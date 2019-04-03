Общество

В Кремле не поняли данные о нехватке у россиян денег на обувьLentaChel.ru вчера в 06:54

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил Росстат разъяснить информацию о том, что у трети россиян не хватает средств на покупку обуви. Песков затруднился это комментировать.
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Дмитрий Песков
Я затрудняюсь это прокомментировать. Почему именно на обувь? Почему именно трети, и откуда эти цифры? Честно говоря, я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных. Мы затрудняемся в понимании этих данных.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельДождь вчера в 14:57

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Как понимать данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь

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