Политика
В Кремле анонсировали встречу Путина и ЭрдоганаРИА Новости вчера в 12:45
Ранее пресс-служба турецкого лидера сообщила о планах Эрдогана посетить 27 августа Россию с однодневным визитом. В пятницу президенты провели телефонный разговор, в ходе которого договорились активизировать усилия для ликвидации террористической угрозы, исходящей из зоны деэскалации Идлиб в Сирии.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Политика
Трамп высказался за отставку главы ФРС США
Президент США Дональд Трамп не намерен препятствовать отставке главы ФРС Джерома Пауэлла.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю
Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия
Жителя Нью-Йорка насмерть раздавило лифтом
Обновлено вчера в 11:58
Политика
Болтон хочет сорвать переход украинской «Мотор Сич» под контроль Китая
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пытается помешать приобретению китайской компанией Skyrizon Aircraft единственного на Украине производителя авиационных двигателей — компании «Мотор Сич».
Обновлено вчера в 22:30
Футбол
Американский актер Макконахи стал совладельцем «Остина»
Сам Макконахи является жителем Остина. Еще один актер – Уилл Фаррелл – стал соучредителем клуба «Лос Анджелес».
Обновлено вчера в 16:44
Политика
Зеленский прокомментировал возможность обмена между Украиной и Россией
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что первые результаты по вопросу обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией должны быть в ближайшие дни.
Обновлено вчера в 04:33
Политика
МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге
Министерство иностранных дел Чехии выразило сожаление из-за осквернения неизвестными вандалами памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Обновлено вчера в 15:12
Политика
В Крыму ответили на слова Кличко об «особом статусе» Севастополя
Депутат Госсовета Республики Крым Николай Юревич для iReactor ответил на слова мэра Киева Виталия Кличко об «особом статусе» Севастополя.
Обновлено вчера в 04:03
Футбол
«Астон Вилла» переиграла «Эвертон» в матче чемпионата Англии
Футболисты "Астон Виллы" победили "Эвертон" в стартовом матче третьего тура чемпионата Англии.
Обновлено вчера в 17:14
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы
Высказался ее концертный директор Станислав Христов. Он опроверг слухи и заверил, что с актрисой все в порядке, пишет "РЕН-ТВ".
Обновлено вчера в 08:44
Происшествия
Спасенная под Нижним Новгородом девочка рассказала, как выжила в лесу
Обновлено вчера в 16:25
Общество
Десятки тысяч жителей Гонконга взялись за руки и образовали живые цепи
Десятки тысяч демонстрантов в Гонконге образовали вечером в пятницу многокилометровые живые цепи, взявшись за руки.
Обновлено вчера в 09:45
Гаджеты
Опубликованы рендеры смартфона Lenovo A6 Note
Вице-президент компании Lenovo Чанг Ченг опубликовал в социальной сети Weibo официальные изображения смартфона Lenovo A6 Note.
Обновлено вчера в 10:30
Технологии
Первый сертификационный полет Boeing 737 MAX намечен на октябрь
В октябре намечен первый сертификационный полет самолета Boeing 737 MAX с обновленным программным обеспечением для системы MCAS (Система улучшения характеристик маневренности).
Обновлено вчера в 21:11
Здоровье
В Москве обновят оснащение медицинских бригад скорой
Обновлено вчера в 05:38
Музыка
Рэпера Дрейка обвинили в плагиате бита 19-летней давности
Как заявил обвиняющий рэперов в плагиате музыкант, он не знал, что его работу «украли», пока композиции не начали занимать лидирующие позиции музыкальных чартов.
Обновлено вчера в 19:21
Происшествия
В Турции задержаны виновные в ЧП с россиянкой сотрудники отеля
Обновлено вчера в 17:10
Футбол
Президент «Милана» необычным образом сравнил свой клуб с «Ювентусом»
Паоло Скарони, занимающий пост президента "Милана", необычным образом сравнил свой клуб с "Ювентусом", передает A Bola.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия
В ХМАО частично обрушилась пятиэтажка
В Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ) произошло частичное обрушение пятиэтажного дома, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обновлено вчера в 15:28
Шоу-бизнес
Егор Крид улетел в Барселону с Алесей Кафельниковой
Кадры, которые Егор Крид опубликовал у себя в аккаунте социальной сети Instagram, свидетельствуют о том, что Басаева не поехала с ним в солнечную страну.
Обновлено вчера в 09:27
Политика
Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути
Рудольф Сааде, глава французской CMA CGM, занимающейся морскими контейнерными перевозками, заявил, что его компания не будет использовать Северный морской путь вдоль арктического побережья России, сообщает издание Maritime Executive.
Обновлено вчера в 23:47
Экономика
Каждый десятый россиянин становился жертвой телефонного мошенничества
Компаниея OMI по заказу "Лаборатории Касперского" провела опрос, согласно результатам которого треть россиян призналась, что они или их близкие становились жертвой телефонного мошенничества.
Обновлено вчера в 10:43
Политика
Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги
Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.
Обновлено вчера в 15:42
Культура
Никита Михалков перенес серию операций на ноге
Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.
Обновлено вчера в 16:51
Здоровье
На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов
Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.
Обновлено вчера в 23:23
Кино
Тарантино рассказал об исключении Тима Рота из «Однажды в Голливуде»
Обновлено вчера в 11:53
Технологии
Первая в мире плавучая АЭС отправилась на Чукотку
Торжественная церемония отправки первого в мире промышленного плавучего атомного энергоблока (ПЭБ) «Академик Ломоносов» состоялась в Мурманске.
Обновлено вчера в 10:57
Экономика
Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей
Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.
Обновлено вчера в 07:30
Экономика
Корпорация МСП поддержит восемь бизнес-проектов в Челябинской области
Восемь челябинских компаний получат государственную кредитно-гарантийную поддержку на развитие своих проектов, сообщил в пятницу журналистам гендиректор Корпорации МСП Александр Браверман по итогам рабочей поездки в Челябинск.
Обновлено вчера в 08:47
Политика
Савченко заявила о начале украинизации России
Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.
Обновлено вчера в 22:59