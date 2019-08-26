Политика
ИзвестияВ Кремле анонсировали темы встречи Путина и Эрдогана
Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Москве обсудят двустороннее сотрудничество в различных сферах, а также вопросы международной и региональной повестки дня. Об этом 26 августа сообщила пресс-служба Кремля.
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Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту доходов россиян
Минэкономразвития РФ понизило прогноз по росту реальных доходов населения в 2019 году с 1% до 0,1%. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин, передает ТАСС.
BFM.ru 13:11
Общество
В работе Facebook произошел сбой
В работе социальной сети Facebook произошел сбой. Об этом сообщает сайт Downdetector.
Газета.Ru 17:58
Общество
Структура «Ростеха» подала иск к Boeing на $225 млн
Лизинговая компания «Авиакапитал-сервис» (АКС; на 100% принадлежит госкорпорации «Ростех») подала иск к корпорации Boeing в суд округа Кук города Чикаго на $225 млн, пишет Financial Times со ссылкой на иск.
Ведомости 21:49
Происшествия
Радиация под Северодвинском выросла из-за радиоактивного облака
Радиационный фон после взрыва на военном полигоне под Северодвинском повысился из-за прохождения облака радиоактивных инертных газов.
Pravda.Ru 05:21
Политика
Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%
«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.
RT на русском 05:25
Общество
Во Владивостоке дороги ушли под воду из-за ливней
"Специалисты продолжают работу по ликвидации последствий непогоды во Владивостоке убирают сошедшие сели, грунт с дорог города", - рассказал представитель мэрии Владивостока.
РИА Новости 21:51
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург
Российская газета 12:20
Политика
Трамп: Обама должен был остановить присоединение Крыма к России
Бывший президент США Барак Обама должен был остановить присоединение Крыма к России, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам саммита G7 во Франции.
Rambler News Service 11:50
Политика
Американский сенатор заявил об отказе в выдаче российской визы
Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону.
РИА Новости 18:45
Киберспорт
Первый эпизод дополнения «Судьба Атлантиды» для Assassin’s Creed Odyssey доступен бесплатно
Компания Ubisoft раздаёт всем владельцам Assassin’s Creed Odyssey первый эпизод второго сюжетного дополнения «Судьба Атлантиды» под названием «Поля Элизия».
Городской портал Новый Нижний 21:20
Экономика
В «квалификационную яму» попадают почти 34 млн россиян
«Квалификационная яма» является глобальной проблемой: 23% всех работников в мире (1,3 млрд человек) выполняют работу, которая не соответствует их навыкам.
Коммерсантъ 22:30
Наука
Создана математическая модель нравственного и политического развития
В ходе исследования ученые сопоставили эти прогнозы с данными об общественном мнении, охватывающими период более чем в 40 лет.
Naked Science 13:53
Футбол
Жоау Мариу приехал в Москву для подписания контракта с «Локомотивом»
Игрок "Интера" Жоау Мариу прилетел в Москву для подписания контракта с "Локомотивом", сообщает Sports.ru.
Газета.Ru 21:45
Армия и оружие
Ан-2 «Кукурузник» заменит новый самолёт
В России создадут новый региональный самолёт вместимостью 9–14 человек на замену устаревшему Ан-2 («Кукурузнику»).
News.ru 24 августа в 21:04
Музыка
Светлана Лобода умоляла Крутого избавить ее от исполнения песни Пугачевой
Московский Комсомолец 12:47
Политика
Меркель анонсировала встречу «нормандской четверки»
Париж и Берлин стремятся к проведению саммита «нормандском формата» (Германия, Франция, Россия и Украина) в ближайшее время, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель на полях саммита «Группы семи».
Взгляд.ру вчера в 12:48
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Транспорт
«Аэрофлот» объявил об отказе от дешевых перевозок на Дальний Восток
Глава "Аэрофлота" Виталий Савельев считает, что "плоские" тарифы являются убыточными и компании следует уходить от подобных мер.
PrimaMedia.ru 21:44
Политика
Умер британский политтехнолог, работавший с Тэтчер и Ельциным
Британский политтехнолог Тим Белл, который работал со многими мировыми лидерами, в том числе премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер и президентом России Борисом Ельциным, умер в Великобритании в возрасте 77 лет.
ТАСС 14:45
Общество
Стало известно, сколько женщин приходится на тысячу мужчин в России
Именно поэтому в обществе происходит «вынужденная демографическая деформация»: от традиционного типа семьи люди переходят к партнерской, где супруг и супруга имеют равные права, считает Тимофеев.
В Городе N 08:55
Культура
Кириенко рассказал о планах «Тавриды» выйти на международный уровень
Первый замруководителя Администрации президента РФ и председатель оргкомитета фестиваля Сергей Кириенко заявил, что представители «Тавриды АРТ» планируют вывести проект на международную арену.
Политическая Экспертиза 13:30
Экономика
Международные интернет-активы Naspers могут быть оценены в $100 млрд
С начала года капитализация компании подскочила на 21%, до 1,48 трлн рэндов ($96,76 млрд).
Финмаркет 06:08
Политика
Грузинские авиакомпании задолжали России миллион долларов
Задолженность грузинских авиакомпаний перед Россией за аэронавигационное обслуживание достигла одного миллиона долларов, заявила в беседе с РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.
Lenta.ru 20:38
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные во время учений в Южной Корее ознакомились с современной российской техникой — танками Т-80 и боевыми машинами пехоты БМП-3, которые стоят на вооружении южнокорейских ВС.
Газета.Ru 08:40
Здоровье
Психиатры оправдали бупропион
Медики отказались признавать антидепрессант наркотиком Как стало известно "Ъ", Российское общество психиатров (РОП) подготовило официальное заключение о том, что антидепрессант бупропион не является наркотиком.
Коммерсантъ 18:58
Происшествия
Упомянутый в расследовании Голунова подполковник ФСБ лишился работы
Помощник главы управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев лишился своей должности после дела спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Lenta.ru 11:13
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
По словам источника, аппарат получит четверную основную камеру. Главный модуль получит датчик разрешения 48 Мп.
Megaobzor.com вчера в 08:53