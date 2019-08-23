Политика
В Кремле анонсировали встречу Путина и ЭрдоганаРИА Новости 12:45
Ранее пресс-служба турецкого лидера сообщила о планах Эрдогана посетить 27 августа Россию с однодневным визитом. В пятницу президенты провели телефонный разговор, в ходе которого договорились активизировать усилия для ликвидации террористической угрозы, исходящей из зоны деэскалации Идлиб в Сирии.
Читать в источнике
Оценить39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:55, Ашберн
Хоккей
Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин
Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 09:50
Политика
Кремль анонсировал «важное заявление» Путина
В скором времени президент России Владимир Путин сделает «важное заявление».
Обновлено в 05:54
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
Обновлено в 15:58
Экономика
Трамп повысил пошлины на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу о решении повысить пошлины, которые американские власти планировали ввести осенью на товары из Китая, в рамках ответных мер на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти.
Обновлено в 17:40
Общество
Самая большая мечеть в Европе названа именем Рамзана Кадырова
Открытие мечети приурочено к дню рождения отца Рамзана Кадырова — первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, которое широко отмечается 23 августа.
Обновлено в 01:16
Авто
Производство нового Toyota RAV4 стартует в России в октябре
Компания Toyota объявила о том, что завод марки в Санкт-Петербурге прекращает выпуск кроссовера Toyota RAV4 четвертого поколения и запускает производство новой генерации модели 1 октября.
Обновлено вчера в 05:18
Футбол
Гендиректор ФК «Краснодар» прокомментировал трудности в команде
После первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла получил серьезную травму.
Обновлено в 04:54
Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 09:19
Экономика
ФАС одобрила продажу крупной лизинговой компании «Трансфин-М»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила продажу крупной лизинговой компании – «Трансфин-М».
Обновлено в 12:44
Армия и оружие
В Ленобласти перезахоронили останки 80 бойцов, погибших в годы ВОВ
На воинском мемориальном кладбище в Новой Малуксе Ленинградской области в пятницу перезахоронили останки более 80 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 04:28
Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зиму
Руководитель компании Андрей Коболев у себя в Facebook агитирует украинцев запасаться впрок газом на зимний период, когда тарифы на него поползут вверх.
Обновлено вчера в 02:52
Футбол
«Рома» и «Лацио» претендуют на форварда сборной Украины
Согласно сведениям источника, в подписании 23-летнего нападающего заинтересованы «Рома» и «Лацио».
Обновлено в 17:11
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено вчера в 16:23
Культура
В Крым с культурной миссией приедет делегация из Италии
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы
У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.
Обновлено в 10:50
Политика
Ученые потребовали прекратить преследование участников акций в Москве
Обновлено вчера в 07:16
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено 21 августа в 14:02
Политика
Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом
80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 02:45
Музыка
Крутой отреагировал на слова Вайкуле о конфликте между ними
Недавно певица Лайма Вайкуле рассказала журналистам, что между ней и композитором Игорем Крутым пробежала черная кошка.
Обновлено вчера в 03:22
Футбол
Себастьян Дриусси: «Уверен, что был бы отличным партнером для Месси»
Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси заявил, что его все устраивает в команде.
Обновлено в 13:57
Авто
Составили рейтинг самых женских марок автомобилей в РФ
Chery и Daewoo, занявшие первое и второе места в рейтинге соответственно, стали самыми «женскими» марками автомобилей в РФ.
Обновлено в 09:05
Здоровье
Аллергикам посоветовали не пить абсент
Москвичам с аллергией на пыльцу посоветовали не пить абсент и вермут, а также не есть арбузы или дыни как минимум до сентября.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес
Актриса Евгения Лоза вышла замуж и поделилась свадебным фото
35-летняя актриса театра и кино, наиболее известная по ролям в фильмах «Гадкий утенок» и «На качелях судьбы», вышла замуж за своего избранника Антона Батырева.
Обновлено вчера в 20:00
Кино
Фильм по роману Глуховского «Метро 2033» выйдет в 2022 году
Фильм по постапокалиптическому роману "Метро 2033" выйдет в 2022 году.
Обновлено в 04:49
Армия и оружие
В США предложили включить «все новое оружие России» в СНВ-3
Обновлено вчера в 00:47
Гаджеты
Bloomberg рассказало о функциях трех новых моделей iPhone
По словам источников Bloomberg, компания выпустит три новые модели iPhone.
Обновлено вчера в 22:56
Гаджеты
В России начинаются продажи смартфонов Samsung Galaxy Note 10
Обновлено в 04:09
Единоборства
Усик «поздравил» подписчика в Instagram с «Днем флага ЛГБТ»
«С днем флага», – заявил Усик в Instagram, добавив рядом с надписью изображения флага Украины.
Обновлено в 16:51
Общество
В Госдуме оценили необходимость длинных выходных
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ФАН оценила необходимость длинных выходных.
Обновлено в 16:20