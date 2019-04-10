Политика
В Кремле не комментируют, встречался ли Путин с Медведчуком в последнее времяТАСС 05:05
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, встречался ли российский лидер Владимир Путин в последнее время с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком.
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Происшествия
Помощника прокурора метрополитена Петербурга задержали за взятку
Сотрудники ФСБ задержали помощника прокурора Петербургского метрополитена Григория Боровко.
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Политика
В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Депутаты Госдумы и член Совета Федерации Сергей Аренин внесли в нижнюю палату законопроект об ужесточении наказания за ДТП, случившиеся по вине нетрезвых водителей.
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Космос
Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий
Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.
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В аэропорту Благовещенска появилась 12-метровая ракета
Первый пуск с Восточного был осуществлен 28 апреля 2016 года, ракета-носитель «Союз-2» вывела на орбиту космический аппарат «Ломоносов».
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Звезда сериала «Склифосовский» Мария Куликова заявила, что у них с Максимом Авериным платонические отношения
В откровенной беседе с ведущим шоу Борисом Корчевниковым звезда сериала «Склифосовский» рассказала, почему решила развестись с Денисом Матросовым, а также призналась, что не планирует вновь идти под венец.
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Экономика
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В России возник дефицит салата романо, который используется при приготовлении салата «Цезарь».
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Гаджеты
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Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
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Обновлено в 05:54
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Марина Юдашкина рассказала о самочувствии мужа
Жена модельера Марина Юдашкина призвала общественность не верить слухам и рассказала о том, как ее муж чувствует себя на самом деле.
Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес
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Герцогиня Сассекская Меган Маркл сообщила общественности, что рожать ребенка она будет дома.
Обновлено в 04:52
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Армия и оружие
В порт Одессы прибыла партия американских внедорожников для ВСУ
Утром 10 апреля в порту Одессы пришвартовался автомобилевоз Sea Amazon под флагом Мальты.
Обновлено в 03:39
Общество
В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости
ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 08:57
Политика
СБУ объявила в розыск украинского журналиста Скачко
Украинский оппозиционный журналист Владимир Скачко объявлен в розыск.
Обновлено в 01:39
Происшествия
Суд продолжит допрос свидетелей по делу Кокорина и Мамаева 10 апреля
Пресненский суд Москвы 10 апреля продолжит допрос свидетелей по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева о двух драках в центре столицы, передает корреспондент ТАСС из зала суда, где во вторник начались слушания уголовного дела.
Обновлено вчера в 15:10
Политика
Порошенко и Зеленский встретятся с Макроном в Париже
Официальный представитель кандидата в президенты Украины Петра Порошенко Олег Медведев сообщил в среду, что у него есть информация о визите в пятницу в Париж второго кандидата в украинские лидеры Владимира Зеленского для встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест
Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
Вынул ножик из скафандра
Обновлено в 04:35
Политика
Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм
В Минобороны происходят «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено в 01:45
Происшествия
В Ростове столкнулись два пассажирских автобуса
В Ростове-на-Дону на улице Петрашевского у дома №34 произошло крупное ДТП с двумя пассажирскими автобусами.
Обновлено в 08:52
Общество
Путин одобрил введение туристического сбора в Петербурге
Президент Владимир Путин одобрил введение в Петербурге сбора с туристов, сообщил врио губернатора города Александр Беглов после встречи с президентом.
Обновлено в 08:49
Футбол
Марадона пожелал выздоровления Пеле
Обновлено в 09:09
Игры
Разработку новой Dragon Age полностью перезагрузили в прошлом году
Чтобы спасти ближайший релиз, разработку условной Dragon Age 4 решили перезагрузить.
Обновлено 08 апреля в 05:44
Общество
Власти призвали посадить Варламова за мат в видео о Чите
Обновлено в 05:18
Экономика
Shell решила выйти из «Балтийского СПГ»
Почему отказалась Shell Royal Dutch Shell сообщила, что решила выйти из проекта "Балтийский СПГ" — завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Ленинградской области, который собиралась строить вместе с "Газпромом".
Обновлено в 08:51
Футбол
Судья матча «Сочи» - «Мордовия» отстранен от работы
Напомним, игра проходила 30 марта, тогда наша команда уступила южанам 0-2.
Обновлено в 10:29
Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Гаджеты
LG готовит гибкий смартфон с прозрачным дисплеем
В документе описывается складной телефон с прозрачным гибким дисплеем.
Обновлено в 05:47
Авто
Tesla Model S превратился в очень быстрый дом на колесах
Электрические внедорожники уже существуют, но теперь в США появится первый в мире автодом на базе электрического седана Tesla Model S. Руководителем проекта Tesla Roamer является предприниматель и путешественник Трэвис Рабенберг.
Обновлено в 07:57