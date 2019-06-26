Встреча Путина и Трампа прошла в ОсакеВестник Кавказа 02:09

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Встреча Путина и Трампа прошла в Осаке

Политика В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" "двадцатки" в Осаке завершилась.

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