Российское руководство следит за ситуацией в Грузии и надеется на улучшение отношений с этой страной, однако пока говорить о возобновлении авиасообщения с республикой преждевременно. Об этом в среду, 10 июля журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле назвали преждевременным возобновление авиасообщения с Грузией

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