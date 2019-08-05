На территории воинской части в Ачинске в Красноярском крае произошли взрывы, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района . Отмечается, что на место ЧП отправлены автобусы для эвакуации. Пожару присвоен второй класс сложности.

В Красноярском крае произошли взрывы на территории воинской части

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