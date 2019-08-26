Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Москве обсудят двустороннее сотрудничество в различных сферах, а также вопросы международной и региональной повестки дня. Об этом 26 августа сообщила пресс-служба Кремля.

В Кремле анонсировали темы встречи Путина и Эрдогана

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