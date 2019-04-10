В Кремле не комментируют, встречался ли Путин с Медведчуком в последнее времяТАСС 05:05

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, встречался ли российский лидер Владимир Путин в последнее время с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком.

В Кремле не комментируют, встречался ли Путин с Медведчуком в последнее время

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