Политика
В Кремле надеются на здравый смысл членов G7 по отношению к РоссииRT на русском 13:31
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется на здравый смысл у всех участников G7 в вопросе отношений с российской стороной.
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С некоторыми странами пока восстанавливать отношения не удается, но мы надеемся, что здравый смысл рано или поздно возобладает.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРБК 13:29
с чего всё началось
Москва рассчитывает на здравомыслие всех стран-участниц G7 в вопросе восстановления отношений с Россией. Такое мнение ТАСС высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.ТАСС13:28
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