Песков рассказал о приглашении Путина на инаугурацию ЗеленскогоГазета.Ru 05:35

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала из Киева приглашений на инаугурацию Владимира Зеленского, передает РИА "Новости". Он уточнил, что во многих странах инаугурация не предполагает иностранных гостей и заявил, что не знает, какая практика на Украине.

Песков рассказал о приглашении Путина на инаугурацию Зеленского

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