В Кремле не комментируют планы по выдаче паспортов РФ жителям ДонбассаREGNUM 06:10

Нет, пока мы не готовы ничего такое комментировать, пока нет никаких комментариев на этот счет.

В Кремле не готовы комментировать информацию, появившуюся в ряде российских СМИ, о якобы подготовке указа, который предоставит возможность жителям Донбасса получать российские паспорта в упрощённом порядке. Об этом сегодня, 16 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле не комментируют планы по выдаче паспортов РФ жителям Донбасса

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