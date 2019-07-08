Политика

В Кремле назвали оскорбление Путина в эфире «Рустави 2» неприемлемымРИА Новости 05:37

В Кремле считают неприемлемым оскорбление в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавшее в эфире грузинского телеканала "Рустави 2", отмечают, что все руководство Грузии осудило выходку, недостойную народа этой страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Песков считает позором для грузин оскорбления российских властей в телеэфире

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