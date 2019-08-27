Ранее американский лидер пообещал позвать Владимира Путина на следующую встречу G7. В ответ на вопрос радиостанции «Говорит Москва», обращались ли представители США в Кремль после этих заявлений, Песков сказал, что администрация Дональда Трампа не направляла официальных приглашений.

с чего всё началось

Лидер США Дональд Трамп пока не направлял приглашение президенту России Владимиру Путину на следующий саммит «Большой семерки», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В Кремле не получали официального приглашения на саммит G7 от Трампа

Футбол ЦСКА согласовал контракт с Комличенко Как передает "Спорт-Экспресс", москвичи согласовали с 24-летним россиянином условия контракта.

Футбол «Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».

Политика Вернувшуюся на Украину экс-главу Минздрава задержали в аэропорту Экс-министр здравоохранения Украины времен президента Виктора Януковича Раиса Богатырева вернулась в страну и сразу же была передана сотрудникам Нацполиции, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Экономика Сбербанк начал разработку нового логотипа Сбербанк начал работу над новым логотипом, рассказал РБК источник, знакомый с подготовленными для обсуждения в кредитной организации материалами, и подтвердил источник, близкий к банку.

Армия и оружие Из-за обострения в Сирии Эрдоган прилетит в Москву Президент Турции Реджеп Эрдоган летит в Москву на срочные переговоры с Владимиром Путиным — два лидера обсудят обострившуюся ситуацию в сирийском Идлибе, где продолжают наступление подконтрольные Дамаску силы.

Шоу-бизнес Максим Галкин с детьми записал шуточный клип про море Известный телеведущий, юморист Максим Галкин и знаменитая певица Алла Пугачева растят двойняшек Гарри и Лизу.

Здоровье Николай Любимов и Дмитрий Медведев обсудили вопросы здравоохранения Затронули во время встречи и социальные вопросы Вопросы здравоохранения в Рязанской области стали одной из тем рабочей встречи губернатора Николая Любимова с председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым 27 августа.

Кино ВЦИОМ назвал любимые кинематографические жанры россиян Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, в ходе которого выяснилось, какие жанры в кинематографе больше всего любят россияне.

Политика Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.

Здоровье В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.

Игры «World of Warcraft Classic» на запуске превратилась в «Мир Очередей» В ответ на вопрос игрока, почему у Blizzard не было большего количества серверов, чтобы избежать этих длинных очередей, игровой директор Ион Хаззикостас попытался объяснить задумку разработчиков: Если бы у нас было слишком много серверов, то через несколько недель или месяцев мы столкнулись бы с гораздо более сложной проблемой.

Политика Путин прилетел в Казань на церемонию закрытия чемпионата WorldSkills В Казани президент примет участие в церемонии закрытия 45-ого Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, которая проходит на стадионе "Казань-Арена".

Политика Лукашенко примет советника Трампа Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.

Футбол Влашич поздравил ЦСКА с днем рождения Атакующий полузащитник ЦСКА Никола Влашич поздравил армейский клуб с днем рождения.

Политика Путин и Эрдоган открыли МАКС-2019 Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыли на международный авиационно-космический салон МАКС-2019.

Религия Православные отметят Успение Пресвятой Богородицы 28 августа верующие отмечают Великий двунадесятый праздник Успения Пресвятой Богородицы, которому предшествовал довольно строгий, двухнедельный пост.

Происшествия Под Ростовом начался крупный ландшафтный пожар Под Ростовом-на-Дону полыхает крупный ландшафтный пожар. По словам очевидцев, горит сухая трава и камыш.

Политика Еще один американский сенатор заявил об отказе во въезде в Россию Сенатор от Демократической партии, член комитета сената по международным отношениям Крис Мерфи получил отказ в получении въездной визы в Россию, сообщается на его сайте.

Общество Поменявший имя на Пельмень россиянин испугался проблем в армии Житель города Троицк Челябинской области Роман, поменявший имя на Пельмень, опасается, что его имя создаст ему проблемы во время службы в армии.

Футбол «Лион» минимально уступил «Монпелье» в матче чемпионата Франции «Монпелье» в домашнем матче 3-го тура чемпионата Франции обыграл «Лион». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Политика Верховный суд отказал в регистрации Яшину, Русаковой и Янкаускасу Верховный суд России отклонил жалобы муниципальных депутатов Ильи Яшина, Елены Русаковой и Константина Янкаускаса на отказ зарегистрировать их кандидатами в Мосгордуму.