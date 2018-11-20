Политика

В Кремле назвали письмо американских сенаторов давлением на Интерпол
RT на русском
05:55

На вопрос, можно ли назвать письмо сенаторов давлением на Интерпол, Песков ответил: «Конечно». Накануне пресс-секретарь президента заявлял, что в Кремле поддерживают российского полицейского.
RT на русском05:55
Дмитрий Песков
Этого письма мы не видели, мы читали соответствующие сообщения в СМИ. Но, наверное, это своеобразное вмешательство в избирательный процесс. В выборы международной организации.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельDP.RU 04:54
с чего всё началось

Кремль считает письмо сенаторов США вмешательством в выборы главы Интерпола

Письмо некоторых американских сенаторов с призывом не допустить избрания российского кандидата Александра Прокопчука на пост главы Интерпола является наглядным примером давления и вмешательства в выборы. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС04:31

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Кремль обвиняет американских сенаторов во вмешательстве в выборы главы Интерпола

Эхо Москвы08:00

Кремль обвинил американских сенаторов во вмешательстве в выборы главы Интерпола

Коммерсантъ05:30

В Кремле назвали письмо американских сенаторов давлением на Интерпол

RT на русском05:55

В Кремле обвинили сенаторов США во вмешательстве в выборы главы Интерпола

РБК04:52

В Кремле считают письмо американских сенаторов давлением на Интерпол

РИА Новости04:37

Кремль считает письмо сенаторов США вмешательством в выборы главы Интерпола

ТАСС04:31

«Русский сегодня — это жупел»: Жириновский обвинил США во вмешательстве в выборы главы Интерпола

Телеканал 360°04:29
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Политика

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Путин обсудит с руководством Минобороны и ОПК госпрограмму вооружений

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Испания пригрозила заблокировать соглашение по Brexit из-за Гибралтара

Премьер-министр страны Педро Санчес выступил с заявлением, что Испания может проголосовать против соглашения о выходе Великобритании из ЕС.
Обновлено в 08:36
Армия и оружие

Россия выиграла индийский тендер на поставку средств ПВО

Россия победила в индийском тендере на поставку средств ПВО малой дальности на сумму полтора миллиарда долларов, сообщил РИА Новости источник в системе военно-технического сотрудничества.
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Политика

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По оценкам Унговского, после ввода в эксплуатацию первой нитки "Турецкого потока" транзит газа через Украину сократится на 12-13 миллиардов кубометров в год.
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Политика

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Обновлено в 08:38
Политика

Сенатора Лахову пристыдили за слова о благотворном влиянии голода

Люди, которые пережили ужасы и голод.
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Политика

Госдума приняла закон о введении электронного военного билета

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении персональной электронной карты как документа воинского учёта.
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Армия и оружие

Столтенберг предостерёг ЕС от дублирования функций НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Евросоюз в своих инициативах по обороне не должен соревноваться с альянсом и дублировать его функции.
Обновлено в 07:47
Политика

В УПЦ заявили о провокациях из-за «объединительного собора»

На Украине организованы провокации против иерархов, на священнослужителей оказывают давление, чтобы принудить их к участию в "объединительном соборе".
Обновлено в 08:41
Политика

Пушилин официально вступил в должность главы ДНР

Денис Пушилин официально вступил в должность главы провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 07:55
Армия и оружие

КНДР взорвала десять охранных пунктов на границе с Южной Кореей

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Обновлено в 08:13
Армия и оружие

Истребители ВВС Ирака ударили по объектам террористов в Сирии

Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Ирака нанесли удары по объектам запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирии.
Обновлено в 08:27
Политика

В Кремле заявили, что «де-юре» в России не существует ЧВК

В Кремле «перекинули» к Минобороны РФ вопрос, связанный с обращением некоторых ветеранских организаций в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге по вопросу деятельности частных военных компаний (ЧВК).
Обновлено в 08:00
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