвестиционных фондов.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой
Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.
Обновлено в 06:16
Политика
Совбез ООН рассмотрит закон Украины о госязыке. Мнения экспертов
Закон об украинском языке был принят действующим пока созывом Верховной Рады и подписан еще Петром Порошенко.
Обновлено в 10:00
Происшествия
В Краснодарском крае неизвестный с ножом напал на семью станичников
По уточняющимся данным, днем 14 июля в частный дом в станице Петропавловской Курганинского района ворвался мужчина в камуфляжной форме с ножом в руках.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие
Минобороны приравняет использование смартфона к дедовщине
Использование электронных приборов хотят включить в перечень грубых дисциплинарных проступков.
Обновлено в 10:31
Экономика
«Новапорт» инвестирует в аэропорт Воронежа 5 млрд рублей
В 2018 году пассажиропоток аэропорта составил 770 тыс. человек (рост год к году на 28%), это 37-е место среди аэропортов РФ.
Обновлено в 07:12
Политика
Омбудсмены России и Украины обратятся к Путину и Зеленскому
Обновлено в 09:39
Происшествия
Поклонник Instagram-блогерши убил ее и опубликовал фото преступления
По данным полиции, мужчина напал на девушку с ножом и перерезал ей горло, после чего опубликовал фотографии убитой в Instagram и в чате поклонников блогерши в приложении Discord.
Обновлено в 04:07
Общество
Госдума запретила передавать коллекторам долги по ЖКХ
Госдума на пленарном заседании приняла закон о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ.
Обновлено в 06:04
Политика
Турция унизила США покупкой российских С-400
Бывший глава турецкого МИД Яшар Якыш заявил, что Турция купила российские зенитно-ракетные комплексы С-400 из-за их превосходства над американскими аналогами.
Обновлено в 10:32
Наука
Ученые узнали, как в недрах Земли появился «подземный океан»
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия
В Якутии задержали журналистов, снимавших сюжет о плохих дорогах
Полиция задержала сотрудников телеканала "Якутия 24" по заявлению мэра города Вилюйск из-за съемки в администрации города без соответствующего разрешения, после дачи объяснений их отпустили, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 08:38
Здоровье
В России сделают обязательной йодированную соль
Например, не стоит использовать йодированную соль в продукции, которая будет требовать термической обработки, а также не надо добавлять её в мясные изделия.
Обновлено вчера в 23:13
Общество
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
Обновлено в 08:52
Космос
Спасти планету от астероида. Южноуральцы посоревновались в создании космолетов
Перед участниками поставили задачу: произвести максимально мягкую стыковку космолета с метеоритом.
Обновлено в 08:50
Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров
Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено в 05:37
Политика
Министр экологии Франции ушел в отставку
Министр экологии Франции Франсуа де Рюжи, который несколько дней назад оказался в центре скандала из-за шикарных обедов за государственный счет, заявил, что подал премьер-министру страны Эдуару Филиппу прошение об отставке.
Обновлено в 09:08
Кино
Фонд Романа Абрамовича поддержит экранизацию «Общаги-на-крови»
В начале года Роман Абрамович создал фонд "Кинопрайм", целью которого стала поддержка российского кино.
Обновлено в 09:09