Политика
На вопрос, можно ли назвать письмо сенаторов давлением на Интерпол, Песков ответил: «Конечно». Накануне пресс-секретарь президента заявлял, что в Кремле поддерживают российского полицейского.
RT на русском05:55
Этого письма мы не видели, мы читали соответствующие сообщения в СМИ. Но, наверное, это своеобразное вмешательство в избирательный процесс. В выборы международной организации.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельDP.RU 04:54
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Политика
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