В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувьРИА Новости 05:28

Да, мы ознакомились. Но критерии, по которым проводилось это научное или социологическое изыскание, я по-прежнему затрудняюсь объяснить. Почему речь идет именно об обуви, я также не могу понять. Видимо, это какой-то параметр говорящий, и чем-то это объясняется.

В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь

Культура «Лучше быть угрюмым мечтателем»: дюжина самых ярких фраз Курта Кобейна Портал Amic.ru в день смерти лидера культовой группы Nirvana предлагает подборку афоризмов великого музыканта Лидера и основателя легендарной группы Nirvana Курта Кобейна не стало ровно 25 лет назад - он ушел из жизни 5 апреля 1994-го.

Армия и оружие На Украине испытали крылатую ракету «Нептун» В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

Политика Россия ответит на возможные санкции США из‐за Венесуэлы Москва предпримет зеркальные меры в случае принятия США закона о противодействии влиянию России в Венесуэле.

Общество В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен на водительские права.

Общество В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей Семья в Тюмени случайно выбросила на помойку несколько миллионов рублей, полученных от продажи квартиры, и для того, чтобы в итоге найти эти деньги, супругам пришлось перерыть 12 тонн мусора, передает местный портал "Наш Город".

Гаджеты Скандальное видео белорусских продавцов салона связи разозлило Xiaomi Причиной разрыва с белорусскими сетями салонов связи стал недавний скандал.

Спорт Биатлонистка Резцова может сменить спортивное гражданство Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что ее дочка Кристина может переехать в другую страну, если в ближайшее время не окажется в основной сборной России по биатлону.

Политика Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.

Общество Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны В 2017 году эмигрировать хотели 17% россиян. В 2014 году покинуть страну стремились только 7% опрошенных.

Общество Беглов попросил главу РЖД помочь с реконструкцией проблемного переезда Врио губернатора Петербурга Александр Беглов обратился за помощью к гендиректору ОАО «РЖД» Олегу Белозерову относительно реконструкции железнодорожного переезда на участке от пересечения проспекта Энергетиков с Магнитогорской и Якорной улицами.

Политика Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.

Политика Назван новый президент Всемирного банка Заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас избран на пост президента Всемирного банка, сообщает РИА "Новости".

Политика На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Шоу-бизнес Собчак отреагировала на скандал с фаллоимитатором Волочковой Ранее Волочкова заявила, что Собчак во время интервью разместила в ее бане скрытые камеры и микрофоны, а также нашла в ее спальне фаллоимитатор.

Политика Помпео: у США получается отговорить Турцию от покупки российских С-400 Вашингтону удалось добиться некоторых результатов в стремлении уговорить Турцию не покупать российские зенитные ракетные системы С-400, однако окончательное решение остается за Анкарой, - заявил сегодня госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.

Авто BMW оштрафовали на миллиард евро ИА «Ореанда-Новости» Компания BMW была оштрафована Еврокомиссией на миллиард евро по причине сговора с другими компаниями автомобильной отрасли.

Политика Волкер объяснил украинцам, почему они должны голосовать за Порошенко Спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер, который ранее неоднократно заявлял, что Вашингтон не поддерживает ни одного отдельного кандидата в президенты Украины, перед вторым туром голосования изменил позицию.

Технологии «ВКонтакте» открыл сервис майнинга виртуальной валюты Социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о первых результатах сервиса для заработка виртуальной валюты VK Coin.

Политика Мэй попросила ЕС отложить Brexit Глава британского правительства Тереза Мэй направила главе Евросовета Дональду Туску письмо, в котором попросила перенести дату Brexit с 12 апреля на 30 июня из-за того, что парламент Соединенного Королевства отказался одобрить предложение по тексту соглашения с Брюсселем.

Политика Обнародованы результаты анализов Порошенко Главный врач Киевской городской наркологической больницы социотерапии Владимир Ярый заявил, что экспресс-тест крови президента Украины Петра Порошенко не выявил психоактивных веществ.

Происшествия Суд арестовал скрывавшегося фигуранта дела Абызова Басманный суд Москвы в пятницу заключил под стражу бывшего гендиректора новосибирской компании "Региональные электрические сети" Сергея Ильичева — шестого фигуранта дела Михаила Абызова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Театры Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".

Экономика В big data не предлагали запретить доступ Facebook к данным россиян Ранее в пятницу газета РБК написала, что эксперты предложили запретить иностранным компаниям, не имеющим российского юридического лица, таких как Facebook, Twitter, Instagram, использовать данные граждан России.