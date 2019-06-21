Политика

В Кремле назвали русофобской провокацией протесты в ТбилисиRambler News Service 06:20

Прошедшие 20 июня протесты в Тбилиси являются не чем иным, как русофобской провокацией, это вызывает серьезную обеспокоенность в Кремле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
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В Кремле признали события в Тбилиси «русофобской провокацией»

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В Москве оценили демонстрации грузинской оппозиции в Тбилиси

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Кремль счел инцидент с депутатом Думы в Тбилиси «русофобской провокацией»

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В Кремле назвали «русофобской провокацией» протесты в Грузии

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РИА Новости06:08

Песков назвал протесты в Тбилиси русофобской провокацией

ТАСС06:03

Кремль назвал протесты в Тбилиси русофобской провокацией

Коммерсантъ06:17
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Политика

Поддерживающим ДНР ирландцам отказали во въезде в Украину

1 февраля помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что с начала года пограничники отказали во въезде в страну более 900 гражданам России.
Обновлено в 08:32
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Стюарды не стали наказывать Хэмилтона за инцидент с Ферстаппеном

Стюарды Гран-при Франции рассмотрели обстоятельства инцидента с участием Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.
Обновлено в 11:58
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Глава МВД Грузии заявил, что уйдет в отставку, «когда это будет нужно»

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявляет, что он уйдет в отставку тогда, когда это будет нужно.
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Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".
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Здоровье

Минздрав назвал самые опасные виды рака

Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия

Избитых и покусанных матерью детей госпитализировали в Петербурге

Два мальчика поступили с укусами, побоями и высокой температурой. По их словам, над детьми издевалась мать.
Обновлено в 10:16
Политика

Малькевич призвал депутатов не болтать, а защищать граждан РФ

В ходе круглого стола в Госдуме участники предложили создать целый ряд организаций, которые должны обеспечивать поддержку гражданам России, оказавшимся в заключении за рубежом.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Завуч сняла у второклассников отпечатки пальцев для поимки вора

В Красноярском крае завуч сняла отпечатки пальцев у второклассников. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:46
Происшествия

Вертолет Ми-2 разбился на Кубани

В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 02:51
Политика

МИД России рекомендовал воздержаться от поездок в Грузию

МИД России выразил озабоченность ситуацией в Грузии и рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в страну в интересах их личной безопасности, следует из заявления ведомства.
Обновлено в 11:50
Политика

В Грузию не пустили специального корреспондента «Коммерсанта»

Пограничная полиция Грузии не пустила в страну специального корреспондента «Коммерсанта» Владимира Соловьева.
Обновлено в 10:23
Происшествия

В Багдаде произошел взрыв около мечети

Целью террориста была шиитская мечеть. По словам собеседника издания, погибли десять человек, еще около 30 были ранены.
Обновлено в 08:41
Авто

Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты

Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Политика

Коломойский согласился покрасить ларек в Донбассе

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что в рамках восстановления инфраструктуры Донбасса может покрасить ларек или два ларька.
Обновлено в 12:02
Наука

Роборыба поплыла на энергии искусственного кровотока

Инженеры из США создали роботизированную рыбу, которая получает энергию не от обычной аккумуляторной батареи, а от гидравлической электролитической жидкости, которая циркулирует по ее искусственным сосудам.
Обновлено вчера в 05:03
Политика

В США предложили ввести санкции против госдолга России

Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:28
Авто

JAC обновила компактный кроссовер JAC S3

Компания JAC представила обновленный кроссовер S3 для китайского рынка.
Обновлено в 07:52
Происшествия

В Кунгуре мужчина изрезал беременную и сбросил ее в овощную яму

В Пермском крае тяжелораненая беременная женщина провела в овощной яме двое суток.
Обновлено в 07:06
Политика

В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины

Обновлено в 06:15
Общество

Педагогам выделили больше всего бюджетных мест в вузах

Тройка лидеров 2019 года по количеству мест, выделенных вузам за счёт госбюджета, выглядит так: "Образование и педагогические науки" - 62 с лишним тысячи мест, "Информатика и вычислительная техника" - почти в два раза меньше, 34,5 тысячи и "Сельское, лесное и рыбное хозяйство" - 27,5 тысячи мест.
Обновлено в 11:33
Происшествия

В Ингушетии СК завел дело после взрыва около дома следователя

Следственный комитет завел уголовное дело после покушения на следователя по особо важным делам по Сунженскому району ингушского управления СК.
Обновлено в 11:30
Общество

«Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели более 1 млн москвичей

Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.
Обновлено в 09:19
Общество

Митинг в поддержку Ивана Голунова проходит в Новосибирске

Сегодня, 21 июня, в областном центре проходит митинг в поддержку Ивана Голунова и всех незаконно осуждённых по 228 "наркотической" статье.
Обновлено в 07:54
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София Ротару выступит в России после долгого перерыва

Обновлено в 03:01
Авто

Продажи кроссоверов SsangYong в России окончательно прекращены

На российском автомобильном рынке завершились продажи кроссоверов марки SsangYong.
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Армия и оружие

Трамп объяснил решение отменить удар по Ирану

Президент США Дональд Трамп отменил удары по Ирану, поскольку они привели бы к 150 человеческим жертвам.
Обновлено в 09:17
Общество

Жителям Таилада запретят курить дома

Издание приводит статистику, согласно которой 33% курильщиков в Таиланде курят дома.
Обновлено в 10:16
Происшествия

Пострадавших в аварии на КАД эвакуировали вертолетом

По предварительным данным, в столкновении «Рено» и БМВ пострадали три человека.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие

Россия утилизирует единственную подлодку Украины

Минобороны России планирует утилизировать украинскую подлодку "Запорожье", доставшейся от ВМС Украины после возвращения Крыма в состав России.
Обновлено в 10:57
Происшествия

Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено в 06:30
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