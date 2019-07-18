Освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского могло бы стать "прекрасным первым шагом" для нормализации отношений между Киевом и Москвой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что освобождение из-под стражи главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом.

В Кремле назвали первый шаг для начала диалога с Украиной

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