с чего всё началось

Президент России Владимир Путин 27 августа обсудит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 сотрудничество в военно-технической сфере, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Эрдоган обсудят на МАКС-2019 сотрудничество в ВТС

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