Освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского могло бы стать "прекрасным первым шагом" для нормализации отношений между Киевом и Москвой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Возвращение Вышинского — это могло бы быть прекрасным первым шагом. В целом, любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня заявил, что освобождение журналиста Кирилла Вышинского могло бы стать первым шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом. «В целом любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться», - уточнил Дмитрий Песков.

Песков назвал первый шаг для диалога между РФ и Украиной

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