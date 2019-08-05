В Красноярском крае, под Ачинском, в деревне Каменка взорвался склад с боеприпасами. Люди услышали сильные хлопки, идет эвакуация населения. В соцсетях очевидцы сообщали, что думали, что это учения, но оказалось, что на самом деле произошло ЧП.

Склад с боеприпасами взорвался под Ачинском

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