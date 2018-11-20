Этого письма мы не видели, мы читали соответствующие сообщения в СМИ. Но, наверное, это своеобразное вмешательство в избирательный процесс. В выборы международной организации.

На вопрос, можно ли назвать письмо сенаторов давлением на Интерпол, Песков ответил: «Конечно». Накануне пресс-секретарь президента заявлял, что в Кремле поддерживают российского полицейского.

В Кремле назвали письмо американских сенаторов давлением на Интерпол

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Армия и оружие Армия и оружие Россия выиграла индийский тендер на поставку средств ПВО Россия победила в индийском тендере на поставку средств ПВО малой дальности на сумму полтора миллиарда долларов, сообщил РИА Новости источник в системе военно-технического сотрудничества.

Политика Политика Журналисты RT, у которых изъяли паспорта в Нигерии, вылетели в Россию Сотрудники телеканала RT, у которых нигерийские власти изъяли паспорта, вылетели на родину, сообщило Министерство иностранных дел.

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Армия и оружие Армия и оружие КНДР взорвала десять охранных пунктов на границе с Южной Кореей

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Армия и оружие Армия и оружие Столтенберг: Евросоюзу не стоит соревноваться с НАТО НАТО остается фундаментом безопасности ЕС, сказал Столтенберг и добавил, что приветствует усилия Евросоюза в области обороны, которые могут помочь альянсу развить военный потенциал.

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