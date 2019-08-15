Политика
В Кремле нашли бомбу времен войныLenta.ru 08:15
На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил комендант Кремля Сергей Хлебников, пишет «Интерфакс».
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:27, Ашберн
Происшествия
Пассажиры А321 рассказали об аварийной посадке в поле
Обновлено в 07:20
Происшествия
В Португалии задержали одного из крупнейших торговцев оружием в мире
Беглый торговец оружием попался на неоплаченном счете за перевозку лошадей из принадлежащей ему виллы во Франции в Португалию.
Обновлено в 16:06
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Исполнитель и продюсер Андрей Разин сообщил, что певец Юрий Шатунов «отказался» от группы «Ласковый май» и её репертуара.
Обновлено в 07:57
Единоборства
Олейнику предложили выступить на турнире UFC в Москве
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Алексей Олейник заявил РИА Новости, что ему предложили выступить на турнире UFC 9 ноября в Москве.
Обновлено в 11:20
Теннис
Кирьос оштрафован на $113 тысяч за поведение в матче с Хачановым
Австралийский теннисист Ник Кирьос оштрафован организаторами турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Цинциннати за неспортивное поведение в матче второго круга с россиянином Кареном Хачановым.
Обновлено в 17:41
Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Культура
Найдены иллюстрации Антуана де Сент-Экзюпери для «Маленького принца»
Как писал News.ru ранее, мэрия Токио приписала авторство Бэнкси найденной картине.
Обновлено в 17:34
Интернет
В «Антивирусе Касперского» была обнаружена уязвимость
Уязвимость обнаружил редактор немецкого компьютерного журнала c’t Рональд Айкенберг.
Обновлено в 16:19
Политика
Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»
Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 21:44
Политика
В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Политика
Путин перенес саммиты ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург
Президент Владимир Путин подписал указ о переносе запланированных на 2020 год саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург.
Обновлено в 12:31
Финансы
Китай уступил Японии статус крупнейшего держателя госбумаг США
"Япония обогнала Китай (владеет госбумагами США на сумму $1,11 трлн - прим. ред.) и впервые с мая 2017 года стала крупнейшим держателем американских облигаций", - говорится в сообщении.
Обновлено в 17:53
Футбол
«Спартак» сыграет с «Брагой» в плей-офф квалификации Лиги Европы
Футболисты московского "Спартака" сыграют с португальской "Брагой" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 18:10
Происшествия
Посольство России оценило появление новой жертвы отравления в Солсбери
Сообщение британской полиции об очередном пострадавшем в Солсбери не вызывает доверия. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне.
Обновлено в 16:52
Гаджеты
Huawei P30 Pro признан лучшим смартфоном на рынке
Как и в прошлом году, победил топовый смартфон Huawei, а именно P30 Pro.
Обновлено в 15:08
Происшествия
Автомобиль врезался в остановку на Старой площади в Москве
Легковой автомобиль Skoda вылетел на остановку общественного транспорта в центре Москвы по адресу: Старая площадь, дом 2.
Обновлено в 11:38
Экономика
Капитализация 100 крупнейших компаний мира достигла рекордных $21 трлн
Рыночная капитализация 100 крупнейших публичных компаний мира за 12 месяцев (апрель 2018 года - март 2019 года) выросла на 5%, достигнув рекордной отметки в $21 трлн, свидетельствует рейтинг 100 ведущих компаний мира (Global Top 100), ежегодно публикуемый PwC.
Обновлено в 13:32
Футбол
Дриусси и Шатов не сыграют с «Ахматом», участие Малкома под вопросом
Новичок «Зенита» Малком может пропустить ближайшую встречу с «Ахматом». Об этом рассказал главный тренер петербургского клуба Сергей Семак.
Обновлено в 04:14
Общество
ФБК рассказал о пентхаусе главы Мосгордумы за 100 млн рублей
Ранее фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование, в котором заявил, что внук члена ЦИК России Бориса Эбзеева в четырехлетнем возрасте приобрел квартиру в элитном доме стоимостью 500 млн рублей.
Обновлено в 11:22
Политика
WSJ: Трамп спрашивал советников, могут ли США купить Гренландию
По словам источников издания, "Трамп спрашивал советников, могут ли США купить Гренландию, слушал с интересом, когда они обсуждали ее богатые ресурсы и важность с точки зрения геополитики".
Обновлено в 19:11
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено в 09:07
Космос
ВВС США сообщили о взрыве в космосе
В августе 1992 года ракета вывела в космическое пространство три спутника: американский Topex/Poseidon, французский S80/T и южнокорейский Kitsat-1.
Обновлено в 05:09
Происшествия
При крушении самолета в США пострадал чемпион автогонок NASCAR
Легкомоторный самолет, на борту которого находился чемпион автогонок NASCAR Дейл Эрнхардт-младший и его семья, потерпел крушение в США, все участники инцидента были госпитализированы, сообщает телеканал NBC.
Обновлено в 18:57
Общество
В США умер нобелевский лауреат Кэри Муллис
Обновлено в 16:11
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова получила травму на отдыхе в Греции
Известная балерина и светская львица Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками фотографиями с последствиями ужасной травмы, которую получила на отдыхе в Греции.
Обновлено в 04:53
Общество
Минтруд утвердил список профессий с ограничениями для женщин
Глава Минтруда Максим Топилин утвердил перечень работ, на которых ограничивается применение труда женщин.
Обновлено в 08:54
Футбол
«Порту» решил подать в суд на «Матч ТВ»
В суд «Порту» хочет подать на телеканал за то, что я прямом эфире показали последние 10 минут встречи — трансляцию вывели с камеры из-за ворот корреспондент Денис Левко и оператор.
Обновлено в 14:09
Здоровье
Работа в офисе приведет вас в «могилу»
Не только на строительной площадке работа может быть опасной. Работа в офисе также вредна для вашего здоровья.
Обновлено в 17:00