Происшествия

В Красноярском крае произошли взрывы на территории воинской частиМосковский Комсомолец 07:36

На территории воинской части в Ачинске в Красноярском крае произошли взрывы, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района . Отмечается, что на место ЧП отправлены автобусы для эвакуации. Пожару присвоен второй класс сложности.
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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае. Главное

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Газета.Ru08:33

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