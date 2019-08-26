Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле назвали темы переговоров Путина и Эрдогана

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 27 августа проведут встречу в Жуковском и обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Об этом сообщается на сайте Кремля. Отмечается, что Эрдоган будет находиться в России с краткосрочным рабочим визитом.
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О чём будут говорить Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в Москве

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