Политика
В Кремле назвали конспирологической версию о связи Ассанжа с РоссиейНаша версия 07:08
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал теорию о связи основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа с Россией конспирологической. А преследование журналиста, по его словам, противоречит идее о независимости и свободе СМИ.
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Это, скорее, относится к измерению конспирологии. Ассанж — это независимый источник информации, который подвергается преследованию. С нашей точки зрения, это никак не корреспондируется с идеалами свободы прессы, свободы СМИ, их неприкосновенности.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельНТВ 06:07
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Песков о Wikileaks: Это независимый источник информации, который подвергается преследованию
Комсомольская правда06:03
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