Общество
В Кремле не поняли данные о нехватке у россиян денег на обувьLentaChel.ru вчера в 06:54
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил Росстат разъяснить информацию о том, что у трети россиян не хватает средств на покупку обуви. Песков затруднился это комментировать.
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Я затрудняюсь это прокомментировать. Почему именно на обувь? Почему именно трети, и откуда эти цифры? Честно говоря, я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных. Мы затрудняемся в понимании этих данных.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельДождь вчера в 14:57
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Песков не понял, откуда у Росстата данные о нехватке у людей денег на обувь
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Кремль ждет разъяснений Росстата по данным о нехватке у россиян денег на обувь
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