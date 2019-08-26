Политика
ИзвестияВ Кремле анонсировали темы встречи Путина и Эрдогана
Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Москве обсудят двустороннее сотрудничество в различных сферах, а также вопросы международной и региональной повестки дня. Об этом 26 августа сообщила пресс-служба Кремля.
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Эрдоган встретится с Путиным на авиасалоне МАКС – хочет купить истребители?
Накануне.Ru24 августа в 03:25
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 01:41, Ашберн
Политика
Джон Болтон анонсировал визит на Украину
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что собирается провести переговоры на Украине.
Коммерсантъ вчера в 22:59
Происшествия
СКР: Устроившие геноцид в годы ВОВ латвийские каратели могут быть живы
Некоторые члены группы латвийских карателей, в годы Великой Отечественной войны проводившие массовые расправы над мирными жителями территории современной Новгородской области, ещё могут быть живы.
Life.ru вчера в 22:48
Армия и оружие
В Монголии нашли останки 17 красноармейцев, сражавшихся на Халхин-Голе
Life.ru вчера в 23:34
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
Происшествия
В Москве загорелся Рождественский монастырь
Кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря XIV века загорелась в центре Москвы, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 12:53
Театры
Международный театральный фестиваль пройдет осенью в ТЮЗе Иркутска
Театры Кореи и Монголии примут участие в Первом Международном театральном фестивале «Байкальский талисман», который пройдет с 5 по 11 сентября 2019 года на сцене Иркутского ТЮЗа им. А. Вампилова.
Областная газета (г. Иркутск) вчера в 00:32
Политика
The Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
RT на русском 25 августа в 19:27
Армия и оружие
Доброволец ДНР раскрыл детали контрнаступления в августе 2014 года
Народные новости вчера в 19:42
Здоровье
Из аптек исчез жизненно важный препарат «Преднизолон»
Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева подтвердила радиостанции «Говорит Москва», что «Преднизолон» действительно пропал из аптек.
Говорит Москва вчера в 09:28
Здоровье
Мэрия Нижнего Тагила предоставила жилье екатеринбургским хирургам
В Нижнем Тагиле хирургам из Екатеринбурга, которые будут работать в Демидовской горбольнице вахтовым методом, предоставлено муниципальное жилье, сообщает ТАСС со ссылкой на слова мэра Владислава Пинаева.
ТагилСити.ру вчера в 23:59
Футбол
Черчесов вызвал в сборную России пять игроков «Зенита»
МР7.ру вчера в 12:11
Политика
Санкции против Nord Stream 2 ударят по самим США — немецкая газета
Возможные санкции США против компаний, задействованных в проекте «Северный поток — 2», обернутся ущербом для американских нефтяных и газовых проектов.
REGNUM 01:25
Наука
Употребление масла для жарки может вызвать рак толстой кишки
Капитал страны вчера в 12:07
Армия и оружие
Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет
"Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.
РИА Новости вчера в 14:26
Теннис
Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Коммерсантъ вчера в 21:14
Армия и оружие
Минобороны показало стрельбу из самого мощного миномета в мире
Российские военные продемонстрировали стрельбу из самого мощного миномета в мире. Видео телеканала «Звезда» опубликовано на YouTube.
Lenta.ru 01:29
Политика
Американский сенатор Рон Джонсон заявил об отказе в российской визе
Сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что российские власти отказали ему в визе, передает AP.
Коммерсантъ вчера в 21:40
Происшествия
Сбежавший с пистолетом полицейский из Якутии найден мертвым
Газета.Ru вчера в 16:52
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости вчера в 05:17
Политика
Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю
Дискуссия о возможном введении в РФ четырехдневной рабочей недели давно назрела, поэтому министерствам дано поручение проработать эти вопросы, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным.
Sputnik Южная Осетия 24 августа в 02:00
Происшествия
Шесть снарядов времен Великой Отечественной обнаружили в Москве
В Москве были обнаружены сразу шесть снарядов времен Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 00:14
Происшествия
В Татарстане мальчик продал стиральную машину, пока мамы не было дома
13-летний житель Набережных Челнов продал стиральную машину, пока матери не было дома.
РЕН ТВ 01:18
Гаджеты
Motorola One Zoom в трех цветах на официальных изображениях
Появились новые официальные изображения смартфона Motorola One Zoom, в основной камере которого установлено четыре датчика изображения.
iXBT.com 01:25
Политика
МИД Японии заявил о возможности возвращения России в G8
Возвращение к формату G8 с участием России не исключено, но только при определенных условиях.
Росбалт 00:26
Общество
На фестивале «Цветочный джем» стартовал кулинарный поединок
На фестивале «Цветочный джем» стартовал кулинарный поединок. Об этом сообщается в материале на официальном сайте мэра Москвы.
Вести Подмосковья 00:44
Кино
«Легенда №17» стала самой популярной российской кинолентой XXI века
Фильм Николая Лебедева «Легенда №17» стал самой популярной российской кинолентой XXI века.
Культуромания 01:21
Армия и оружие
Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла
Пилотажная группа "Русские Витязи" покажет на авиасалоне МАКС-2019 уникальный трюк - проход на истребителе Су-30СМ на высоте 100 метров и скорости менее 80 километров в час.
Российская газета вчера в 07:39
Политика
Грузинские авиакомпании задолжали России миллион долларов
Задолженность грузинских авиакомпаний перед Россией за аэронавигационное обслуживание достигла одного миллиона долларов, заявила в беседе с РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.
Lenta.ru вчера в 20:38
Политика
Зеленский не смог произнести слово «Россия»
Восторг Зеленского от удачно складывающегося общения был настолько велик, что президент Украины, на мгновение выпав из реальности, в своей речи сказал буквально следующее: "Украина и Израиль вместе пережили голодомор и холокост, а также тоталитарный советский режим".
РИА Новости 01:00