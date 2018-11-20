Письмо некоторых американских сенаторов с призывом не допустить избрания российского кандидата Александра Прокопчука на пост главы Интерпола является наглядным примером давления и вмешательства в выборы. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Этого письма мы не видели, мы читали соответствующие сообщения в СМИ. Но, наверное, это своеобразное вмешательство в избирательный процесс. В выборы международной организации.

На вопрос, можно ли назвать письмо сенаторов давлением на Интерпол, Песков ответил: «Конечно». Накануне пресс-секретарь президента заявлял, что в Кремле поддерживают российского полицейского.

В Кремле назвали письмо американских сенаторов давлением на Интерпол

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