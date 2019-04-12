Политика

В Кремле назвали конспирологической версию о связи Ассанжа с РоссиейНаша версия 07:08

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал теорию о связи основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа с Россией конспирологической. А преследование журналиста, по его словам, противоречит идее о независимости и свободе СМИ.
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Дмитрий Песков
Это, скорее, относится к измерению конспирологии. Ассанж — это независимый источник информации, который подвергается преследованию. С нашей точки зрения, это никак не корреспондируется с идеалами свободы прессы, свободы СМИ, их неприкосновенности.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельНТВ 06:07

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Джулиан Ассанж
Австралийский и эквадорский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.
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