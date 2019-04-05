Политика
В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувьРИА Новости 05:28
В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Оценить348
Да, мы ознакомились. Но критерии, по которым проводилось это научное или социологическое изыскание, я по-прежнему затрудняюсь объяснить. Почему речь идет именно об обуви, я также не могу понять. Видимо, это какой-то параметр говорящий, и чем-то это объясняется.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельНТВ 07:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 09:17, Ашберн
Космос
Астрономы обнаружили осколок планеты, переживший смерть звезды
Обновлено в 03:30
Кино
Джаред Лето поделился кадрами со съёмок нового фильма Marvel
Американский исполнитель и актёр Джаред Лето поделился с поклонниками в Instagram первыми кадрами со съёмок нового фильма Marvel "Морбиус, живой вампир".
Обновлено в 08:02
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Транспорт
Власти предупредили о возвращении дачных пробок в Москву
ЦОДД наблюдает значительное увеличение числа машин, направляющихся из Москвы в область, с наступлением весенней и солнечной погоды.
Обновлено в 07:24
Музыка
Прием окончен: Курт Кобейн закрыл «Клуб 27» своей смертью
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Наставники конкурса «Лидеры России» выбрали подопечных
104 победителя и некоторые финалисты конкурса "Лидеры России" получили возможность взять индивидуальные консультации у лучших управленцев страны.
Обновлено в 09:03
Политика
В Кремле отреагировали на данные о желании россиян эмигрировать
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал данные Института Гэллапа о желании каждого пятого россиянина эмигрировать из страны.
Обновлено в 05:33
Авто
Faraday Future готовит эксклюзивный электрокар для Китая
В результате соглашения производитель электрокаров получит $5 млн аванса для решения краткосрочных проблем.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Задержан скрывавшийся от следствия фигурант дела Абызова
Сотрудники следственных органов задержали экс-гендиректора компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва, единственного фигуранта дела бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Обновлено в 07:51
Политика
Конституционный суд отказался проверять повышение пенсионного возраста
В определении говорится, что поскольку установление планки возраста выхода на пенсию является прерогативой законодателя, изменение пенсионного возраста не является нарушением основного закона государства — Конституция не исключает возможности таких изменений.
Обновлено 03 апреля в 18:52
Политика
Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузов
Украина осенью 2016 года подала в ВТО иск к РФ, который касается ограничения Россией с 1 января 2016 года транзита украинских товаров.
Обновлено в 08:30
Политика
Порошенко счел приглашение Тимошенко на дебаты с Зеленским неуважением
Президент Украины Петр Порошенко счел предложение его соперника по второму туру выборов Владимира Зеленского сделать модератором дебатов лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко неуважением к ней.
Обновлено в 03:25
Политика
Мэром Кургана единогласно избран Андрей Потапов
В результате прошло голосование депутатов, по итогам которого единогласно был избран градоначальником Андрей Потапов.
Обновлено в 08:48
Политика
Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко
Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:20
Политика
Отправленный в отставку мэр Риги Нил Ушаков подаст в суд
Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков намерен обжаловать это решение в суде. Об этом он написал в своем Facebook.
Обновлено в 03:03
Экономика
«Магнит» предложил за «Ленту» больше Мордашова
Почему Мордашов, а не "Магнит" Как указывается в сообщении "Ленты", независимые директора компании попросили "Магнит" подтвердить, желает ли он провести сделку с "Лентой" в свете того, что "Севергрупп" согласилась приобрести примерно 42% "Ленты" у TPG и ЕБРР, и если да, обеспечить ясность в отношении сроков и условия такой транзакции.
Обновлено в 04:49
Политика
Нужно 2-3 дня: Супрун сомневается в достоверности результатов анализов Порошенко
Президент Украины и кандидат Петр Порошенко сдал анализы на содержание в крови наркотиков и алкоголя - первые результаты будут готовы в течение двух часов.
Обновлено в 03:13
Армия и оружие
Ливийская армия начала наступление на Триполи
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Видео со съемок последнего клипа Началовой появилось в Сети
Представитель Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала видео, которое было сделано на съемках последнего клипа певицы.
Обновлено в 06:19
Общество
Названы самые популярные имена для новорождённых в России
Обновлено в 00:32
Происшествия
Пациентка психбольницы едва не улетела из Уфы без билета и паспорта
Транспортная прокуратура выясняет, каким образом в аэропорте Уфы в самолет рейсом до Москвы попала женщина без билета и паспорта, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
Обновлено в 07:35
Политика
Генпрокуратура Украины предъявила обвинение адвокату Вышинского
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) предъявила обвинение адвокату главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского Андрею Доманскому.
Обновлено в 08:08
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Космос
Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено в 06:54
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Шоу-бизнес
Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок
Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Авто
В России начнут выпускать кроссоверы Audi Q8 и Audi Q7
По данным «Коммерсанта», российский завод будет выпускать Audi Q8 55 TFSI и Audi Q8 50 TDI, где первая версия оснащается V6 3.0 мощностью 340 л.с. Дизельная версия будет предложена с трехлитровым V-образным шестицилиндровым мотором.
Обновлено в 08:29
Происшествия
В Татарстане три человека пили «незамерзайку» и погибли
По версии следствия, потерпевшие употребляли спиртосодержащую жидкость, которую родственница одного из погибших приобрела накануне.
Обновлено в 07:16