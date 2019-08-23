Политика
В Кремле анонсировали встречу Путина и ЭрдоганаРИА Новости вчера в 12:45
Ранее пресс-служба турецкого лидера сообщила о планах Эрдогана посетить 27 августа Россию с однодневным визитом. В пятницу президенты провели телефонный разговор, в ходе которого договорились активизировать усилия для ликвидации террористической угрозы, исходящей из зоны деэскалации Идлиб в Сирии.
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Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы
Обновлено вчера в 08:44
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено 22 августа в 11:18
Политика
Крупнейший грузоперевозчик Франции отказался от Севморпути
Обновлено в 02:05
Авто
Назван ТОП-5 выносливых авто за 50 тыс. рублей
«Автоновости дня» при поддержке экспертов составили ТОП-5 выносливых авто за 50 тыс. рублей, которым возраст не помеха.
Обновлено в 01:00
Космос
«Союз» с роботом «Федором» не смог состыковаться с МКС
Космический корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту не смог состыковаться с МКС в запланированное время, корабль отошел от станции на безопасное расстояние.
Обновлено в 02:05
Путешествия
Наталья Барбье — о сервисе в Турции, даче в Черногории и настроении Плеса
Помню, в начале «тучных» нулевых, когда казалось, что жизнь прекрасна, многие ругали Турцию за сервис.
Обновлено в 01:00
Экономика
«Роснано» отчиталось о 14 млрд рублей полугодового убытка
В I полугодии 2019 года АО "Роснано" получило чистый убыток по МСФО в 13,9 млрд рублей против 2,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании.
Обновлено вчера в 14:44
Финансы
Глава Банка Англии призвал отказаться от доллара
Глава Банка Англии Марк Карни призвал мир отказаться от американского доллара в качестве резервной валюты, сообщает CNBC.
Обновлено в 00:25
Здоровье
Названы 5 особенно опасных алкогольных напитков
Названы 5 особенно опасных алкогольных напитков.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
Состояние пострадавшей в Турции девочки улучшилось
Обновлено вчера в 13:57
Политика
Трамп повысил пошлины на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу о решении повысить пошлины, которые американские власти планируют ввести осенью на товары из Китая, в рамках ответных мер на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти.
Обновлено вчера в 18:26
Гаджеты
Google рассказала о новой версии Android
Представители компании Google рассказали, что приняли решение не использовать названия десертов в названиях новых версий Android.
Обновлено 22 августа в 13:23
Политика
WSJ узнала о планах Болтона помешать покупке Китаем украинского завода
Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон пытается помешать покупке Китаем украинского предприятия «Мотор Сич», так как это может дать Пекину важные оборонные технологии.
Обновлено в 00:03
Армия и оружие
Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено в 02:16
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено вчера в 09:20
Происшествия
Дело возбуждено против «Победы» из-за недопуска пассажира на рейс
Управление Роспотребнадзора по Москве возбудило дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании «Победа».
Обновлено в 01:45
Происшествия
В Краснодарском крае четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека, по предварительным данным, погибли в аварии с участием двух легковых автомобилей под Армавиром, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия
На Ставрополье во время кесарева умерла женщина
Смерть роженицы произошла во время кесарева сечения из-за нарушений, которые допустил медицинский персонал при родовспоможении.
Обновлено вчера в 15:46
Экономика
В России установили новый прожиточный минимум
Величина прожиточного минимума за второй квартал 2019 года установлена на уровне 11 185 рублей.
Обновлено вчера в 07:37
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 15:58
Политика
Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки
Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.
Обновлено вчера в 10:13
Общество
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира
Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено вчера в 19:10
Политика
Савченко заявила о начале украинизации России
Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
«Шествие достоинства» вместо парада проходит в Киеве в День независимости Украины
"Шествие достоинства", которое организовано вместо традиционного парада на День независимости Украины, проходит в субботу в центре Киева.
Обновлено в 03:05
Кино
Названа дата выхода первого трейлера шоу «Мандалорец» по «Звездным войнам»
Стало известно, когда фанаты «Звездных войн» смогут увидеть первый трейлер предстоящего сериала «Мандалорец».
Обновлено 22 августа в 07:29
Футбол
Рафинья может перейти из «Барселоны» в «Фенербахче»
Обновлено в 02:56
Происшествия
Летевший в Симферополь лайнер вернулся в Шереметьево
Пассажирский самолет А-320, выполнявший рейс Москва — Симферополь (SU1650), вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено в 01:15
Футбол
Еще плюс 5 млн. «Зенит» готовит новое предложение по Миранчукам
По словам источника, сине-бело-голубые планируют предложить за братьев 30 млн евро.
Обновлено 21 августа в 08:42
Авто
Новый Toyota RAV4 начнут выпускать в России
Компания Toyota назвала предварительную дату запуска производства в России нового поколения своего популярного кроссовера RAV4.
Обновлено вчера в 06:28
Авто
Внедорожник УАЗ «Хантер» стал более устойчивым к коррозии
Ульяновский автозавод улучшил коррозионную стойкость внедорожника УАЗ «Хантер» путем внедрения пяти новых деталей.
Обновлено вчера в 05:15