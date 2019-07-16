Политика

В Кремле не собираются вмешиваться в ситуацию с выборами в МосгордумуИнтерфакс - Россия 05:36

Interfax-Russia.ru - Кремль наблюдает за ситуацией выборов в Мосгордуму, но не имеет полномочий и не собирается в нее вмешиваться, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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