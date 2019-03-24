В Кремле назвали актом агрессии заявление НАТО о бомбежках ЮгославииКоммерсантъ 18:18

Как ранее заявили в пресс-службе НАТО, альянс спустя 20 лет после бомбардировок Югославии по-прежнему считает, что они были необходимыми и легитимными. Отмечается также, что операцию «Союзная сила» начали, чтобы «остановить гуманитарную катастрофу» в Косове.

с чего всё началось

Потому что без санкции Совета Безопасности ООН они не имели на это право. Ничто их не может оправдать. Они подорвали основополагающие принципы не только устава ООН, но и всей конструкции, которая возникла после Хельсинкских соглашений 1975 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оправдание бомбежек Югославии со стороны НАТО само по себе является «актом агрессии». «Безусловно»,— ответил господин Песков на соответствующий вопрос журналиста «Говорит Москва».

В Кремле назвали актом агрессии заявление НАТО о бомбежках Югославии

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