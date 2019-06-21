Политика

В Кремле назвали протесты в Грузии русофобской провокациейiReactor 05:45

Песков сообщил, что в Кремле согласны с МИД РФ, где уже прокомментировали грузинский кризис, отмечает корреспондент ФАН. Можно лишь добавить и подтвердить, что произошедшее в Грузии — русофобская провокация.
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В Кремле назвали «русофобской провокацией» протесты в Грузии

Интерфакс06:11

В Москве оценили демонстрации грузинской оппозиции в Тбилиси

RT на русском08:10

Кремль назвал протесты в Тбилиси русофобской провокацией

Коммерсантъ06:17

В Кремле признали события в Тбилиси «русофобской провокацией»

Газета.Ru08:49

В Кремле происходящее в Тбилиси назвали русофобской провокацией

РИА Новости06:08

Песков назвал протесты в Тбилиси русофобской провокацией

ТАСС06:03

Кремль счел инцидент с депутатом Думы в Тбилиси «русофобской провокацией»

РБК05:45
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 13:47, Вашингтон
Политика

Умер экс-президент Кипра Димитрис Христофиас

Бывший президент Кипра Димитрис Христофиас умер в возрасте 72 лет. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 13:24
Политика

Коломойский согласился покрасить ларьки в Донбассе

Обновлено в 12:47
Автоспорт

Квят заявил, что готовился к гонке на тренировках Гран-при Франции

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят подвёл итоги первой и второй сессий свободных заездов восьмого этапа «Формулы-1» — Гран-при Франции.
Обновлено в 13:05
Общество

Дроздов жалуется на унижения при съемках «В мире животных»

Обновлено вчера в 09:51
Общество

Роскомнадзор заблокировал один из крупнейших сайтов с аниме AniDub

Роскомнадзор заблокировал один из крупнейших сайтов с аниме AniDub.com. Об этом сообщается в группе сайта во «ВКонтакте».
Обновлено в 13:34
Авто

Опубликован список самых надежных марок автомобилей

Обновлено в 07:05
Политика

В МИД рекомендовали россиянам отказаться от поездок в Грузию

В МИД РФ рекомендовали россиянам в интересах их собственной безопасности воздерживаться от поездок в Грузию, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.
Обновлено в 11:58
Авто

Названы цены на новый Mercedes-Benz GLS 580

Компания Mercedes-Benz опубликовала стоимость нового внедорожника GLS 580.
Обновлено вчера в 08:54
Экономика

Мордашов передал часть своей доли в туроператоре TUI сыновьям

Миллиардер Алексей Мордашов передал сыновьям Кириллу и Никите часть своей доли в европейском туроператоре TUI AG, говорится сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение туроператора и «Севергрупп» (управляет активами бизнесмена).
Обновлено в 12:54
Авто

Volkswagen едва не лишился авторских прав на легендарного «Жука»

Обновлено в 09:13
Наука

Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину

Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган официально развелись

Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 05:04
Автоспорт

FIA оставила в силе штраф Феттеля на Гран-при Канады

Международная автомобильная федерация (FIA) провела пересмотр штрафа, наложенного на пилота Ferrari Себастьяна Феттеля во время гонки седьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Канады.
Обновлено в 11:27
Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено в 13:08
Происшествия

В Петербурге завели дело на мать, бросившую детей в квартире

Полиция Петербурга расследует уголовное дело в отношении матери, которая не исполняет свои обязанности по воспитанию несовершеннолетних детей.
Обновлено в 11:49
Происшествия

Стало известно о первом погибшем в ходе беспорядков в Тбилиси

РЕН ТВ стало известно о первом погибшем в результате беспорядков в Грузии.
Обновлено в 11:06
Общество

Роскосмос разработал Кодекс профессиональной этики космонавтов РФ

Госкорпорация "Роскосмос" составила Кодекс профессиональной этики для космонавтов РФ, основанный на принципах законности и справедливости.
Обновлено в 12:28
Политика

Отец Бутиной объяснил, почему родственники не смогут навестить ее в США

Отец отбывающей наказание в США россиянки Марии Бутиной Валерий заявил, что близкие и родственники не смогут встретиться с ней до ее ожидаемого освобождения в ноябре из-за сложностей с оформлением американских виз.
Обновлено в 10:03
Политика

Путин назвал президентство Зеленского трагедией

Обновлено вчера в 09:58
Происшествия

В Москве полиция обнаружила детей-маугли в квартире сатанистов

Обновлено в 13:05
Авто

Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты

Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Футбол

Марадона прокомментировал слухи о болезни Альцгеймера

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона высказался по поводу сообщений о том, что у него болезнь Альцгеймера.
Обновлено в 04:41
Политика

Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:14
Происшествия

Жителя Нижегородской области подозревают в убийстве трех человек

Правоохранители Нижегородской области разыскивают местного жителя, который, по версии следствия, топором убил бывшую жену, ее мать и отца на глазах семилетней дочери, при этом ребенок не пострадал, сообщили в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.
Обновлено в 08:30
Общество

21 июня наступит самая короткая ночь в году

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Политика

Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова

Президент Украины Владимир Зеленский в официальном ответе на электронную петицию с требованием отставки главы МВД страны Арсена Авакова заявил об отсутствии на то законодательных оснований.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Авария парализовала движение транспорта на КАД в Петербурге

Информация о пострадавших уточняется, пишут «Невские новости». Это не первое ДТП, которое парализует движение транспорта на КАД.
Обновлено в 10:49
Кино

В Netflix согласились закрыть сериал «Благие знамения» ради верующих

Потоковая платформа Netflix согласна перестать снимать сериал «Благие знамения» по требованию религиозной христианской организации «Возврат к порядку».
Обновлено в 05:05
Политика

Украинский вице-премьер предупредил об угрозе нового майдана

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко допустил массовые протесты в случае отмены закона о языке.
Обновлено в 13:40
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев: «Хочу, чтобы сын жил спокойно»

Ведущий Первого канала Дмитрий Шепелев воспитывает сына Платона от безвременно ушедшей четыре года назад Жанны Фриске.
Обновлено в 07:00
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