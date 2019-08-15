Общество
В Кремле нашли бомбу времен войныLenta.ru 08:15
На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил комендант Кремля Сергей Хлебников, пишет «Интерфакс».
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Здоровье
Минздрав назвал самые распространенные заболевания школьников
Исследование здоровья детей с 2005 по 2015 год проводили эксперты Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей при Министерстве здравоохранения, сообщает RT.
Обновлено в 03:49
Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Шоу-бизнес
44-летняя Екатерина Архарова родила сына
В августе прошлого года актриса Екатерина Архарова сказала «да» ресторатору Артему Илясову, с которым начала встречаться в 2017-м.
Обновлено в 11:55
Футбол
Спартак — Тун 0:1 (1-й тайм)
Московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 03:20
Политика
Власти Гибралтара освободили иранский танкер
Власти Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1, который был задержан в начале июля из-за подозрений в нарушении санкций ЕС против Сирии.
Обновлено в 10:38
Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку из-за Алексея Меняйло
Голодовку Соболь объявила 13 июля после того, как ей отказали в регистрации в качестве кандидата в депутаты Московской городской думы.
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия
Полиция передала коньяк забаррикадировавшемуся в Котельниках стрелку
Полицейские выполнили требование мужчины, устроившему стрельбу и забаррикадировавшемуся в магазине в подмосковных Котельниках, передав ему коньяк.
Обновлено в 13:04
Политика
Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»
Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 21:44
Политика
Почти 10 тыс. жителей ДНР получили российское гражданство
На сегодняшний день почти 10 тыс. жителей самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) смогли получить российское гражданство.
Обновлено вчера в 12:04
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Обновлено в 07:57
Происшествия
Медведев поручил представить к наградам экипаж А321
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика
Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:12
Экономика
Экспорт грузинского вина в Россию обвалился
По данным ведомства, в Россию в мае этого года отправили 4 522 250 бутылок грузинского вина, в июне — 4 209 866, а в июле — только 3 550 264 бутылок.
Обновлено в 13:08
Политика
Экспорт российского леса в Китай может быть полностью прекращен
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что если Пекин не станет вместе с Москвой решать проблему незаконных вырубок, Россия может полностью запретить экспорт своего леса в Китай.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Совет Госдумы обсудит тему фейковых новостей в «Яндексе» 19 августа
Совет Думы на внеочередном заседании 19 августа, которое будет посвящено обсуждению иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, также поднимет тему продвижения новостным агрегатором "Яндекса" ложной информации.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Автомобиль врезался в остановку на Старой площади в Москве
Легковой автомобиль Skoda вылетел на остановку общественного транспорта в центре Москвы по адресу: Старая площадь, дом 2.
Обновлено в 11:38
Энергетика
Fitch ожидает снижение EBITDA «Газпрома» из-за поставок СПГ в Европу
Fitch указывает, что 30% европейского экспортного газа «Газпрома» в 2019-2020 годах будут продаваться по спотовым ценам, в то время как остальной объём экспортного газа будет реализован по ценам, установленным контрактами с нефтяной привязкой, а также гибридными контрактами, учитывающими цены на нефть и спотовые цены на газ.
Обновлено в 12:54
Общество
На популярном сайте поиска работы HeadHunter появилась вакансия «полицейский снайпер ОМОН»
В свою очередь HeadHunter утверждает, что вакансию разместило именно это ведомство.
Обновлено в 13:01
Происшествия
В центре Лондона ранили ножом человека
В Лондоне неизвестный напал с с ножом на мужчину рядом со зданием МВД Великобритании.
Обновлено в 10:30
Космос
Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
Обновлено в 05:16
Энергетика
«Нафтогаз» надеется получить до $3 млрд после продажи активов Газпрома
Украинская сторона рассчитывает получить до $3 млрд после продажи зарубежных активов Газпрома, арестованных по иску «Нафтогаза».
Обновлено в 07:42
Общество
Назван размер справедливой зарплаты россиян
Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.
Обновлено в 09:07
Хоккей
Овечкин посетит товарищеский матч омского «Авангарда» с «Динамо»
Обновлено вчера в 04:41