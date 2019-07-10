Политика

В Кремле назвали преждевременным возобновление авиасообщения с ГрузиейТруд 06:59

Российское руководство следит за ситуацией в Грузии и надеется на улучшение отношений с этой страной, однако пока говорить о возобновлении авиасообщения с республикой преждевременно. Об этом в среду, 10 июля журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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