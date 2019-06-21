Политика
В Кремле назвали русофобской провокацией протесты в ТбилисиRambler News Service 06:20
Прошедшие 20 июня протесты в Тбилиси являются не чем иным, как русофобской провокацией, это вызывает серьезную обеспокоенность в Кремле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 09:15, Вашингтон
Общество
Ученые заявили о смертельной опасности длинного рабочего дня
Ученые из Национального института здоровья и медицинских исследований Франции (Inserm) пришли к выводу, что рабочий день длительностью более десяти часов значительно повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 06:43
Футбол
«Барселона» предложила за Неймара €100 млн и Коутиньо
По информации издания, стартовое предложение «Барселоны» составило €100 млн и полузащитник Филиппе Коутиньо.
Обновлено в 08:25
Политика
Спикер парламента Грузии ушел в отставку
Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку, сообщил генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.
Обновлено в 07:30
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе
Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено в 08:11
Политика
Депутат Рады допустил, что Крым был «продан»
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» допустил, что Крым был «продан».
Обновлено вчера в 21:54
Политика
Поддерживающим ДНР ирландцам отказали во въезде в Украину
1 февраля помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что с начала года пограничники отказали во въезде в страну более 900 гражданам России.
Обновлено в 08:32
Транспорт
В подмосковном Солнечногорске МИСК в 2022 году построит эстакаду
Подведомственное министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области ГКУ "Дирекция дорожного строительства" заключило контракт с ОАО "Московская инженерно-строительная компания" (МИСК) на строительство развязки рядом с индустриальным парком "Есипово" в Солнечногорском городском округе Московской области, говорится в пресс-релизе Минтранса Подмосковья.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Не менее 10 человек погибли во время взрыва мечети в Багдаде
В столице Ирака Багдаде произошел взрыв. Погибли не менее 10 человек, сообщает портал Baghdad Today.
Обновлено в 08:13
Футбол
Марадона опроверг слухи о наличии симптомов болезни Альцгеймера
Бывший игрок сборной Аргентины Диего Марадона заявил, что информация о наличии у него симптомов болезни Альцгеймера является ложной.
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес
Психиатр: «Бари Алибасов не симулирует сумасшествие»
Напомним, что многие звезды, включая другого известного продюсера, Андрея Разина, считают, что Алибасов уже не станет собой, не вернется к своему обычному состоянию.
Обновлено в 01:52
Происшествия
На пляже в Санкт-Петербурге произошла массовая драка
Семь человек были задержаны по факту участия в драке на пляже Верхнего Суздальского озера в Санкт-Петербурге, сообщили в ГУ МВД Санкт-Петербурга.
Обновлено в 05:06
Футбол
Паредес может вернуться из ПСЖ в «Зенит»
Аргентинский полузащитник Леандро Паредес может вернуться из ПСЖ в «Зенит».
Обновлено в 00:40
Политика
Трамп предупредил Иран об ударе
По словам источников, Трамп потребовал от Ирана начать переговоры. Иран в свою очередь предупредил США о последствиях удара по государству.
Обновлено в 06:08
Спорт
Фигуристка Загитова: не все живут так хорошо, как некоторые
Не все живут так хорошо, как некоторые люди. Надо помогать им, — заявила Загитова в эфире Первого канала.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Жителя Нижегородской области подозревают в убийстве трех человек
Правоохранители Нижегородской области разыскивают местного жителя, который, по версии следствия, топором убил бывшую жену, ее мать и отца на глазах семилетней дочери, при этом ребенок не пострадал, сообщили в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.
Обновлено в 08:30
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Подмосковье с помощью вертолетов тушат лесной пожар
Лесной пожар из Рязанской области перешел в Луховицкий район Московской области, в тушении принимают участие вертолеты Минобороны и 63 человека из разных ведомств, пожар взят под особый контроль, сообщает Рослесхоз.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Полиция задержала более 300 участников акции протеста в Тбилиси
Полиция Грузии задержала 305 участников акции протеста в Тбилиси 20 июня, говорится в распространенном в пятницу заявлении МВД страны.
Обновлено в 09:08
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Политика
Лидеры ЕС не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии
Нового главу Еврокомиссии не удалось избрать на саммите Европейского совета 20 июня, говорится в заявлении председателя Евросовета Дональда Туска.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
В Саратове возбудили дело против экс-главы «Почты России»
Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего директора УФПС Саратовской области - филиала ФГУП "Почта России", сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ региона.
Обновлено в 06:32
Происшествия
ФСБ разоблачила в Карачаево-Черкесии группу исламистов
В Карачаево-Черкесии силовики разоблачили группу сторонников экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, сообщили в центре общественных связей ФСБ.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон заподозрили в беременности
Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Поместный собор Филарета отказался от томоса в пользу УПЦ
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Краснодарском крае
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 03:00
Экономика
Ford продаст заводы в России на торгах
Обновлено в 07:20
Наука
Британские учёные создали квантовый тип компьютерной памяти
Обновлено в 06:40
Автоспорт
Квят рассказал, почему заменили двигатель в его болиде
Российский пилот «Торо Россо», гонщик «Формулы-1» Даниил Квят рассказал, почему команда заменила двигатель в его болиде перед Гран-при Франции.
Обновлено в 03:30