В Кремле назвали протесты в Грузии русофобской провокациейiReactor 05:45

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал протесты в Тбилиси, начавшиеся в четверг, 20 июня, русофобской провокацией, которая вызывает обеспокоенность Москвы.

с чего всё началось

Песков сообщил, что в Кремле согласны с МИД РФ, где уже прокомментировали грузинский кризис, отмечает корреспондент ФАН. Можно лишь добавить и подтвердить, что произошедшее в Грузии — русофобская провокация.

В Кремле назвали протесты в Грузии русофобской провокацией

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