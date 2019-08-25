Политика

В Кремле надеются на здравый смысл членов G7 по отношению к РоссииRT на русском 13:31

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется на здравый смысл у всех участников G7 в вопросе отношений с российской стороной.
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Дмитрий Песков
С некоторыми странами пока восстанавливать отношения не удается, но мы надеемся, что здравый смысл рано или поздно возобладает.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРБК 13:29
с чего всё началось

Кремль надеется на здравый смысл участников G7 при восстановлении отношений с Россией

Москва рассчитывает на здравомыслие всех стран-участниц G7 в вопросе восстановления отношений с Россией. Такое мнение ТАСС высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
ТАСС13:28

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В Кремле ожидают от стран G7 здравого смысла

URA.Ru13:58

Кремль надеется на здравый смысл участников G7 при восстановлении отношений с Россией

ТАСС13:28

Песков понадеялся на здравый смысл стран G7 при восстановлении отношений с Россией

Телеканал 360°13:45

В Кремле надеются на здравый смысл членов G7 по отношению к России

RT на русском13:31

Кремль понадеялся на здравый смысл у всех стран G7 в отношениях с Россией

РБК13:29

Кремль понадеялся на здравый смысл участников G7

Lenta.ru13:53

Кремль надеется на здравый смысл G7 при восстановлении отношений с РФ

РЕН ТВ13:21
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Происшествия

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Вертолет и небольшой самолет столкнулись на Майорке, по крайней мере пять человек погибли. Об этом сообщает Associated Press.
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Политика

Меркель рассказала об отношении лидеров G7 к возвращению России

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В МИД Великобритании устроили панику после заявления Путина о ракетах

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Как открыли западные берега Северной Земли

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Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру

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Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
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