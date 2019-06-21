В Кремле назвали русофобской провокацией протесты в ТбилисиRambler News Service 06:20

Прошедшие 20 июня протесты в Тбилиси являются не чем иным, как русофобской провокацией, это вызывает серьезную обеспокоенность в Кремле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В Кремле назвали русофобской провокацией протесты в Тбилиси

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