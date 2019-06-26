Политика

Встреча Путина и Трампа прошла в ОсакеВестник Кавказа 02:09

С американской стороны на встрече присутствовали дочь и зять главы США - Иванка Трамп и старший советник президента Джаред Кушнер, а также глава Госдепартамента Майк Помпео, помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, советник президента Фиона Хилл, министр финансов Стив Мнучин и новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
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