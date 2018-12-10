Политика

В Кремле не подтвердили назначения Костюкова начальником ГРУ
REGNUM
05:48

В Кремле пока не могут подтвердить назначение первого замначальника Главного управления (ГУ) Генштаба Вооружённых сил РФ вице-адмирала Игоря Костюкова начальником ведомства. Об этом 10 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM05:48
Дмитрий Песков
Я не видел пока указа соответствующего, поэтому я не могу подтвердить.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 05:24
с чего всё началось

Вице-адмирал Игорь Костюков назначен начальником ГРУ

Вице-адмирал Игорь Костюков назначен начальником Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, сообщил в понедельник "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. "Назначение состоялось в конце минувшей недели", - уточнил он.
Интерфакс04:00

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В Кремле прокомментировали сообщения о назначении главы ГРУ

RT на русском05:14

Песков пока не видел указа о назначении Костюкова главой ГРУ

Интерфакс04:40

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Коммерсантъ05:24

В Кремле прокомментировали информацию о назначении Костюкова главой ГРУ

Газета.Ru06:06

Новым начальником ГРУ, впервые назначен моряк — вице-адмирал Костюков

Эхо Москвы05:00

Песков не подтвердил назначение Костюкова начальником ГРУ, так как не видел такого указа

ТАСС04:45

ГРУ получило нового начальника

Lenta.ru03:33
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