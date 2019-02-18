Политика

В Кремле назвали Калви последовательным и крупным инвесторомРИА Новости 04:44

В Кремле знают основателя Baring Vostok Майкла Калви как последовательного и крупного инвестора, который отстаивал тезис о привлекательности российского рынка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Дмитрий Песков
Можем констатировать, что в настоящий момент его нельзя считать виновным по какому-либо обвинению. Он может быть признан виновным только по решению суда. Очень внимательно следим, надеемся, что это никоим образом не должно и не может сказаться на инвестиционном климате в России.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельЭкономика сегодня 04:35

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