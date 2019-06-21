Политика
В Кремле назвали русофобской провокацией протесты в ТбилисиRambler News Service 06:20
Прошедшие 20 июня протесты в Тбилиси являются не чем иным, как русофобской провокацией, это вызывает серьезную обеспокоенность в Кремле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 12:17, Вашингтон
Политика
Поддерживающим ДНР ирландцам отказали во въезде в Украину
1 февраля помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что с начала года пограничники отказали во въезде в страну более 900 гражданам России.
Обновлено в 08:32
Автоспорт
Стюарды не стали наказывать Хэмилтона за инцидент с Ферстаппеном
Стюарды Гран-при Франции рассмотрели обстоятельства инцидента с участием Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.
Обновлено в 11:58
Политика
Глава МВД Грузии заявил, что уйдет в отставку, «когда это будет нужно»
Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявляет, что он уйдет в отставку тогда, когда это будет нужно.
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган официально развелись
Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 05:04
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные виды рака
Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
Избитых и покусанных матерью детей госпитализировали в Петербурге
Два мальчика поступили с укусами, побоями и высокой температурой. По их словам, над детьми издевалась мать.
Обновлено в 10:16
Политика
Малькевич призвал депутатов не болтать, а защищать граждан РФ
В ходе круглого стола в Госдуме участники предложили создать целый ряд организаций, которые должны обеспечивать поддержку гражданам России, оказавшимся в заключении за рубежом.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Завуч сняла у второклассников отпечатки пальцев для поимки вора
В Красноярском крае завуч сняла отпечатки пальцев у второклассников. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:46
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Кубани
В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 02:51
Политика
МИД России рекомендовал воздержаться от поездок в Грузию
МИД России выразил озабоченность ситуацией в Грузии и рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в страну в интересах их личной безопасности, следует из заявления ведомства.
Обновлено в 11:50
Политика
В Грузию не пустили специального корреспондента «Коммерсанта»
Пограничная полиция Грузии не пустила в страну специального корреспондента «Коммерсанта» Владимира Соловьева.
Обновлено в 10:23
Происшествия
В Багдаде произошел взрыв около мечети
Целью террориста была шиитская мечеть. По словам собеседника издания, погибли десять человек, еще около 30 были ранены.
Обновлено в 08:41
Авто
Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты
Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Политика
Коломойский согласился покрасить ларек в Донбассе
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что в рамках восстановления инфраструктуры Донбасса может покрасить ларек или два ларька.
Обновлено в 12:02
Наука
Роборыба поплыла на энергии искусственного кровотока
Инженеры из США создали роботизированную рыбу, которая получает энергию не от обычной аккумуляторной батареи, а от гидравлической электролитической жидкости, которая циркулирует по ее искусственным сосудам.
Обновлено вчера в 05:03
Политика
В США предложили ввести санкции против госдолга России
Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:28
Авто
JAC обновила компактный кроссовер JAC S3
Компания JAC представила обновленный кроссовер S3 для китайского рынка.
Обновлено в 07:52
Происшествия
В Кунгуре мужчина изрезал беременную и сбросил ее в овощную яму
В Пермском крае тяжелораненая беременная женщина провела в овощной яме двое суток.
Обновлено в 07:06
Политика
В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины
Обновлено в 06:15
Общество
Педагогам выделили больше всего бюджетных мест в вузах
Тройка лидеров 2019 года по количеству мест, выделенных вузам за счёт госбюджета, выглядит так: "Образование и педагогические науки" - 62 с лишним тысячи мест, "Информатика и вычислительная техника" - почти в два раза меньше, 34,5 тысячи и "Сельское, лесное и рыбное хозяйство" - 27,5 тысячи мест.
Обновлено в 11:33
Происшествия
В Ингушетии СК завел дело после взрыва около дома следователя
Следственный комитет завел уголовное дело после покушения на следователя по особо важным делам по Сунженскому району ингушского управления СК.
Обновлено в 11:30
Общество
«Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели более 1 млн москвичей
Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.
Обновлено в 09:19
Общество
Митинг в поддержку Ивана Голунова проходит в Новосибирске
Сегодня, 21 июня, в областном центре проходит митинг в поддержку Ивана Голунова и всех незаконно осуждённых по 228 "наркотической" статье.
Обновлено в 07:54
Музыка
София Ротару выступит в России после долгого перерыва
Обновлено в 03:01
Авто
Продажи кроссоверов SsangYong в России окончательно прекращены
На российском автомобильном рынке завершились продажи кроссоверов марки SsangYong.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
Трамп объяснил решение отменить удар по Ирану
Президент США Дональд Трамп отменил удары по Ирану, поскольку они привели бы к 150 человеческим жертвам.
Обновлено в 09:17
Общество
Жителям Таилада запретят курить дома
Издание приводит статистику, согласно которой 33% курильщиков в Таиланде курят дома.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Пострадавших в аварии на КАД эвакуировали вертолетом
По предварительным данным, в столкновении «Рено» и БМВ пострадали три человека.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие
Россия утилизирует единственную подлодку Украины
Минобороны России планирует утилизировать украинскую подлодку "Запорожье", доставшейся от ВМС Украины после возвращения Крыма в состав России.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено в 06:30