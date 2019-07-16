Политика

В Кремле прокомментировали ситуацию с выборами в МосгордумуМосква 24 05:50

Кремль наблюдает за ситуацией с выборами в Мосгордуму, но не может и не планирует в нее вмешиваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что это вопрос избиркома.
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Кремль: Администрация президента не будет вмешиваться в скандальную ситуацию вокруг выборов в Мосгордуму

Эхо Москвы10:30

Кремль отказался вмешиваться в ситуацию с регистрацией на выборы в Москве

РБК05:22

В Кремле прокомментировали ситуацию с предвыборной гонкой в Москве

RT на русском06:06

Кремль не намерен вмешиваться в выборы в Мосгордуму

Коммерсантъ05:49

В Кремле следят за кампанией по выборам в Мосгордуму, но вмешиваться в нее не будут

ТАСС05:38

Кремль не будет вмешиваться в регистрацию кандидатов в Мосгордуму

Ведомости06:12

В Кремле отказались вмешиваться в ситуацию с выборами в Мосгордуму

РИА Новости05:33
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 10:52, Вашингтон
Политика

СБУ не нашла ни одной попытки вмешательства в выборы со стороны России

Врио главы Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что ведомство не нашло ни одной попытки вмешательства в парламентские выборы со стороны РФ.
Обновлено в 09:52
Происшествия

Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области

Обновлено в 06:29
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В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора

Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
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Политика

В офисе Зеленского анонсировали новые телефонные переговоры с Путиным

Замглавы офиса украинского президента Вадим Пристайко сообщил, что в будущем ожидаются новые телефонные переговоры лидеров России и Украины.
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Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Политика

Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов

Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".
Обновлено вчера в 17:04
Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки журнала

Российская актриса Светлана Ходченкова сфотографировалась топлес для обложки августовского номера журнала InStyle.
Обновлено в 08:39
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Джордж Мартин не учтет мнение фанатов о финале «Песни льда и пламени»

Обновлено в 04:04
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В Москве произошло массовое отравление едой из автоматов

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Экономика

Уникальный алмаз найден в Архангельской области

Уникальный алмаз редкого лимонного оттенка массой 47,61 карата добыли на месторождении имени В. Гриба в Архангельской области, сообщило региональное министерство природных ресурсов.
Обновлено в 07:03
Общество

Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты

Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Политика

Суд Амстердама отложил решение по «Скифскому золоту»

Апелляционный суд Амстердама запросил дополнительную информацию по вопросам "скифского золота" и отложил вынесение решения, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:51
Экономика

Порядок приобретения паёв инвестиционных фондов может измениться

По словам главы Комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, управляющего наделяют правом приобретать за счёт имущества, находящегося в доверительном управлении, паи любых паевых инвестиционных фондов.
Обновлено в 07:24
Происшествия

Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой

Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.
Обновлено в 06:16
Политика

Совбез ООН рассмотрит закон Украины о госязыке. Мнения экспертов

Закон об украинском языке был принят действующим пока созывом Верховной Рады и подписан еще Петром Порошенко.
Обновлено в 10:00
Происшествия

В Краснодарском крае неизвестный с ножом напал на семью станичников

По уточняющимся данным, днем 14 июля в частный дом в станице Петропавловской Курганинского района ворвался мужчина в камуфляжной форме с ножом в руках.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие

Минобороны приравняет использование смартфона к дедовщине

Использование электронных приборов хотят включить в перечень грубых дисциплинарных проступков.
Обновлено в 10:31
Экономика

«Новапорт» инвестирует в аэропорт Воронежа 5 млрд рублей

В 2018 году пассажиропоток аэропорта составил 770 тыс. человек (рост год к году на 28%), это 37-е место среди аэропортов РФ.
Обновлено в 07:12
Политика

Омбудсмены России и Украины обратятся к Путину и Зеленскому

Обновлено в 09:39
Происшествия

Поклонник Instagram-блогерши убил ее и опубликовал фото преступления

По данным полиции, мужчина напал на девушку с ножом и перерезал ей горло, после чего опубликовал фотографии убитой в Instagram и в чате поклонников блогерши в приложении Discord.
Обновлено в 04:07
Общество

Госдума запретила передавать коллекторам долги по ЖКХ

Госдума на пленарном заседании приняла закон о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ.
Обновлено в 06:04
Политика

Турция унизила США покупкой российских С-400

Бывший глава турецкого МИД Яшар Якыш заявил, что Турция купила российские зенитно-ракетные комплексы С-400 из-за их превосходства над американскими аналогами.
Обновлено в 10:32
Наука

Ученые узнали, как в недрах Земли появился «подземный океан»

Обновлено вчера в 12:03
Происшествия

В Якутии задержали журналистов, снимавших сюжет о плохих дорогах

Полиция задержала сотрудников телеканала "Якутия 24" по заявлению мэра города Вилюйск из-за съемки в администрации города без соответствующего разрешения, после дачи объяснений их отпустили, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 08:38
Здоровье

В России сделают обязательной йодированную соль

Например, не стоит использовать йодированную соль в продукции, которая будет требовать термической обработки, а также не надо добавлять её в мясные изделия.
Обновлено вчера в 23:13
Общество

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

Обновлено в 08:52
Космос

Спасти планету от астероида. Южноуральцы посоревновались в создании космолетов

Перед участниками поставили задачу: произвести максимально мягкую стыковку космолета с метеоритом.
Обновлено в 08:50
Политика

В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров

Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено в 05:37
Политика

Министр экологии Франции ушел в отставку

Министр экологии Франции Франсуа де Рюжи, который несколько дней назад оказался в центре скандала из-за шикарных обедов за государственный счет, заявил, что подал премьер-министру страны Эдуару Филиппу прошение об отставке.
Обновлено в 09:08
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Фонд Романа Абрамовича поддержит экранизацию «Общаги-на-крови»

В начале года Роман Абрамович создал фонд "Кинопрайм", целью которого стала поддержка российского кино.
Обновлено в 09:09
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