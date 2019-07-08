Политика
В Кремле назвали оскорбление Путина в эфире «Рустави 2» неприемлемымРИА Новости 05:37
В Кремле считают неприемлемым оскорбление в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавшее в эфире грузинского телеканала "Рустави 2", отмечают, что все руководство Грузии осудило выходку, недостойную народа этой страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Футбол
Бразилия стала обладателем Кубка Америки
Обновлено в 05:58
Политика
Порошенко встретили в Хмельницком криками «позор»
Жители украинского города Хмельницкий встретили экс-президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко криками «Ганьба!» («позор») и «иди отсюда!», сообщает «Страна.ua».
Обновлено в 04:52
Политика
Басилашвили оценил поведение телеведущего «Рустави 2»
Народный артист СССР Олег Басилашвили в беседе с телеканалом «360» оценил поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».
Обновлено в 08:33
Политика
Украинский телеканал отменил телемост с «Россией 1»
Украинский телеканал NewsOne заявил об отмене телемоста «Надо поговорить» с Россией, который должен был состояться 12 июля.
Обновлено в 06:19
Политика
Петербург прощается с погибшими в Баренцевом море подводниками
Ранее стало известно, что Петербург окажет материальную помощь семьям погибших моряков-подводников.
Обновлено 06 июля в 04:20
Политика
Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина-ЕС
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что ее не пустили на саммит Украина-ЕС, который проходит в Киеве.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Сергей Безруков трогательно поздравил Анну Матисон с днем рождения
Анна Матисон сегодня празднует день рождения: режиссер и киносценарист отмечает 36-летие.
Обновлено в 07:00
Культура
Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд»
Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал ведущим новой версии телеигры "Форт Боярд", которая будет транслироваться на СТС.
Обновлено в 08:16
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Путешествия
Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок
Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.
Обновлено в 05:05
Авто
Начались продажи дешевого аналога нового Hyundai Santa Fe
Компания Haima начала продажи нового среднеразмерного кроссовера 8S. Внешне новинка похожа на Hyundai Santa Fe последнего поколения.
Обновлено вчера в 23:39
Футбол
«Тамбов» представил новый логотип
Обновлено в 07:36
Происшествия
Суд отправил в СИЗО владельца Optima Development Худояна
Мосгорсуд отменил домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна и отправил бизнесмена в СИЗО до 14 августа по делу о мошенничестве, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Гандболистка сборной России утонула в Польше
Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Названа версия трагедии со свидетельницей по делу Кокорина
Стала известна версия падения с балкона в Чехии Екатерины Бобковой, которая проходит свидетелем по делу бывшего нападающего сборной России Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:02
Политика
Архангельский губернатор опроверг информацию СМИ о возможной отставке
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что в рамках очередной ротации могут быть заменены главы Архангельской и Калужской областей Игорь Орлов и Анатолий Артамонов, велика вероятность отставки губернатора Ростовской области Василия Голубева, также возможна отставка еще нескольких губернаторов.
Обновлено в 04:50
Политика
Симоньян напомнила грузинам слова, превращающие человека в «существо»
Грузинский телеведущий Георгий Габуния перестал быть не только мужчиной, но и человеком, когда позволил себе оскорбить покойных родителей президента РФ.
Обновлено в 07:21
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето
По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Политика
Комитет Госдумы поддержал предложение о запрете вина и воды из Грузии
Ранее во фракции «Единая Россия» заявили, что поднимут на совете палаты вопрос о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрете на денежные переводы.
Обновлено в 08:53
Общество
Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России
Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Интернет
Apple введет биометрическую авторизацию для входа в iCloud
Во всех свежих бета-версиях iOS 13, iPadOS 13 и macOS Catalina, была обнаружена возможность использовать Face ID или Touch ID для авторизации в iCloud, но только через фирменный браузер Safari.
Обновлено в 05:53
Происшествия
В Ярославской области завели дело из-за привязанного к столбу ребёнка
МВД России по Ярославской области возбудило уголовное дело после того, как во дворе дома в селе Юрьевском обнаружили пятилетнего мальчика из приёмной семьи, который был привязан к столбу.
Обновлено в 08:11
Общество
На Крымском мосту демонтируют «лишние» элементы
Все демонтированные элементы: сваи, пролетные строения, трубы - складируются на специальной площадке, а затем все материалы будут перевезены в другие регионы страны и использованы в новых стройках.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
Жанна Фриске могла бы отметить свой день рождения
Сегодня, 8 июля, свой день рождения могла бы отметить известная певица Жанна Фриске.
Обновлено в 00:30
Общество
Россияне сегодня отмечают День семьи, любви и верности
Обновлено вчера в 23:11
Общество
В Казани продается «Английский замок» за 28 млн рублей
Обновлено в 07:59
Политика
Захарова нашла следы Саакашвили в скандале с «Рустави 2»
Обновлено в 08:15