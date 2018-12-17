Политика
В Кремле не обсуждают вопрос интеграции России и Белоруссии
В Кремле не обсуждают вопрос интеграции России и БелоруссииREGNUM06:44
Вопрос об объединении России и Белоруссии в единое государство на повестке дня не стоит. Никаких разговоров и обсуждений на эту тему не ведётся. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM06:44
Оценить
30 человек отреагировали
Нет, в такой формулировке эта тема не стоит на повестке дня. Она и не обсуждалась, и об этом не идёт никаких разговоров.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRT на русском 05:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 07:13, Ашберн
Политика
Лавров заявил о подготовке Киевом провокации на границе с Россией
Президент Украины Пётр Порошенко готовит на последнюю декаду декабря новую вооружённую провокацию на границе с Крымом.
Обновлено в 03:45
Политика
США отказались от учений в Арктике из-за нежелания просить РФ о помощи
Береговая охрана США решила воздержаться от учений в Арктике из-за опасения, что единственный американский тяжелый ледокол сломается.
Обновлено в 02:44
Политика
Два митрополита УПЦ лишены сана и преданы анафеме
Обновлено в 07:09
Политика
Кремль подтвердил, что визит Абэ может состояться 21 января
Окончательная дата визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ пока не согласована, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:18
Политика
Выборы в Приморье: «Штаб фактически работал в антикризисном режиме»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в повторных выборах губернатора 16 декабря 2018 года соперниками Олега Кожемяко были Андрей Андрейченко (ЛДПР), Алексей Тимченко (Партия Роста) и Роза Чемерис (За женщин России).
Обновлено в 06:51
Политика
WP: в США подготовили новый отчет о «вмешательстве России»
Новый отчет о "российском вмешательстве" в американские президентские выборы подготовлен для комитета сената США по разведке.
Обновлено вчера в 19:31
Армия и оружие
Командующий РВСН: Россия примет меры в случае выхода США из ДРМСД
США желают нейтрализовать стратегические ядерные силы России, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.
Обновлено в 04:14
Политика
В МИД появится департамент по информационной безопасности
Специальный департамент по информационной безопасности появится в российском МИД, заявил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие
Борисов заявил об эффективном использовании «Искандеров» в Сирии
Комплекс «Искандер» и реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Смерч» показали высокую эффективность в Сирии, заявил по итогам визита в САР вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 02:35
Политика
Глава минфина Франции высказался за развитие сотрудничества с Россией
Французский министр экономики и финансов Бруно Ле Мэр надеется на углубление сотрудничества с российской стороной в разных сферах.
Обновлено в 06:41
Политика
Запашный пожаловался Путину на Cirque du Soleil
Директор Большого московского цирка Эдгард Запашный в ходе заседания Совета по культуре при президенте России в субботу пожаловался Владимиру Путину на то, что в Сколково в 2019 году откроют стационарную площадку канадского цирка Cirque du Soleil.
Обновлено 15 декабря в 15:11
Политика
Евросоюз не пускает Украину на свой рынок
Европа по-прежнему не видит возможности для интеграции Украины во внутренний рынок Евросоюза.
Обновлено в 01:12
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил США проведением операции на востоке Евфрата в Сирии
Турция призывает США вывести курдские формирования с востока от Евфрата в Сирии, иначе Анкара проведет там операцию, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган в понедельник.
Обновлено в 07:09
Политика
Эр-Рияд ответил на обвинения сената США в адрес саудовского принца
Обновлено вчера в 18:30
Политика
ЕС заявил об усилении поддержки Украины в 2019 году
17 декабря в Брюсселе Европейский союз и Украина провели пятое заседание совета ассоциации, по итогам которого ЕС принял решение усилить поддержку страны в следующем году.
Обновлено в 07:03