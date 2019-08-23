Политика
Кремль анонсировал «важное заявление» ПутинаРБК 05:54
В скором времени президент России Владимир Путин сделает «важное заявление». Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Читать в источнике
Оценить33
с чего всё началось
Владимир Путин сделал важное заявление на совещании с членами Совета безопасности России, где обсуждался Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и недавние испытания США. Скоро его обнародуют, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.РИА Новости05:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 07:18, Ашберн
Происшествия
У помогавших при ЧП в Неноксе врачей не выявили радиоактивного загрязнения
По итогам проведенного клинического обследования ни в одном случае не выявлено радиоактивного загрязнения одежды и поверхности тела.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Мать найденной девочки рассказала о проведенных ей днях в лесу
Зарина сказала врачам, что все три дня ничего не ела и не пила в лесу. Девочку нашли лежащей на клеенке.
Обновлено в 05:50
Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия
В Москве умер титулованный бодибилдер
Обновлено в 05:25
Происшествия
ОМОН приехал в кемеровское село из-за массовой драки с цыганами
Сотрудники ОМОНа прибыли в село Подгорное Кемеровской области из-за массовой драки между цыганами и местными жителями.
Обновлено вчера в 05:38
Гаджеты
Apple может выпустить три новых iPhone
Изменение позволит улучшить портретный режим съемки. Кроме смартфонов компания может выпустить новый iPad Pro, MacBook Pro и Apple Watch.
Обновлено вчера в 17:19
Авто
Названа стоимость Aurus Senat Sedan в базовой комплектации
"Автомобиль, который представлен сегодня здесь, это Aurus Senat Sedan, его цена в базовой комплектации 18 миллионов рублей", - сказал Ширинов.
Обновлено в 06:46
Единоборства
Ковалёв и Ярд прошли взвешивание перед боем за титул чемпиона мира WBO
Чемпион мира по версии WBO, российский боксёр Сергей Ковалёв и британец Энтони Ярд прошли процедуру взвешивания перед титульным боем.
Обновлено в 05:15
Политика
В Кремле заявили о начале диалога Путина и Зеленского
В Кремле видят начало диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским и его развитие, которое выражается в «определенных контактах».
Обновлено в 05:32
Политика
Британская The Guardian признала российский статус Крыма
Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы
Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 06:57
Кино
В Ереване стартует фестиваль духовно-нравственных фильмов Fresco
Фестиваль современно искусства и духовно-нравственных фильмов Fresco в Ереване начнется с показа российского фильма «Со дна вершины», сообщили 23 августа в пресс-службе министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.
Обновлено в 06:57
Общество
Рейтинг мобильных приложений, пожирающих время, составили эксперты
Пользователи смартфонов много времени проводят за своими гаджетами.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено вчера в 04:51
Политика
Зеленский просил поддержки у Белоруссии, заявил Лукашенко
Президент Украины Владимир Зеленский просил поддержки у Минска.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие
Пентагон показал испытание ракеты, запрещенной ДРСМД
Минобороны США опубликовало видео с испытаний крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено 20 августа в 11:34
Происшествия
Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста
Обновлено в 01:58
Кино
С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей
Конкурсный управляющий "Русской фильм группы" (РФГ) обратился с иском в Арбитражный суд Москвы о взыскании с китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216,6 млн рублей, сообщает в пятницу, 23 августа, газета "Ведомости".
Обновлено в 02:36
Происшествия
Врачи из Петербурга прилетели в Турцию к пострадавшей девочке
Обновлено вчера в 06:31
Политика
ФСБ пресекла деятельность финансировавшей террористов в Сирии ячейки
В Калужской области Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно с Росгвардией пресекла деятельность экстремистской ячейки, финансировавшей в Сирии террористов «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в России).
Обновлено в 07:12
Финансы
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 21 копейку
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 20,69 копейки - до 72,6243 рубля, курс доллара уменьшился на 1,5 копейки - до 65,6046 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Трех полицейских подозревают в изнасиловании девушки в Екатеринбурге
Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбуждено в Екатеринбурге против троих полицейских, которые, как полагает следствие, изнасиловали в служебном автомобиле 21-летнюю девушку, сообщает СК по Свердловской области.
Обновлено вчера в 10:40
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» отправился на заключительные испытания
Фрегат "Адмирал Касатонов", строящийся на заводе "Северная верфь", отправился в море на заключительный этап заводских испытаний.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
Президент провел совещание с постоянными членами СБ
Обновлено в 06:13
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали пример Гарри и Меган
Герцог и герцогиня Кембриджские решили показать британцам пример скромности и вместе с детьми отправились в Шотландию рейсом эконом-класса, передаёт teleprogramma.pro.
Обновлено в 03:15
Кино
Фильм по роману Глуховского «Метро 2033» выйдет в 2022 году
Экранизация романа «Метро 2033» писателя Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году.
Обновлено в 05:50
Футбол
У экс-футболиста «Спартака» Кулькова диагностирован рак
Как сообщает пресс-служба фанатского объединения «Фратрия», у 53-летнего специалиста диагностирован плоскоклеточный рак пищевода.
Обновлено в 06:04
Общество
Росстат раскрыл регионы с самыми богатыми чиновниками
Где чиновники получают меньше всего Самые низкие зарплаты в относительном выражении у муниципалов в Псковской области — 18,1 тыс. руб. Они получают в среднем на 11 тыс. меньше (38%), чем остальные занятые жители региона.
Обновлено в 02:16
Технологии
Группы в «Одноклассниках» смогут комментировать и ставить «Класс»
Группы смогут не только комментировать, но и упоминать клиентов с пользователями в своих комментариях.
Обновлено вчера в 13:06