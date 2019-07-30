Общество

В Красноярском крае площадь лесных пожаров превысила 1 млн гаRT на русском 00:14

Площадь природных пожаров в Красноярском крае увеличилась на более чем 50 тыс. гектаров за сутки и составляет свыше 1 млн гектаров.
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Выросла площадь пожаров в красноярской тайге

Взгляд.рувчера в 00:57

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила миллион гектаров

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В Красноярском крае площадь лесных пожаров превысила 1 млн га

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В Красноярском крае площадь лесных пожаров превышает миллион гектаров

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Лесные пожары в Красноярском крае сняли с высоты птичьего полета

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Пожары в Красноярском крае: уже горит миллион гектаров леса

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Общество

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Из-за установившейся почти на всей территории Японии жары за одну только неделю с 22 по 28 июля погибли 11 человек, в больницы было направлено 5 664 человека, такую статистику обнародовало Главное пожарное управление страны во вторник.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае лишения депутатской неприкосновенности не будет прятаться, так как это станет «большим подарком» российскому лидеру Владимиру Путину.
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ВДВ проведут самую масштабную высадку со времен Брежнева

В этом году Воздушно-десантные войска проведут самые масштабные учения в новейшей истории.
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Генконсул России в Анталье Олег Рогоза заявил, что в 2019 году было зарегистрировано несколько десятков смертей россиян, которые приехали на отдых в турецкую Анталью.
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