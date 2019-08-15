Общество

В Кремле нашли бомбу времен войныLenta.ru 08:15

На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил комендант Кремля Сергей Хлебников, пишет «Интерфакс».
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