Политика

В Кремле назвали русофобской провокацией протесты в ТбилисиRambler News Service 06:20

Прошедшие 20 июня протесты в Тбилиси являются не чем иным, как русофобской провокацией, это вызывает серьезную обеспокоенность в Кремле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
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В Кремле происходящее в Тбилиси назвали русофобской провокацией

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В Москве оценили демонстрации грузинской оппозиции в Тбилиси

RT на русском08:10

Кремль назвал протесты в Тбилиси русофобской провокацией

Коммерсантъ06:17

В Кремле назвали «русофобской провокацией» протесты в Грузии

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Песков назвал протесты в Тбилиси русофобской провокацией

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Кремль счел инцидент с депутатом Думы в Тбилиси «русофобской провокацией»

РБК05:45
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 09:15, Вашингтон
Общество

Ученые заявили о смертельной опасности длинного рабочего дня

Ученые из Национального института здоровья и медицинских исследований Франции (Inserm) пришли к выводу, что рабочий день длительностью более десяти часов значительно повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 06:43
Футбол

«Барселона» предложила за Неймара €100 млн и Коутиньо

По информации издания, стартовое предложение «Барселоны» составило €100 млн и полузащитник Филиппе Коутиньо.
Обновлено в 08:25
Политика

Спикер парламента Грузии ушел в отставку

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку, сообщил генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.
Обновлено в 07:30
Футбол

«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе

Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено в 08:11
Политика

Депутат Рады допустил, что Крым был «продан»

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» допустил, что Крым был «продан».
Обновлено вчера в 21:54
Политика

Поддерживающим ДНР ирландцам отказали во въезде в Украину

1 февраля помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что с начала года пограничники отказали во въезде в страну более 900 гражданам России.
Обновлено в 08:32
Транспорт

В подмосковном Солнечногорске МИСК в 2022 году построит эстакаду

Подведомственное министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области ГКУ "Дирекция дорожного строительства" заключило контракт с ОАО "Московская инженерно-строительная компания" (МИСК) на строительство развязки рядом с индустриальным парком "Есипово" в Солнечногорском городском округе Московской области, говорится в пресс-релизе Минтранса Подмосковья.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Не менее 10 человек погибли во время взрыва мечети в Багдаде

В столице Ирака Багдаде произошел взрыв. Погибли не менее 10 человек, сообщает портал Baghdad Today.
Обновлено в 08:13
Футбол

Марадона опроверг слухи о наличии симптомов болезни Альцгеймера

Бывший игрок сборной Аргентины Диего Марадона заявил, что информация о наличии у него симптомов болезни Альцгеймера является ложной.
Обновлено в 03:28
Общество

Мать осужденной в США россиянки Осиповой пожаловалась на угрозы

Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес

Психиатр: «Бари Алибасов не симулирует сумасшествие»

Напомним, что многие звезды, включая другого известного продюсера, Андрея Разина, считают, что Алибасов уже не станет собой, не вернется к своему обычному состоянию.
Обновлено в 01:52
Происшествия

На пляже в Санкт-Петербурге произошла массовая драка

Семь человек были задержаны по факту участия в драке на пляже Верхнего Суздальского озера в Санкт-Петербурге, сообщили в ГУ МВД Санкт-Петербурга.
Обновлено в 05:06
Футбол

Паредес может вернуться из ПСЖ в «Зенит»

Аргентинский полузащитник Леандро Паредес может вернуться из ПСЖ в «Зенит».
Обновлено в 00:40
Здоровье

Британка «в шутку» послушала сына стетоскопом и спасла ему жизнь

Обновлено в 03:45
Политика

Трамп предупредил Иран об ударе

По словам источников, Трамп потребовал от Ирана начать переговоры. Иран в свою очередь предупредил США о последствиях удара по государству.
Обновлено в 06:08
Спорт

Фигуристка Загитова: не все живут так хорошо, как некоторые

Не все живут так хорошо, как некоторые люди. Надо помогать им, — заявила Загитова в эфире Первого канала.
Обновлено в 06:54
Происшествия

Жителя Нижегородской области подозревают в убийстве трех человек

Правоохранители Нижегородской области разыскивают местного жителя, который, по версии следствия, топором убил бывшую жену, ее мать и отца на глазах семилетней дочери, при этом ребенок не пострадал, сообщили в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.
Обновлено в 08:30
Общество

21 июня наступит самая короткая ночь в году

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Происшествия

В Подмосковье с помощью вертолетов тушат лесной пожар

Лесной пожар из Рязанской области перешел в Луховицкий район Московской области, в тушении принимают участие вертолеты Минобороны и 63 человека из разных ведомств, пожар взят под особый контроль, сообщает Рослесхоз.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Полиция задержала более 300 участников акции протеста в Тбилиси

Полиция Грузии задержала 305 участников акции протеста в Тбилиси 20 июня, говорится в распространенном в пятницу заявлении МВД страны.
Обновлено в 09:08
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС

Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Политика

Лидеры ЕС не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии

Нового главу Еврокомиссии не удалось избрать на саммите Европейского совета 20 июня, говорится в заявлении председателя Евросовета Дональда Туска.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия

В Саратове возбудили дело против экс-главы «Почты России»

Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего директора УФПС Саратовской области - филиала ФГУП "Почта России", сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ региона.
Обновлено в 06:32
Происшествия

ФСБ разоблачила в Карачаево-Черкесии группу исламистов

В Карачаево-Черкесии силовики разоблачили группу сторонников экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, сообщили в центре общественных связей ФСБ.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон заподозрили в беременности

Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено вчера в 11:44
Политика

Поместный собор Филарета отказался от томоса в пользу УПЦ

Обновлено вчера в 07:00
Происшествия

Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Краснодарском крае

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 03:00
Экономика

Ford продаст заводы в России на торгах

Обновлено в 07:20
Наука

Британские учёные создали квантовый тип компьютерной памяти

Обновлено в 06:40
Автоспорт

Квят рассказал, почему заменили двигатель в его болиде

Российский пилот «Торо Россо», гонщик «Формулы-1» Даниил Квят рассказал, почему команда заменила двигатель в его болиде перед Гран-при Франции.
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Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июняБольше новостей по теме
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