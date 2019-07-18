Политика
Песков назвал первый шаг для диалога между РФ и УкраинойRuNews24.ru 07:01
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня заявил, что освобождение журналиста Кирилла Вышинского могло бы стать первым шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом. «В целом любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться», - уточнил Дмитрий Песков.
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Возвращение Вышинского — это могло бы быть прекрасным первым шагом. В целом, любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRT на русском 06:08
с чего всё началось
Освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского могло бы стать "прекрасным первым шагом" для нормализации отношений между Киевом и Москвой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.РИА Новости05:32
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