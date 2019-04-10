Политика

В Кремле не комментируют, встречался ли Путин с Медведчуком в последнее времяТАСС 05:05

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, встречался ли российский лидер Владимир Путин в последнее время с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком.
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Песков не стал комментировать сообщения о согласованном плане по Донбассу

РИА Новости05:11

В Кремле не стали комментировать сообщения о согласованном плане по Донбассу

Expert.ru08:30

Песков не стал отвечать на вопрос, проводил ли Путин встречу с Медведчуком

Life.ru05:25

Песков не стал комментировать, встречался ли Путин с Медведчуком в последнее время

РЕН ТВ05:22

Кремль отказался комментировать планы Медведчука по возвращению Донбасса в состав Украины

ИА Новороссия10:00

В Кремле не комментируют, встречался ли Путин с Медведчуком в последнее время

ТАСС05:05

В Кремле оставили без комментариев вопрос о встречах Путина с Медведчуком

REGNUM06:13
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Происшествия

Помощника прокурора метрополитена Петербурга задержали за взятку

Сотрудники ФСБ задержали помощника прокурора Петербургского метрополитена Григория Боровко.
Обновлено в 10:13
Политика

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Депутаты Госдумы и член Совета Федерации Сергей Аренин внесли в нижнюю палату законопроект об ужесточении наказания за ДТП, случившиеся по вине нетрезвых водителей.
Обновлено в 10:15
Космос

Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий

Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.
Обновлено в 09:15
Космос

В аэропорту Благовещенска появилась 12-метровая ракета

Первый пуск с Восточного был осуществлен 28 апреля 2016 года, ракета-носитель «Союз-2» вывела на орбиту космический аппарат «Ломоносов».
Обновлено в 04:49
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Склифосовский» Мария Куликова заявила, что у них с Максимом Авериным платонические отношения

В откровенной беседе с ведущим шоу Борисом Корчевниковым звезда сериала «Склифосовский» рассказала, почему решила развестись с Денисом Матросовым, а также призналась, что не планирует вновь идти под венец.
Обновлено в 10:31
Экономика

Россияне остались без салата «Цезарь»

В России возник дефицит салата романо, который используется при приготовлении салата «Цезарь».
Обновлено в 03:24
Гаджеты

Oppo A5 стал самым продаваемым смартфоном китайского рынка

Аналитики института Counterpoint Research опубликовали исследование рынка смартфонов и в нем было указано про самый продаваемый смартфон в КНР.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие

В Афганистане террористы сбили американский бомбардировщик Б-52

Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес

Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали

«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес

Марина Юдашкина рассказала о самочувствии мужа

Жена модельера Марина Юдашкина призвала общественность не верить слухам и рассказала о том, как ее муж чувствует себя на самом деле.
Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес

Меган Маркл намерена рожать первенца дома

Герцогиня Сассекская Меган Маркл сообщила общественности, что рожать ребенка она будет дома.
Обновлено в 04:52
Политика

Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Армия и оружие

В порт Одессы прибыла партия американских внедорожников для ВСУ

Утром 10 апреля в порту Одессы пришвартовался автомобилевоз Sea Amazon под флагом Мальты.
Обновлено в 03:39
Общество

В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 08:57
Политика

СБУ объявила в розыск украинского журналиста Скачко

Украинский оппозиционный журналист Владимир Скачко объявлен в розыск.
Обновлено в 01:39
Происшествия

Суд продолжит допрос свидетелей по делу Кокорина и Мамаева 10 апреля

Пресненский суд Москвы 10 апреля продолжит допрос свидетелей по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева о двух драках в центре столицы, передает корреспондент ТАСС из зала суда, где во вторник начались слушания уголовного дела.
Обновлено вчера в 15:10
Политика

Порошенко и Зеленский встретятся с Макроном в Париже

Официальный представитель кандидата в президенты Украины Петра Порошенко Олег Медведев сообщил в среду, что у него есть информация о визите в пятницу в Париж второго кандидата в украинские лидеры Владимира Зеленского для встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 08:26
Происшествия

Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест

Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие

Вынул ножик из скафандра

Обновлено в 04:35
Политика

Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм

В Минобороны происходят «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено в 01:45
Происшествия

В Ростове столкнулись два пассажирских автобуса

В Ростове-на-Дону на улице Петрашевского у дома №34 произошло крупное ДТП с двумя пассажирскими автобусами.
Обновлено в 08:52
Общество

Путин одобрил введение туристического сбора в Петербурге

Президент Владимир Путин одобрил введение в Петербурге сбора с туристов, сообщил врио губернатора города Александр Беглов после встречи с президентом.
Обновлено в 08:49
Футбол

Марадона пожелал выздоровления Пеле

Обновлено в 09:09
Игры

Разработку новой Dragon Age полностью перезагрузили в прошлом году

Чтобы спасти ближайший релиз, разработку условной Dragon Age 4 решили перезагрузить.
Обновлено 08 апреля в 05:44
Общество

Власти призвали посадить Варламова за мат в видео о Чите

Обновлено в 05:18
Экономика

Shell решила выйти из «Балтийского СПГ»

Почему отказалась Shell Royal Dutch Shell сообщила, что решила выйти из проекта "Балтийский СПГ" — завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Ленинградской области, который собиралась строить вместе с "Газпромом".
Обновлено в 08:51
Футбол

Судья матча «Сочи» - «Мордовия» отстранен от работы

Напомним, игра проходила 30 марта, тогда наша команда уступила южанам 0-2.
Обновлено в 10:29
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Гаджеты

LG готовит гибкий смартфон с прозрачным дисплеем

В документе описывается складной телефон с прозрачным гибким дисплеем.
Обновлено в 05:47
Авто

Tesla Model S превратился в очень быстрый дом на колесах

Электрические внедорожники уже существуют, но теперь в США появится первый в мире автодом на базе электрического седана Tesla Model S. Руководителем проекта Tesla Roamer является предприниматель и путешественник Трэвис Рабенберг.
Обновлено в 07:57
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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