Армия и оружие
В Кремле назвали актом агрессии заявление НАТО о бомбежках ЮгославииКоммерсантъ 18:18
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оправдание бомбежек Югославии со стороны НАТО само по себе является «актом агрессии». «Безусловно»,— ответил господин Песков на соответствующий вопрос журналиста «Говорит Москва».
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Потому что без санкции Совета Безопасности ООН они не имели на это право. Ничто их не может оправдать. Они подорвали основополагающие принципы не только устава ООН, но и всей конструкции, которая возникла после Хельсинкских соглашений 1975 года.
— Андрей Климов, российский депутатRT на русском 08:17
с чего всё началось
Как ранее заявили в пресс-службе НАТО, альянс спустя 20 лет после бомбардировок Югославии по-прежнему считает, что они были необходимыми и легитимными. Отмечается также, что операцию «Союзная сила» начали, чтобы «остановить гуманитарную катастрофу» в Косове.RT на русском08:17
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В Петербурге проходят испытания атомного ледокола «Лидер»
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Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора
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Армия и оружие
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Происшествия
В Москве мужчина выжил после падения под поезд в метро
В Москве мужчина упал под прибывающий поезд на станции «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии метро и выжил.
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В Дагестане возбудили уголовное дело по факту массового отравления
После массового отравления в Дагестане возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 12:47
Общество
ВШЭ нашла лишь 1% граждан, довольных состоянием экологии
ВШЭ нашла лишь 1% граждан, довольных состоянием экологии Экспертно-аналитический центр Института экологии НИУ ВШЭ провел исследование (есть в распоряжении "Ъ") для "формирования целостной картины восприятия населением РФ проблем экологии и загрязнения окружающей среды" к заседанию президиума Госсовета (пройдет в апреле).
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Футбол
УЕФА представил талисман Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил официальный талисман чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 17:15
Экономика
Банки проверят балансы
Названа стоимость подключения к базе ФНС На прошлой неделе на общественное обсуждение был выложен проект постановления правительства РФ, которым утверждаются тарифы на получение информации из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО).
Обновлено в 17:52
Футбол
Сборная Германии вырвала победу в матче с Голландией
Голы Лероя Зане и Сержа Гнабри позволили Германии повести к перерыву (2:0). Однако во второй половине "оранжевые" резко активизировались и дважды огорчили Мануэля Нойера: отличились Матейс де Лигт и Мемфис Депай.
Обновлено в 17:53
Теннис
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В четвёртом раунде соревнований Miami Open Уильямс сыграет с румынкой Симоной Халеп.
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Политика
Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть
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Магнитная буря началась на Земле
Обновлено в 05:19
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Одиннадцатилетняя ученица детского оздоровительного лагеря "Пионер" пропала в лесу в деревне Лемболово Всеволожского района Ленинградской области после тренировки по лыжам.
Обновлено в 18:35
Происшествия
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Норвежский круизный лайнер Viking Sky своим ходом прибыл в порт Молде. Экипажу удалось запустить три из четырех двигателей, сообщает AP.
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Политика
Сербские радикалы сожгли флаги НАТО и Евросоюза в центре Белграда
Сторонники Сербской радикальной партии сожгли флаги Европейского союза и НАТО в центре Белграда, отметив таким образом 20-летие бомбардировок в Югославии.
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Спорт
Загитова впервые упала на чемпионате мира
Российская фигуристка Алина Загитова впервые упала на Чемпионате мира в Японии.
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Армия и оружие
The National Interest рассказало о плане войны США с Россией в Европе
Американское издание The National Interest опубликовало материал, посвященный отношениям России и НАТО.
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Дочь Юлии Началовой написала умершей маме письмо
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Политика
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Избирательные участки открылись в 8 часов утра (04.00 мск) в Таиланде на первых с 2011 года всеобщих парламентских выборах.
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Происшествия
Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше
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Главный специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что приход весенней погоды в Москву ожидается на следующих выходных.
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Экономика
Экономист посчитал, во сколько обошлось присоединение Крыма к России
Экономист Сергей Алексашенко посчитал стоимость присоединения Крыма к России.
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Евро-2020. Венгры на своем поле обыграли «бронзовых» хорватов
В группе "Е" бронзовые призеры чемпионата мира-2018 из сборной Хорватии гостили в Будапеште и первыми забили гол.
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