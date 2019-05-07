Политика
В Кремле не исключили встречи Путина и Помпео в СочиRT на русском 06:55
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил, что по итогам переговоров министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео может пройти встреча президента России Владимира Путина и главы Госдепа.
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Это главное, что запланировано у Помпео в Сочи, а уже по итогам этих переговоров глав дипломатических ведомств мы не исключаем, что Помпео будет принят президентом России.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 07:20
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