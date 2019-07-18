Политика
В Кремле назвали первый шаг для начала диалога с УкраинойRT на русском 06:08
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что освобождение из-под стражи главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом.
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с чего всё началось
Освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского могло бы стать "прекрасным первым шагом" для нормализации отношений между Киевом и Москвой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.РИА Новости05:32
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Спорт
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В результате ДТП пострадали шесть человек, среди которых трое детей, сообщил в четверг ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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Кино
Скончался актер и режиссер Юрий Прохоров
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Происшествия
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Политика
Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности
Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
Обновлено вчера в 22:53
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
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Космос
Специалисты NASA опубликовали фото МКС, проходящей мимо Солнца
Космическое агентство NASA опубликовало завораживающий снимок Международной космической станции на фоне Солнца.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги
Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 00:55
Политика
МВД объяснило, за что нужно наказывать за неуважение к власти
Министерство внутренних дел объяснило, в каких случаях необходимо составлять протоколы по административным делам за неуважение к власти.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
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Обладательница звания "Мисс Москва – 2015" Оксана Воеводина и бывший король Малайзии Мухаммад V, отрекшийся от престола в конце 2018-го, официально расторгли брак.
Обновлено вчера в 06:05
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком информацию о российском спецназе в Сирии
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Обновлено в 06:41
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Суд назначил прокурорскую проверку по делу «Нового величия»
Московский городской суд снял с рассмотрения апелляцию на приговор фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского, который ранее в особом порядке был осужден на 2,5 года колонии.
Обновлено в 05:37
Общество
Роскачество проверило детские стиральные порошки
Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 03:31
Общество
В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта
В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Армия и оружие
Достигнуты новые договоренности об отводе войск в Донбассе
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Обновлено в 06:38
Происшествия
В Приморском крае в страшном ДТП погибли шесть человек
В Шкотовском районе Приморского края в страшном ДТП погибли шесть человек.
Обновлено в 02:58
Общество
Госдума ужесточила наказание за подделку документов
Государственная дума приняла в третьем чтении два закона, предполагающих ужесточение ответственности за подделку документов.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие
Чемезов заявил о готовности России вместо F-35 поставлять Турции Су-35
Обновлено в 06:50
Политика
Жителям Украины стало проще получить российское гражданство
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому бежавшие украинцы из Донецкой и Луганской области смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 12:31
Экономика
Розничные продажи в Великобритании неожиданно подскочили в июне
Розничные продажи в Великобритании неожиданно выросли в июне после снижения в течение предыдущих двух месяцев.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Появилось видео смертельной аварии на Московской
В паблике "Саратов онлайн" появилось видео с аварии на Московской.
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«РБ Лейпциг» подписал игрока «ПСЖ»
Обновлено в 05:26
Происшествия
Около 20 человек погибли при пожаре в студии аниме в японском Киото
Спасатели подтвердили гибель 16 человек в результате пожара в студии по производству аниме в японском городе Киото, передаёт Kyodo.
Обновлено в 04:48
Авто
Тюннинг-ателье Hennessey представило шестиколесный пикап Goliath
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Обновлено вчера в 17:22