Политика
В Кремле назвали цели встречи Путина с президентом ЭстонииАргументы и Факты 06:18
«Президент России Владимир Путин хочет на встрече с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд развеять страхи Эстонии по поводу безопасности», - цитирует Пескова ТАСС. Он добавил, что лидеры двух стран поближе познакомятся друг с другом и обсудят актуальные вопросы.
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В Эстонии есть определенные опасения по поводу ситуации с безопасностью. С нашей точки зрения, это не имеет никаких оснований. Россия неоднократно подчеркивала, что с нашей стороны нет никаких угроз для соседей. Цель встречи — поближе познакомиться друг с другом и обсудить актуальные вопросы.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельНародные новости 03:16
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