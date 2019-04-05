В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувьРИА Новости 05:28

Да, мы ознакомились. Но критерии, по которым проводилось это научное или социологическое изыскание, я по-прежнему затрудняюсь объяснить. Почему речь идет именно об обуви, я также не могу понять. Видимо, это какой-то параметр говорящий, и чем-то это объясняется.

В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь

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