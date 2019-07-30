Общество

В Красноярском крае площадь лесных пожаров превысила 1 млн гаRT на русском 00:14

Площадь природных пожаров в Красноярском крае увеличилась на более чем 50 тыс. гектаров за сутки и составляет свыше 1 млн гектаров.
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Площадь пожаров в Сибири превысила 1,5 млн га

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В Китае был казнен серийный убийца, за преступления которого ранее казнили невиновного.
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