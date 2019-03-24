Армия и оружие

В Кремле назвали актом агрессии заявление НАТО о бомбежках ЮгославииКоммерсантъ 18:18

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оправдание бомбежек Югославии со стороны НАТО само по себе является «актом агрессии». «Безусловно»,— ответил господин Песков на соответствующий вопрос журналиста «Говорит Москва».
Читать в источнике
Андрей Климов
Потому что без санкции Совета Безопасности ООН они не имели на это право. Ничто их не может оправдать. Они подорвали основополагающие принципы не только устава ООН, но и всей конструкции, которая возникла после Хельсинкских соглашений 1975 года.
— Андрей Климов, российский депутатRT на русском 08:17
с чего всё началось

В Совфеде оценили заявление НАТО о легитимности бомбардировок Югославии

Как ранее заявили в пресс-службе НАТО, альянс спустя 20 лет после бомбардировок Югославии по-прежнему считает, что они были необходимыми и легитимными. Отмечается также, что операцию «Союзная сила» начали, чтобы «остановить гуманитарную катастрофу» в Косове.
RT на русском08:17

Подробнее о событии

В Кремле назвали актом агрессии заявление НАТО о бомбежках Югославии

Коммерсантъ18:18

Песков прокомментировал оправдание НАТО бомбардировки Югославии

Пятый канал12:33

В Кремле считают актом агрессии заявление НАТО, оправдывающее бомбежку Югославии

Говорит Москва08:05

НАТО назвало бомбардировки Югославии «необходимыми»

Газета.Ru12:12

Почему в НАТО заявили о «необходимости и законности» бомбардировок Югославии

RT на русском12:09

НАТО считает бомбардировки Югославии необходимыми и легитимными

ТАСС06:27

В Совфеде прокомментировали заявление НАТО о бомбардировках Югославии

РИА Новости12:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 18:46, Ашберн
Технологии

В Петербурге проходят испытания атомного ледокола «Лидер»

Обновлено в 11:44
Экономика

Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора

Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.
Обновлено в 05:53
Общество

Пользователи соцсетей поделились снимками ледохода в Петербурге

Обновлено в 10:40
Политика

Патрушев считает, что ДРСМД может стать многосторонним договором

"Никаких политических или правовых препятствий для трансформации ДРСМД в многостороннюю договоренность нет", - отметил он.
Обновлено в 18:05
Политика

Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией

Генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу отчет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование о возможных связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, документ опубликован на сайте комитета палаты представителей.
Обновлено в 15:57
Спорт

Биатлонист Логинов занял второе место в общем зачете Кубка мира

Обновлено в 13:33
Политика

Sunday Times узнала о скорой отставке Мэй

Более десяти министров в британском кабмине настаивают на отставке премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на фоне проблем вокруг выхода страны из состава Евросоюза.
Обновлено вчера в 19:01
Армия и оружие

Российские военные проведут наблюдательный полет над США

Российский самолет совершит с 25 по 30 марта наблюдательный полет над США в рамках Договора по открытому небу, сообщает в понедельник газета вооруженных сил России "Красная звезда".
Обновлено в 17:16
Происшествия

В Москве мужчина выжил после падения под поезд в метро

В Москве мужчина упал под прибывающий поезд на станции «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии метро и выжил.
Обновлено в 13:39
Происшествия

В Дагестане возбудили уголовное дело по факту массового отравления

После массового отравления в Дагестане возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 12:47
Общество

ВШЭ нашла лишь 1% граждан, довольных состоянием экологии

ВШЭ нашла лишь 1% граждан, довольных состоянием экологии Экспертно-аналитический центр Института экологии НИУ ВШЭ провел исследование (есть в распоряжении "Ъ") для "формирования целостной картины восприятия населением РФ проблем экологии и загрязнения окружающей среды" к заседанию президиума Госсовета (пройдет в апреле).
Обновлено в 17:52
Футбол

УЕФА представил талисман Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил официальный талисман чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 17:15
Экономика

Банки проверят балансы

Названа стоимость подключения к базе ФНС На прошлой неделе на общественное обсуждение был выложен проект постановления правительства РФ, которым утверждаются тарифы на получение информации из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО).
Обновлено в 17:52
Футбол

Сборная Германии вырвала победу в матче с Голландией

Голы Лероя Зане и Сержа Гнабри позволили Германии повести к перерыву (2:0). Однако во второй половине "оранжевые" резко активизировались и дважды огорчили Мануэля Нойера: отличились Матейс де Лигт и Мемфис Депай.
Обновлено в 17:53
Теннис

Miami Open. Дарья Касаткина взяла у Винус Уильямс лишь четыре гейма

В четвёртом раунде соревнований Miami Open Уильямс сыграет с румынкой Симоной Халеп.
Обновлено в 17:38
Политика

Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть

Статус собора Святой Софии могут заменить с музея на мечеть, чтобы его можно было посещать бесплатно.
Обновлено в 16:33
Космос

Магнитная буря началась на Земле

Обновлено в 05:19
Происшествия

Ребенок из детского лагеря в Ленинградской области пропал в лесу

Одиннадцатилетняя ученица детского оздоровительного лагеря "Пионер" пропала в лесу в деревне Лемболово Всеволожского района Ленинградской области после тренировки по лыжам.
Обновлено в 18:35
Происшествия

Потерпевший бедствие круизный лайнер прибыл в порт Норвегии

Норвежский круизный лайнер Viking Sky своим ходом прибыл в порт Молде. Экипажу удалось запустить три из четырех двигателей, сообщает AP.
Обновлено в 13:18
Политика

Сербские радикалы сожгли флаги НАТО и Евросоюза в центре Белграда

Сторонники Сербской радикальной партии сожгли флаги Европейского союза и НАТО в центре Белграда, отметив таким образом 20-летие бомбардировок в Югославии.
Обновлено в 12:44
Спорт

Загитова впервые упала на чемпионате мира

Российская фигуристка Алина Загитова впервые упала на Чемпионате мира в Японии.
Обновлено в 12:43
Армия и оружие

The National Interest рассказало о плане войны США с Россией в Европе

Американское издание The National Interest опубликовало материал, посвященный отношениям России и НАТО.
Обновлено вчера в 14:43
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой написала умершей маме письмо

12-летняя дочь скончавшейся певицы Юлии Началовой Вера написала ей письмо. Об этом рассказал Виктор Началов, отец Юлии.
Обновлено в 09:13
Происшествия

На юго-востоке Москвы водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Полиция разыскивает водителя, который сбил пешехода на Рязанском проспекте в Москве и скрылся с места ДТП, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 16:28
Политика

В Таиланде открылись избирательные участки на парламентских выборах

Избирательные участки открылись в 8 часов утра (04.00 мск) в Таиланде на первых с 2011 года всеобщих парламентских выборах.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше

Бизнесмен Вячеслав Вишневский, бывший совладелец торгового центра "Зимняя вишня", задержан в Польше, сообщает Следственный комитет России.
Обновлено в 18:27
Шоу-бизнес

Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов

Обновлено в 03:46
Общество

Синоптик назвал сроки наступления весенней погоды в Москве

Главный специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что приход весенней погоды в Москву ожидается на следующих выходных.
Обновлено в 10:19
Экономика

Экономист посчитал, во сколько обошлось присоединение Крыма к России

Экономист Сергей Алексашенко посчитал стоимость присоединения Крыма к России.
Обновлено в 09:08
Футбол

Евро-2020. Венгры на своем поле обыграли «бронзовых» хорватов

В группе "Е" бронзовые призеры чемпионата мира-2018 из сборной Хорватии гостили в Будапеште и первыми забили гол.
Обновлено в 15:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное