Политика
RT на русскомВ Кремле назвали темы переговоров Путина и Эрдогана
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 27 августа проведут встречу в Жуковском и обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Об этом сообщается на сайте Кремля. Отмечается, что Эрдоган будет находиться в России с краткосрочным рабочим визитом.
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Общество
На портале госуслуг представили прототипы пяти новых суперсервисов
Портал госуслуг представил прототипы пяти новых суперсервисов интернет-режима: "Обжалование штрафов онлайн", "Правосудие онлайн", "Подача заявлений в правоохранительные органы", "Пенсия онлайн" и "Утрата близкого человека", сообщили ТАСС в кабмине во вторник.
ТАСС 02:29
Политика
Норвегия проверит российский Севморпуть
Мойка78 25 августа в 22:11
Политика
В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе
В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Происшествия
Минтранс предложил усовершенствовать систему подготовки пилотов
Министерство транспорта внесло в правительство предложение по повышению безопасности полетов и усовершенствованию системы подготовки пилотов.
РИА Новости 03:30
Здоровье
Депутат Госдумы назвал акцию хирургов в Нижнем Тагиле саботажем
Депутат Госдумы Алексей Балыбердин считает, что массовое увольнение врачей-хирургов в Нижнем Тагиле – это саботаж.
Московский Комсомолец Екатеринбург 04:31
Происшествия
Красноярские полицейские раскрыли убийство 26-летней давности
Полицейские в Богучанском районе Красноярского края раскрыли убийство, совершенное в 1993 году, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
РИА Новости 03:22
Гаджеты
Опасный аксессуар. Представлен умный шарф Xiaomi
Проектировщики умного шарфа из отдела исследований и разработок Xiaomi обратили внимание на то, что зимой или в холодную погоду люди, которые носят шарфы, часто поправляют их, то заматывая сильнее, то ослабевая, когда становится теплее.
iXBT.com 04:13
Теннис
Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла сопернице из США Серене Уильямс в первом круге турнира серии Большого шлема US Open.
Аргументы и Факты вчера в 21:35
Культура
Петру Мамонову предстоит вторая операция
Актеру и музыканту Петру Мамонову через месяц предстоит вторая операция. Об этом сообщила во вторник ТАСС его супруга Ольга Мамонова.
ТАСС 03:32
Политика
Россия и Украина определили дату обмена заключенными
Власти России и Украины определились с датой, когда будет произведен обмен удерживаемыми гражданами.
Национальная служба новостей 02:13
Происшествия
Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу
RT на русском вчера в 13:49
Армия и оружие
Нестандартная посадка Су-57 попала на видео
В Сети появилось видео необычной посадки российского истребителя пятого поколения Су-57 на аэродроме в Жуковском.
Российская газета 25 августа в 12:34
Футбол
Юрий Семин: «Миранчук и „Барселона“? Пусть сначала с „Ростовом“ хорошо сыграет»
Не удивился вызову Смолова в сборную — В понедельник после объявления состава сборной России ее главный тренер Станислав Черчесов напомнил, что живет совсем недалеко от «РЖД Арены» и часто посещает матчи «Локомотива».
Спорт-Экспресс 02:55
Фигурное катание
Фигуристка Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде-2020
Российская фигуристка Евгения Медведева стала послом сборной России на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
ТАСС 04:13
Футбол
В Сербии состоялась массовая потасовка из-за забитого гола
После попадания мяча в сетку игроки гостей попытались догнать автора гола и из-за этого завязалась потасовка.
Матч ТВ 04:17
Космос
На МАКС-2019 впервые покажут российский двигатель для полета на Луну
РИА Новости вчера в 04:05
Теннис
Даниил Медведев: Могу доставлять проблемы Джоковичу
GoTennis.ru 02:51
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Армия и оружие
Появилось видео стрельбы из самого мощного в мире миномета
В Сети появилось видео с замедленной съемкой стрельбы из самого мощного в мире 240-миллиметрового миномета «Тюльпан».
Известия 03:21
Происшествия
Дочерняя компания «Ростеха» подала иск к Boeing из-за 737 MAX 8
Лизинговая дочерняя структура "Ростеха" - "Авиакапитал-Сервис" (АКС) подала иск к Boeing о расторжении контракта на поставку 35 лайнеров 737 MAX 8 и требует выплатить 110 миллионов долларов.
Российская газета 04:36
Наука
Установлено, что оптимисты живут дольше
Ученые установили, что оптимисты живут дольше пессимистов на 11 и 15% соответственно.
ИнфоСМИ 03:52
Политика
The Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Телеканал 360° 25 августа в 17:22
Армия и оружие
На Украине заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
RT на русском 04:28
Политика
Путин направил приветствие участникам авиасалона МАКС-2019
Сегодня, 27 августа, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму организаторам, участникам и посетителям Международного авиационно-космического салона МАКС-2019, сообщается на сайте Кремля.
REGNUM 03:39
Политика
Handelsblatt: Санкциями против «Северного потока-2» США навредят себе
Немецкая деловая газета Handelsblatt просчитала риски, которым подвергаются американские компании в свете угроз собственного правительства ввести санкции против проекта "Северный поток-2".
Российская газета 02:27
Происшествия
В Томске получил гражданство мужчина, 13 лет считавшийся умершим
Томские полицейские помогли мужчине получить паспорт гражданина РФ и аннулировать недостоверную запись о его гибели тринадцать лет назад.
Российская газета 02:37
Политика
Чего смог добиться Владимир Зеленский в первые 100 дней президентства
27 августа исполняется ровно 100 дней с момента вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины.
RT на русском 02:00
Происшествия
Пассажирская «Газель» перевернулась в Дагестане: есть погибшие
Два человека погибли, ещё восемь госпитализированы, сообщили ИА REGNUM 27 августа в пресс-службе МВД республики.
REGNUM 04:11