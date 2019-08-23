Ранее пресс-служба турецкого лидера сообщила о планах Эрдогана посетить 27 августа Россию с однодневным визитом. В пятницу президенты провели телефонный разговор, в ходе которого договорились активизировать усилия для ликвидации террористической угрозы, исходящей из зоны деэскалации Идлиб в Сирии.

В Кремле анонсировали встречу Путина и Эрдогана

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