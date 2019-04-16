Политика
В Кремле не комментируют планы по выдаче паспортов РФ жителям ДонбассаREGNUM 06:10
В Кремле не готовы комментировать информацию, появившуюся в ряде российских СМИ, о якобы подготовке указа, который предоставит возможность жителям Донбасса получать российские паспорта в упрощённом порядке. Об этом сегодня, 16 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Нет, пока мы не готовы ничего такое комментировать, пока нет никаких комментариев на этот счет.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельЭхо Москвы 05:24
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Песков отказался комментировать планы упростить выдачу паспортов жителям ЛНР и ДНР
Rambler News Service12:30
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