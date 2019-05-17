Политика
В Кремле оценили ситуацию вокруг строительства храма в ЕкатеринбургеИзвестия 06:07
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о неэффективности работы властей Екатеринбурга в ситуации со строительством храма неверно, так как они вели диалог с местными жителями еще до предложения президента России Владимира Путина о возможности провести опрос.
Читать в источнике
Оценить113
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 11:49, Ашберн
Здоровье
Журналистка рассказала, как американские санкции «убивают» венесуэльцев
Журналист испанской редакции Sputnik Эстер Янес Ильескас рассказала историю 21-месячной девочки Изабеллы, которая из-за американских санкций не может получить необходимые для жизни лекарства.
Обновлено в 10:34
Музыка
Сергей Лазарев вышел в финал Евровидения
Обновлено вчера в 17:14
Авто
Audi в России отзывает около 500 кроссоверов Q5
Обновлено в 11:42
Авто
Рекорд скорости на песке попытаются побить с помощью 1200-сильного Porsche 911
Для нового рекорда Эйзенберг и MADMAX Race Team купили Porsche 911 Turbo образца 2015 году и собрали работающий на биоэтаноле (E85) двигатель рабочим объемом 4,1 литра с особой системой охлаждения.
Обновлено в 09:26
Игры
Microsoft выпустит Minecraft в дополненной реальности
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес
Аллегрова опубликовала редкие фото с дочерью в ее день рождения
Звезда российской эстрады Ирина Аллегрова разместила на своей странице в Instagram трогательный пост, посвященный дочери Лале.
Обновлено в 05:24
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Общество
Непогоду прогнозируют в Москве в начале следующей недели
Майское тепло ожидается в Москве в четверг и пятницу. Таковы прогнозы синоптиков центра погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 04:21
Политика
Арестован экс-командующий Нацгвардии Украины
Соломенский районный суд Киева в пятницу арестовал бывшего командующего Национальной гвардией Украины Юрия Аллерова на 60 суток, сообщили "Интерфаксу" в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).
Обновлено в 06:01
Общество
В Петербурге детей из захламленной квартиры вернули матери
В Петербурге многодетной матери вернули ее четверых детей.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Два самолета столкнулись в аэропорту Праги
В пражском аэропорту столкнулись два самолета чешского лоукостера Smartwings, никто из пассажиров не пострадал, но им пришлось возвращаться в терминал и дожидаться других лайнеров, сообщает iDnes.cz.
Обновлено в 10:36
Политика
Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил украинское гражданство
Экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев в пятницу сообщил, что получил украинское гражданство.
Обновлено в 10:02
Футбол
«Динамо» прошло лицензирование РФС, «Ростов» и «Ахмат» – нет
«Динамо» прошло процедуру лицензирования РФС для выступления в Премьер-лиге в следующем сезоне, сообщил в телеграме главный редактор спортивной дирекции «Первого канала» Василий Конов.
Обновлено в 11:21
Общество
В Екатеринбурге приостановили строительство храма
Обновлено вчера в 13:38
Музыка
Соседов: «Россия-1» оказала Лазареву медвежью услугу
Музыкальный критик Сергей Соседов признался, что принципиально не стал бы голосовать на «Евровидении» за Сергея Лазарева, если бы у него была такая возможность.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Двое руководителей ХК «Торпедо» задержаны по подозрению в растрате
Двое членов руководства нижегородского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» задержаны по подозрению в растрате.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
Замглавы Минобороны России встретился с послом Японии
Заместитель министра обороны России Александр Фомин и посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки провели встречу.
Обновлено в 11:36
Авто
Молодежный родстер «Крым» получит наработки Aurus
Напомним, что молодежный родстер «Крым» базируется на пространственной раме из профиля с прямоугольным сечением, а кузов выполнен из композитных панелей.
Обновлено в 10:00
Хоккей
«Бостон» вышел в финал Кубка Стэнли
Обновлено в 02:58
Политика
Комитет министров Совета Европы выступил за возвращение России в ПАСЕ
Комитет министров Совета Европы на заседании в Хельсинки выступил за восстановление полноценного сотрудничества с Россией.
Обновлено в 08:34
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Авто
Самый быстрый человек на планете выпустил электрокар
Обновлено в 08:19
Музыка
Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
Пешеходный переход рухнул на федеральной трассе под Тюменью
Надземный пешеходный переход обрушился на 12-м километре федеральной трассы «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Тюменской области.
Обновлено в 06:04
Политика
FT сообщила о проблемах украинских портов из-за Крымского моста
Из-за появления Крымского моста украинские порты столкнулись с серьезными проблемами, так как суда, которые туда следуют, страдают от постоянных задержек, пишет Financial Times (FT).
Обновлено в 02:31
Политика
Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.
Обновлено в 10:43
Наука
Британский лингвист расшифровал манускрипт Войнича
Обновлено 15 мая в 12:09
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в финансировании ИГ на 50 млн рублей
Черемушкинский суд Москвы отправил под арест 26-летнего уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, обвиняемого в финансировании запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 11:20