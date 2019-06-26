Политика
Встреча Путина и Трампа прошла в ОсакеВестник Кавказа 02:09
С американской стороны на встрече присутствовали дочь и зять главы США - Иванка Трамп и старший советник президента Джаред Кушнер, а также глава Госдепартамента Майк Помпео, помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, советник президента Фиона Хилл, министр финансов Стив Мнучин и новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Читать в источнике
Оценить80
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 03:10, Вашингтон
Происшествия
Петербуржец напал с мачете на охранника из-за места на парковке
Вечером 27 июня в Петербурге произошел конфликт из-за нехватки парковочного места.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" "двадцатки" в Осаке завершилась.
Обновлено в 02:34
Экономика
ПФР пересчитал доплаты к пенсиям
Пенсии малообеспеченных пенсионеров выросли на 523 рублей, констатировали после перерасчета в Пенсионном фонде России.
Обновлено вчера в 12:40
Политика
Путин: Без риска не обходится принятие ни одного решения
Насколько высок был сирийский риск, когда было принято решение об операции в Сирии, спросили британские журналисты.
Обновлено вчера в 15:59
Общество
МЧС предупреждает о сильном дожде и ветре в Москве
В ближайшие несколько часов в Москве ожидается сильный дождь с порывами 12 – 17 м / с. В сообщении на сайте МЧС говорится, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток.
Обновлено в 02:12
Происшествия
В отношении основателя «Рольфа» возбуждено дело
Основатель автодилера "Рольф" Сергей Петров считает, что обыски в компании могут быть связаны с его политической позицией или являются рейдерским захватом.
Обновлено вчера в 08:47
Армия и оружие
В ДНР мирный житель получил ранение в результате обстрела ВСУ
53-летний мужчина получил осколочное ранение мягких тканей Мирный житель получил ранение на окраине Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52
Политика
В самолете президента Бразилии обнаружили 39 кг кокаина
Обновлено вчера в 07:01
Происшествия
Авиакомпания «Ангара» попросит Минтранс наградить экипаж Ан-24
Руководство авиакомпании «Ангара» заявило о намерении обратиться в Министерство транспорта с просьбой наградить членов экипажа разбившегося в Бурятии Ан-24: бортпроводника Елену Лапуцкую и второго пилота Сергея Сазонова.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Завершено расследование дела о краже картины Куинджи
Установлено, что 27 января один из посетителей музея снял картину со стены, изъял полотно из рамы, вышел из здания на улицу и скрылся.
Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес
Алена Шишкова лишилась собственного бизнеса
После расставания с Тимати Алена Шишкова занялась развитием собственного бренда под символичным названием White Star.
Обновлено вчера в 13:40
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян
Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено вчера в 08:36
Общество
Правительство утвердило список запрещенных к содержанию животных
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановления, в которых утвержден список запрещенных к содержанию животных и определены исключения из этого запрета.
Обновлено в 01:24
Единоборства
Альварес может провести поединок с Ковалевым
Обновлено в 01:32
Политика
Орешкин заявил об отсутствии единой позиции по ВТО на G20
Страны G20 на первом заседнии саммита в Осаке не смогли выработать консолидированную позицию по реформированию Всемирной торговой организации, сообщил глава Минэнокомразвития Максим Орешкин.
Обновлено в 01:59
Происшествия
В Токио арестовали россиянина за граффити у дворца императора Японии
Обновлено вчера в 23:52
Финансы
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.
Обновлено вчера в 23:27
Наука
Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением
Обновлено 26 июня в 10:45
Наука
Древние родственники крокодилов не были мясоедами
Зарубежные исследователи пришли к выводу, что древние родственники крокодилов не были мясоедами.
Обновлено вчера в 13:16
Общество
В Иркутской области введен режим ЧС из-за паводка
В регионе подтоплены более 700 жилых домов Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Иркутской области из-за паводка, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено вчера в 04:27
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено вчера в 04:11
Происшествия
Найден мертвым пропавший 7-летний мальчик в Башкирии
Волонтеры «Лиза Алерт» сообщили о завершении поисков 7-летнего мальчика из деревни Новые Ябалаклы Чишминского района.
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес
О романе Фадеева и Серябкиной рассказала Елена Темникова
Романтические отношения между продюсером и одной из участниц группы «Серебро», по словам Темниковой, негативно сказались на отношениях с другими членами коллектива: - Все это держалось в секрете, потом через это началась дедовщина и шантажи.
Обновлено вчера в 12:01
Общество
Синоптики опровергли ливни в Петербурге, обещанные МЧС
Синоптики опровергли прогноз МЧС на ближайшие дни.
Обновлено в 02:59
Футбол
Тульский «Арсенал» выкупил контракт Ткачева у ЦСКА
Обновлено вчера в 13:20
Кино
Появился трейлер новых «Ангелов Чарли»
В Интернете появился трейлер новых «Ангелов Чарли» с Кристен Стюарт.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В России ужесточили наказания за «пьяные» ДТП
В России ужесточили наказание для пьяных водителей, по вине которых погибли или пострадали люди в ДТП.
Обновлено в 02:18