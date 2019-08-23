Политика
В Кремле анонсировали встречу Путина и ЭрдоганаРИА Новости вчера в 12:45
Ранее пресс-служба турецкого лидера сообщила о планах Эрдогана посетить 27 августа Россию с однодневным визитом. В пятницу президенты провели телефонный разговор, в ходе которого договорились активизировать усилия для ликвидации террористической угрозы, исходящей из зоны деэскалации Идлиб в Сирии.
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Космос
В NASA назвали причину неудачной стыковки «Союза МС-14» с МКС
Обновлено в 03:00
Политика
Савченко заявила об украинизации России
Депутат Верховной рады Надежда Савченко сообщила в интервью телеканалу NewsOne о начале украинизации России.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие
Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено в 02:16
Общество
В Петербурге определили 99 победителей кадрового конкурса
Победители конкурса "Мой город - мои возможности" определились в Петербурге, ими стали 99 человек. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено вчера в 16:57
Кино
Умер актер Виталий Логвиновский
Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
Обновлено вчера в 13:32
Экономика
США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн
Deutsche Bank согласился выплатить $16,2 млн для урегулирования обвинений в нарушении американского закона о коррупции, сообщили в федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Обновлено вчера в 03:19
Политика
Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком
Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".
Обновлено в 02:43
Происшествия
В Берлине неизвестный застрелил уроженца Чечни
Как пишет газета "Бильд", убитый был известен местной полиции как исламист.
Обновлено вчера в 10:31
Культура
Никита Михалков перенес серию операций на ноге
Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.
Обновлено вчера в 16:51
Культура
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира
Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено вчера в 19:10
Армия и оружие
Япония сообщила о новом пуске баллистических ракет КНДР
Предполагается, что КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности из провинции Хамгён-Намдо в сторону Японского моря.
Обновлено в 02:30
Общество
Эксперт предрек принцу Гарри потерю популярности из-за лицемерия
Королевский эксперт Дункан Ларкомб считает, что принц Гарри вскоре может лишиться своей популярности.
Обновлено в 01:35
Здоровье
Названы 5 особенно опасных алкогольных напитков
Названы 5 особенно опасных алкогольных напитков.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
В Волгоградской области в ДТП с автобусом погибли три человека
В Новоаннинском районе Волгоградской области автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с рейсовым автобусом, три человека погибли, ещё двое, в том числе ребёнок, госпитализированы.
Обновлено в 01:51
Происшествия
На АК «Победа» возбудили дело из-за недопуска пассажира на рейс
Управлением Роспотребнадзора по Москве возбуждено дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании "Победа" по факту недопуска пассажира на рейс.
Обновлено в 03:59
Наука
Мозг обезьян несколько раз увеличился и уменьшился в ходе эволюции
Обновлено вчера в 17:15
Политика
Путин поручил восстановить справедливость по отношению к шахтерам
В четверг с просьбой восстановить социальную справедливость к президенту обратился глава этого профсоюза Иван Мохначук на встрече главы государства с руководителями угледобывающих регионов.
Обновлено в 04:31
Политика
Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.
Обновлено вчера в 04:31
Политика
Зеленский учредил День памяти защитников Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил 29 августа Днем памяти погибших защитников Украины.
Обновлено в 04:28
Экономика
Семь регионов досрочно расселили людей из аварийного жилья
Семь регионов страны досрочно выполнили планы по расселению граждан из аварийного жилья в 2019 году.
Обновлено в 04:38
Экономика
Власти Грузии решили помочь гостиницам в связи с отсутствием россиян
В связи с нестабильной обстановкой президент Владимир Путин принял решение с 8 июля ввести временный запрет на авиасообщение с Грузией.
Обновлено вчера в 23:28
Общество
Гороскоп на 22 августа: Овны могут стать объектом зависти
Окружающие обратят на вас внимание, готовьтесь стать кумиром или объектом зависти.
Обновлено 21 августа в 19:00
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Общество
В Чечне дали имя самой большой мечети в Европе
Самая большая мечеть в Европе, которая открылась в пятницу в чеченском Шали, получила имя пророка Мухаммеда, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на церемонии открытия культового здания.
Обновлено вчера в 05:14
Экономика
Доходы бюджета Узбекистана за полгода превысили $5,4 млрд
По итогам первой половины 2019 года доходы бюджета Узбекистана составили 51 трлн сумов ($5,43 млрд), что на 9% больше плановых показателей, сообщает 24 августа издание UzDaily.
Обновлено в 03:00
Кино
Скончался популярный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено вчера в 19:00
Здоровье
8 признаков, которые указывают на когнитивное расстройство
Специалисты назвали симптомы, которые могут указывать на когнитивное расстройство.
Обновлено вчера в 15:52