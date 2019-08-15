Происшествия
Кремль наградит летчиков, посадивших в поле самолетLive24 08:48
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, посадившие в тяжелых условиях лайнер «Уральских авиалиний» в кукурузном поле Подмосковья, будут представлены к государственным наградам.
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День сегодня действительно добрый. Давайте поздравим друг друга, что 234 пассажира и семь членов экипажа остались живы, пожелаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал, и поздравим героев-летчиков, которые спасли жизни людей, посадили самолет.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельФонтанка.Ру 06:13
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