Политика

В Кремле назвали первый шаг для начала диалога с УкраинойRT на русском 06:08

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что освобождение из-под стражи главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом.
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Кремль: освобождение Вышинского могло бы стать первым шагом для диалога

Освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского могло бы стать "прекрасным первым шагом" для нормализации отношений между Киевом и Москвой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости05:32

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Кремль назвал желаемый первый шаг Киева навстречу России

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В Кремле назвали первый шаг для начала диалога с Украиной

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Кремль назвал первый шаг для нормализации отношений РФ и Украины. Для этого должны освободить журналиста Вышинского

Фонтанка.Ру05:52

Кремль назвал первый шаг в диалоге с Киевом

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Кремль: освобождение Вышинского могло бы стать первым шагом для диалога

РИА Новости05:32

Песков: возвращение Вышинского могло бы быть первым шагом для начала диалога РФ и Украины

ТАСС05:49
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Фрум объявлен победителем многодневной гонки «Вуэльта»-2011

Обновлено в 06:18
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СБУ арестовала водителя «Бука» по делу о крушении МН17

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали водителя автотягача, якобы перевозившего ЗРК "Бук", из которого, по мнению Киева, сбили "Боинг 777" над Донецком в 2014-м.
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Звезда «Дома-2» Ольга Гажиенко родила второго сына

Ольга Гажиенко, участвовавшая в «Доме-2» под своей девичьей фамилией Агибалова, второй раз стала мамой.
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Карпин: Никогда не стал бы тренировать ЦСКА

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Рэпер Баста решил возродить ростовский СКА

Василий Вакуленко, более известный как Баста, стал организатором и руководителем проекта по возрождению футбольного клуба СКА (Ростов-на-Дону), сумев привлечь к этой задаче ряд серьезных инвесторов.
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Песков оценил идею Зеленского об обмене заключёнными «всех на всех»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил идею президента Украины Владимира Зеленского обменять заключённых обеих стран в формате «всех на всех».
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Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Екатеринбурге

В результате ДТП пострадали шесть человек, среди которых трое детей, сообщил в четверг ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 06:27
Происшествия

Иран задержал в Персидском заливе иностранный нефтяной танкер

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о захвате в Персидском заливе иностранного нефтяного танкера.
Обновлено в 06:52
Кино

Скончался актер и режиссер Юрий Прохоров

Обновлено вчера в 13:16
Происшествия

Мать больного ребенка задержали в Москве за покупку редкого лекарства

Обновлено вчера в 06:07
Политика

Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности

Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
Обновлено вчера в 22:53
Общество

Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России

Обновлено в 01:06
Космос

Специалисты NASA опубликовали фото МКС, проходящей мимо Солнца

Космическое агентство NASA опубликовало завораживающий снимок Международной космической станции на фоне Солнца.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес

Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги

Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.
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МВД объяснило, за что нужно наказывать за неуважение к власти

Министерство внутренних дел объяснило, в каких случаях необходимо составлять протоколы по административным делам за неуважение к власти.
Обновлено в 04:39
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«Мисс Москва» развелась с бывшим королем Малайзии после рождения сына

Обладательница звания "Мисс Москва – 2015" Оксана Воеводина и бывший король Малайзии Мухаммад V, отрекшийся от престола в конце 2018-го, официально расторгли брак.
Обновлено вчера в 06:05
Армия и оружие

Минобороны назвало фейком информацию о российском спецназе в Сирии

Министерство обороны РФ опровергло информацию агентства Reuters об участии российских спецназовцев и сухопутных сил в боях с протурецкими боевиками в Сирии.
Обновлено в 06:41
Происшествия

Суд назначил прокурорскую проверку по делу «Нового величия»

Московский городской суд снял с рассмотрения апелляцию на приговор фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского, который ранее в особом порядке был осужден на 2,5 года колонии.
Обновлено в 05:37
Общество

Роскачество проверило детские стиральные порошки

Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 03:31
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В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта

В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Армия и оружие

Достигнуты новые договоренности об отводе войск в Донбассе

Ранее стало известно, что на тех же переговорах была достигнута договоренность об установлении режима абсолютного и бессрочного перемирия.
Обновлено в 06:38
Происшествия

В Приморском крае в страшном ДТП погибли шесть человек

В Шкотовском районе Приморского края в страшном ДТП погибли шесть человек.
Обновлено в 02:58
Общество

Госдума ужесточила наказание за подделку документов

Государственная дума приняла в третьем чтении два закона, предполагающих ужесточение ответственности за подделку документов.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие

Чемезов заявил о готовности России вместо F-35 поставлять Турции Су-35

Обновлено в 06:50
Политика

Жителям Украины стало проще получить российское гражданство

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому бежавшие украинцы из Донецкой и Луганской области смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 12:31
Экономика

Розничные продажи в Великобритании неожиданно подскочили в июне

Розничные продажи в Великобритании неожиданно выросли в июне после снижения в течение предыдущих двух месяцев.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Появилось видео смертельной аварии на Московской

В паблике "Саратов онлайн" появилось видео с аварии на Московской.
Обновлено в 03:49
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Около 20 человек погибли при пожаре в студии аниме в японском Киото

Спасатели подтвердили гибель 16 человек в результате пожара в студии по производству аниме в японском городе Киото, передаёт Kyodo.
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Тюннинг-ателье Hennessey представило шестиколесный пикап Goliath

Специалисты Hennessey создали шестиколесную версию пикапа Chevrolet Silverado Trail Boss 2019 года.
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