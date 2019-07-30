Общество
В Красноярском крае площадь лесных пожаров превысила 1 млн гаRT на русском 00:14
Площадь природных пожаров в Красноярском крае увеличилась на более чем 50 тыс. гектаров за сутки и составляет свыше 1 млн гектаров.
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Спасатели усилили противопожарную группировку на севере Красноярского края
Наш Красноярский край00:40
Оперативная информация о ситуации с лесными пожарами на территории Красноярского края
Глас Народавчера в 01:46
Минлесхоз: «Активное распространение пожаров в Красноярском крае остановлено»
Newslab.ru28 июля в 02:59
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Общество
В России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России изменятся правила сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 02:53
Политика
Порошенко отрицает возбуждение против него уголовных дел
Бывший украинский президент, руководитель партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко отрицает факт того, что в отношении него на Украине были открыты уголовные производства.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Рязани горит цех комбайнового завода
Обновлено в 04:11
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Политика
Мужа Жасмин объявили в международный розыск
Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, который является супругом певицы Жасмин.
Обновлено в 02:56
Экономика
СП: зарплата главы фонда моногородов превысила городские бюджеты
Согласно материалам проверки, опубликованным в отчете СП, генеральный директор фонда получала зарплату в один миллион рублей в месяц, что превысило расходы бюджетов некоторых из моногородов.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Аваков обвинил Порошенко во лжи
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в "бессовестной лжи".
Обновлено в 03:59
Экология
Дым от сибирских пожаров может дойти до Москвы
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие
Украинские Ил-76 уничтожены в Ливии
Напомним, что 27 июля военный эксперт Бабак Тагхвэ сообщил, что ЗРПК «Панцирь-С» Ливии сбил беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства, управляемый силами правительства национального единства, который направлялся на авиабазу Аль Джафра для уничтожения Ил-76 ТД с грузом для Ливийской национальной армии.
Обновлено 27 июля в 21:09
Происшествия
В Китае казнили маньяка, за преступления которого ответил невиновный
В Китае был казнен серийный убийца, за преступления которого ранее казнили невиновного.
Обновлено в 01:58
Экономика
Эксперты назвали неизбежным переход «Яндекса» государству
По мнению экспертов, глава Сбербанка Герман Греф не поможет «Яндексу», и переход компании к государственному акционеру является неизбежным.
Обновлено в 03:10
Политика
В Киеве определили срок «исчезновения Украины»
Глава партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил, что через три года Украина может исчезнуть "к чертям собачьим" из-за политических экспериментов, которые проводят в стране, чтобы "обмануть и ограбить" население.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес
Инна Чурикова остается в больнице в тяжелом состоянии
Врачи оценивают ее состояние как тяжелое, сообщили ТАСС во вторник в справочной службе больницы.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Музыка
Кэти Перри признана виновной в плагиате
В ходе судебного дела о плагиате американскую певицу, композитора и актрису Кэти Перри признали виновной.
Обновлено в 01:59
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне резко поднялся
Уровень воды в реке Ия в Тулуне, где наблюдается наиболее тяжелая ситуация в Иркутской области из-за паводков, поднялся выше 7,5 метра.
Обновлено 28 июля в 19:33
Футбол
В Англии начнут по-новому удалять футболистов
Футбольная ассоциация Англии (FA) ввела временные удаления в некоторых лигах с сезона-2019/20. Об этом сообщается на сайте организации.
Обновлено в 04:22
Кино
В Сеть попало видео с первого кастинга звезд «Звездных войн»
Обновлено в 03:44
Происшествия
Прокуратура нашла нарушения в лагере «Холдоми»
Множественные нарушения требований безопасности найдены в лагере «Холдоми» прокуратурой Хабаровского края.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Россиянка оставила 2-летнего сына в камере хранения в супермаркете
В подмосковном Сергиевом Посаде женщина оставила своего двухлетнего ребенка в ячейке камеры хранения супермаркета, сообщает "Подмосковье сегодня".
Обновлено в 03:26
Происшествия
Суды арестовали 40 человек за участие в акции 27 июля
Обновлено вчера в 18:30
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России 75% жителей страны не хватает денег до получки — им требуется от нескольких тысяч до 10 тыс. рублей дополнительно, чтобы «выйти в ноль» в семейном бюджете и не залезать в долги.
Обновлено в 01:39
Политика
Украинский политолог сравнил Киев и Москву
Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Киев значительно уступает Москве с точки зрения инфраструктуры, архитектуры, а также ухоженности территорий и общей атмосферы.
Обновлено в 01:27
Авто
Renault с 1 августа поднимает цены на свои модели в России
Обновлено в 03:03