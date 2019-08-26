Политика
РИА НовостиПутин и Эрдоган обсудят на МАКС-2019 сотрудничество в ВТС
Президент России Владимир Путин 27 августа обсудит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 сотрудничество в военно-технической сфере, сообщает пресс-служба Кремля.
Читать в источнике
Оценить19
с чего всё началось
"В ходе переговоров планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и гуманитарной сферах, а также актуальные аспекты международной и региональной повестки дня", – говорится в сообщении Кремля.BaltNews.lv07:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин и Эрдоган обсудят сотрудничество в военно-технической сфере на МАКС-2019
Политическая Экспертизавчера в 08:25
Президенты России и Турции проведут переговоры в Москве с акцентом на Сирию
Евразия Dailyвчера в 08:20
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:17, Вашингтон
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК 12:25
Экономика
МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней
Министерство внутренних дел (МВД) России поддержало инициативу банков о блокировке операций по картам в случае подозрительных транзакций на длительный срок, а не на два дня, как сейчас.
РБК 13:45
Футбол
«Краснодар» снова проиграл «Олимпиакосу» и вылетел из Лиги чемпионов
Российский клуб "Краснодар" потерпел поражение от греческого клуба "Олимпиакос" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Газета.Ru 16:57
Музыка
В Новосибирске готовят спектакль о Егоре Летове и Янке Дягилевой
Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» поставит спектакль о жизни сибирских рок-музыкантов Егора Летова и Янки Дягилевой.
Культуромания 12:59
Происшествия
В Анапе сотрудников МВД заподозрили в понуждении девушки к сексу
Российская газета 02:26
Космос
Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане
Грузовой корабль Dragon, который 27 августа расстыковался с Международной космической станцией, совершил приводнение в Тихом океане.
Life.ru 17:05
Наука
Плёнка из многослойного графена защищает от укусов комаров
Газета DAILY 14:17
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения врачей
Заведующий отделением хирургии ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев рассказал телеканалу 360, с чем связано массовое увольнение врачей.
Lenta.ru 16:27
Технологии
Huawei создаст планшеты с российской ОС «Аврора»
Китайская компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты операционной системы (ОС) «Аврора», принадлежащей «Ростелекому», для проведения переписи россиян в 2020 году, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Профиль вчера в 16:07
Происшествия
Девушка упала с высоты 25 метров во время занятия йогой и выжила
В субботу, 24 августа, 23-летняя Алекса Терразас (Alexa Terrazas) выполняла на балконе опасную позу йоги, поскользнулась и упала с высоты 25 метров.
Lenta.ru 13:57
Наука
Таяние вечной мерзлоты в Арктике усилит парниковый эффект
Из-за глобального потепления вечная мерзлота привлекает большое внимание ученых, так как ее таяние грозит высвобождением огромного количества древнего органического углерода и возможной экологической катастрофой.
Naked Science 04:29
Общество
«Дочка» «Ростеха» потребовала от Boeing компенсацию в $120 миллионов
Компания "Авиакапитал-Сервис", дочерняя компания "Ростеха", требует от Boeing компенсации убытков в 120 миллионов долларов, с учетом штрафных санкций сумма может возрасти в разы, заявил в среду РИА Новости представляющий ее интересы адвокат Стивен Маркс.
РИА Новости 17:34
Армия и оружие
Армия Турции бунтует на фоне визита Эрдогана к Путину
Визит Эрдогана начался на фоне масштабных перестановок в ВС Турции.
News.ru 05:17
Технологии
В корпорации «Иркут» рассказали, почему МС-21 лучше, чем Boeing и Airbus
На сколько увеличится портфель заказов после МАКС-2019, где состоится мировая премьера МС-21, станет известно уже в ближайшие дни.
Портал Поиск вчера в 15:21
Общество
«Уральские авиалинии» выпустили футболки с фразой бортпроводника А321
Авиакомпания «Уральские авиалинии» выпустила футболки с надписью «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы».
Екатеринбург-ТВ 01:03
Общество
Для педагогов разработали нормы поведения в соцсетях
Новый документ отвечает вызовам цифровой среды, но ориентирован не на вмешательство в частную жизнь, а на установление единственного ограничения - воздержания от размещения в сети "Интернет" и в доступных детям местах информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей.
Российская газета 17:51
Хоккей
Уилсон — о скандале с кокаином: Кузнецов вырастет как игрок и личность
Никогда не хочется видеть такой скандал в медиа, но я уверен, что Кузнецов получит свой урок. Он вырастет как личность и как игрок.
Чемпионат 13:19
Общество
Россиянин Пельмень Кондольский решил сменить имя
Житель Троицка Челябинской области, 19-летний Роман Грошев, который ради 200 килограммов пельменей назвал себя Пельмень Кондольский, решил вернуть себе прежние имя и фамилию.
Lenta.ru 09:04
Игры
Blizzard запустила World of Warcraft Classic
В честь запуска World of Warcraft Classic на YouTube был опубликован кинематографичный ролик, посвященный 15-летней годовщине проекта WOW.
Astera 12:07
Политика
Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева
Сотрудники правоохранительных органов во вторник в киевском аэропорту Жуляны задержали Раису Богатыреву, которая в период президентства Виктора Януковича возглавляла Министерство здравоохранения Украины.
ТАСС 13:26
Происшествия
Полиция проверяет информацию о стрельбе близ школы в Калифорнии
Полиция проверяет информацию о стрельбе рядом со школой в городе Иствейл в округе Риверсайд (штат Калифорния).
ТАСС 15:31
Музыка
Шнуров и Гагарина стали наставниками нового сезона шоу «Голос»
Как сообщает пресс-служба Первого канала, в восьмом сезоне шоу «Голос» наставниками стали Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин, сообщает пресс-служба Первого канала.
Live24 вчера в 10:00
Футбол
Фанаты «Црвены Звезды» припарковали у стадиона советский танк
Фанаты «Црвены Звезды» припарковали у стадиона «Райко Митич» советский танк Т-55, сообщает Daily Mail.
Спорт-Экспресс 16:46
Политика
Верховная рада определила ключевые задачи Киева по «развалу Московии»
Глава комитета Верховной рады Украины по международным делам Анна Гопко отметила, что основной задачей Киева является декоммунизация России, передает ФАН.
iReactor вчера в 17:54
Политика
Путин на МАКСе угостил Эрдогана вологодским мороженым
Президент России Владимир Путин угостил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым после осмотра экспозиций на международном авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском 27 августа.
Известия 09:53
Происшествия
Против Абызова возбудили новое уголовное дело
В отношении бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова возбудили уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Дрозда.
РИА Новости 06:10