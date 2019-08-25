Москва рассчитывает на здравомыслие всех стран-участниц G7 в вопросе восстановления отношений с Россией. Такое мнение ТАСС высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

с чего всё началось

С некоторыми странами пока восстанавливать отношения не удается, но мы надеемся, что здравый смысл рано или поздно возобладает.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется на здравый смысл у всех участников G7 в вопросе отношений с российской стороной.

В Кремле надеются на здравый смысл членов G7 по отношению к России

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