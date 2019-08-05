Происшествия
В Красноярском крае произошли взрывы на территории воинской частиМосковский Комсомолец 07:36
На территории воинской части в Ачинске в Красноярском крае произошли взрывы, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района . Отмечается, что на место ЧП отправлены автобусы для эвакуации. Пожару присвоен второй класс сложности.
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Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США, кроме того, в Пекине не исключили повышение пошлин на данную продукцию.
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Обновлено в 09:44
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Из Ачинска эвакуировали почти 4000 человек
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NASA показало снимки начала слияния двух галактик
Астронавты получили фотографии двух галактик, которые приблизились друг к другу и начнут процесс слияния.
Обновлено в 06:00
Общество
Вступил в силу закон, ужесточающий наказание за непропуск скорой
В России 6 августа в силу вступил закон, который ужесточает наказание для водителей за отказ пропустить машину скорой помощи.
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«Протон-М» с военным спутником стартовал с Байконура
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Поставки российского угля на Украину в июне упали на 85%
Экспорт российского угля на Украину в июне сократился на 85,3%, до 129,3 тыс. тонн, по сравнению с тем же месяцем 2018 года, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".
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Генсек НАТО объяснил присоединение Крыма конкуренцией «великих держав»
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Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с телепузиками
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сравнил королеву Великобритании Елизавету II с героями детского шоу «Телепузики».
Обновлено в 20:31
Экономика
Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы
В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 19:00
Армия и оружие
Площадку для пусков на полигоне Капустин Яр ликвидируют к 2021 году
В материалах отмечается, что к декабрю 2020 года на площадке 107 полигона Капустин Яр будет утилизировано оборудование и ликвидированы сооружения ракетно-космического комплекса "Восход", использовавшиеся для пусков ракет-носителей "Космос-3М" и К65М-Р.
Обновлено в 20:05
Технологии
Reg.ru купил Naunet
Уставный капитал "Наунет СП" составляет 10 тыс. руб. В сентябре 2019 г. все клиенты и партнеры Naunet перейдут на обслуживание к REG.RU.
Обновлено в 19:30
Транспорт
В двух округах Магаданской области из-за ливней объявлен режим ЧС
Во вторник, 6 августа, власти двух округов Магаданской области – Тенькинского и Сусуманского – ввели режим ЧС в связи с сильными дождями, высоким уровнем воды в реках и размытием дорог.
Обновлено в 20:26
Теннис
Кукушкин проиграл Маннарино на старте турнира в Монреале
Во втором круге Маннарино встретится с победителем противостояния Борна Чорич (Хорватия, 11) – Петр Гоевчик (Германия).
Обновлено в 18:15
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Зеленский поменял командующего операцией в Донбассе
Обновлено в 13:56
Происшествия
В Лондоне подросток сбросил маленького мальчика с 10-го этажа галереи
Обновлено вчера в 15:30
Политика
На Порошенко завели дело за выезд на Мальдивы по поддельным документам
Государственное бюро расследований Украины возбудило очередное уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко.
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Южная Корея и США проведут совместные военные учения
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Разработку автоматического спутника-заправщики начали в России
Разработку спутника-заправщика энергией начали специалисты Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского, 6 августа сообщает газета Известия.
Обновлено в 20:39
Футбол
«Спартак» узнал возможных соперников в раунде плей-офф Лиги Европы
Состоялась жеребьёвка раунда плей-офф Лиги Европы. "Спартак" узнал имена своих возможных соперников.
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В Москве отгремел концерт Дженнифер Лопес
В Москве 4 августа прошел концерт Дженнифер Лопес.
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Правительство Индии отменило особый статус штата Джамму и Кашмир, который закреплен в статье 370 конституции республики.
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Realme продала 10 млн смартфонов
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В Смольном хотят продать принадлежащие им акции авиакомпании «Россия»
Петербургу принадлежит 25% акций авиакомпании. Власти Петербурга собираются продать все принадлежащие городу акции авиакомпании "Россия".
Обновлено в 13:06
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Mail.ru избавилась от приложения Prisma
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«Спартак» объявил о трансфере Тила из АЗ
Обновлено в 13:39
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В Японии протестировали «летающий автомобиль»
Японский производитель электроники NEC в понедельник испытал прототип летающего автомобиля, сообщает Bloomberg.
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Девушка раскрыла измену парня благодаря одной детали на фото
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