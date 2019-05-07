Политика

Лавров и Помпео проведут переговоры в Сочи 14 маяРоссийская газета 05:34

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео проведут 14 мая переговоры в Сочи. Об этом проинформировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Дмитрий Песков
Это главное, что запланировано у Помпео в Сочи, а уже по итогам этих переговоров глав дипломатических ведомств мы не исключаем, что Помпео будет принят президентом России.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 07:20

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Помпео приедет в Сочи на переговоры с Лавровым

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Путин может встретиться с Помпео 14 мая в Сочи

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В Кремле не исключили встречи Путина и Помпео в Сочи

RT на русском06:55
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Происшествия

В Нижнем Новгороде мужчина устроил дебош в монастыре

Пьяный мужчина, размахивая игрушечным пистолетом, повздорил с охранником монастыря в Нижнем Новгороде и был задержан полицией, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по области.
Обновлено в 08:57
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Пилоты сгоревшего Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после приземления в московском аэропорту Шереметьево не выключили двигатели.
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Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:19
Происшествия

Мать погибшего в SSJ-100 потребовала у СК закрыть «Шереметьево»

Мать одного из жертв катастрофы Sukhoi Superjet 100 в "Шереметьево" направила заявление в Следственный комитет на имя председателя Александра Бастрыкина с требованием приостановить работу аэропорта.
Обновлено в 08:57
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«Нафтогаз» пожаловался в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока — 2»

Витренко 25 апреля сообщал, что "Нафтогаз" заканчивает подготовку жалобы в антимонопольный орган ЕС с требованием обязать "Газпром" продавать газ европейским компаниям на восточной границе Украины.
Обновлено вчера в 11:19
Общество

Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
Космос

Рекордные вспышки на Солнце не угрожают Земле

В течение суток 6 мая было зафиксировано 12 солнечных вспышек, в том числе 6 – класса С. Вспышка класса С9.9, зафиксированная в 05:10 по всемирному времени, оказалась самой мощной за последние полтора года, хотя и намного слабее рекордной по мощности за последнее время вспышки в сентябре 2017 года.
Обновлено в 03:29
Общество

Прокуратура: «голодающий» Шестун получил 27 килограммов еды за месяц

Прокуратура утверждает, что экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в СИЗО не держит голодовку, а обильно питается: за месяц жена передала ему почти 30 килограммов еды.
Обновлено в 07:47
Технологии

Электрокары Tesla научились самодиагностике неисправностей

Электрокары компании Tesla получили возможность самостоятельно проводить диагностику и автоматически делать предварительный заказ новой запчасти в случае обнаружения неисправности.
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Кино

Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре

Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.
Обновлено в 02:03
Хоккей

Ларионов станет экспертом Первого канала на время чемпионата мира

Первый канал покажет матчи сборной России на чемпионате мира по хоккею Комментировать их будут Александр Кузмак и Андрей Юртаев, а приглашенным экспертом станет двукратный Олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Игорь Ларионов.
Обновлено в 05:57
Происшествия

Командиру экипажа сгоревшего SSJ поставили диагноз: ожоги, отравление

Экипаж до последнего помогал пассажирам эвакуироваться, командир воздушного судна Денис Евдокимов уходил с него в числе последних.
Обновлено в 06:19
Происшествия

У Дома профсоюзов в Одессе сожгли памятные таблички и цветы

Обновлено в 08:16
Общество

Роскомнадзор напомнил мессенджерам о санкциях за регистрацию анонимов

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) напомнила владельцам мессенждеров о необходимости следовать требованиям, связанным с идентификацией пользователей.
Обновлено в 08:40
Общество

В столице состоялась генеральная репетиция парада Победы

ИА «Ореанда-Новости» На Красной площади в Москве прошла генеральная репетиция традиционного парада в честь очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 08:13
Происшествия

Суд арестовал четверых подозреваемых в загрязнении нефти

Самарский районный суд отправил на два месяца в СИЗО четырех фигурантов дела, которых задержали по подозрению в умышленном загрязнении нефти, поступавшей из России по трубопроводу «Дружба», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление суда.
Обновлено в 08:56
Политика

Песков рассказал о планах Путина на праздники

Обновлено в 08:13
Политика

Прокуратура вновь попросила суд в Киевской области арестовать Савченко

Прокуратура вновь попросила Броварский районный суд Киевской области избрать депутату Верховной рады Украины Надежде Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов в центре Киева, меру пресечения в виде ареста, заявил во вторник прокурор по делу в ходе предварительного судебного заседания.
Обновлено в 04:48
Политика

Госдеп США подтвердил отставку американского посла на Украине

Ранее стало известно, что США отозвали посла на Украине — Мари Йованович. Ее срочно вызвали на консультации в Вашингтон.
Обновлено в 05:20
Политика

Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.
Обновлено вчера в 09:51
Происшествия

Калужская полиция начала проверку фотографий кадетов в социальной сети

На днях в одной из калужских групп в социальной сети «ВКонтакте» были опубликованы фотографии, на девушки в кадетских погонах позируют в весьма неприличных позах.
Обновлено в 04:48
Музыка

Лазарев остался доволен первой репетицией на сцене Евровидения

Обновлено в 08:43
Авто

Стартовали продажи экспедиционной версии «УАЗ Хантер»

Официальные дилеры Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) открыли прием предварительных заказов на новую модификацию модели «УАЗ Хантер», которая получила название «Экспедиция».
Обновлено в 08:45
Происшествия

Под Киевом пьяный депутат горсовета насмерть сбил двух человек

В Киевской области находившийся в состоянии алкогольного опьянения депутат Яготинского городского совета совершил столкновение с мотоциклом.
Обновлено в 05:56
Футбол

«Чемпионат.com»: ЦСКА может продать Фернандеса в «Зенит» за €30 млн

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Пассажир сгоревшего SSJ-100 заступился за людей, спасавших багаж

Один из пассажиров потерпевшего крушение самолёта Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) в Международном аэропорту «Шереметьево» заступился за пассажиров, которые спасали свой багаж.
Обновлено в 08:53
Общество

В российском городе вывели сотни детей на «Парад дошкольных войск»

В центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск».
Обновлено в 07:09
Общество

Генпрокурор РФ раскритиковал реализацию реформы системы ТКО в регионах

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка раскритиковал реализацию реформы отрасли обращения с мусором на совещании в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 03:22
Политика

Помпео отменил майский визит в Берлин и встречу с Меркель

Госсекретарь США Майк Помпео отказался от рабочей поездки в Берлин, где у него были намечены переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, а также министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 06:15
Происшествия

Опубликовано видео вооруженного нападения на бизнесмена в Балашихе

В Сети появилось видео нападения на мужчину в одном из дворов Балашихи.
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