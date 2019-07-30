Общество
В Красноярском крае площадь лесных пожаров превысила 1 млн гаRT на русском 00:14
Площадь природных пожаров в Красноярском крае увеличилась на более чем 50 тыс. гектаров за сутки и составляет свыше 1 млн гектаров.
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Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
Происшествия
Полицейские пришли к Виктору Шендеровичу
Писатель Виктор Шендерович, участвовавший в несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля, сообщил о визите правоохранителей.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео
Очевидцы сняли на видео момент крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана.
Обновлено в 01:40
Кино
Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы
Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.
Обновлено вчера в 14:39
Политика
Украина отметит День независимости в новом формате
Украина отметит 24 августа День независимости в новом формате.
Обновлено в 05:44
Политика
Киев и Москву сравнили на Украине
Политолог из Украины Андрей Ермолаев побывал в столице России, восхитился, и сравнил город с Киевом.
Обновлено вчера в 23:19
Футбол
Александр Самедов завершил карьеру футболиста
Обновлено в 05:21
Политика
Китай выступил против замены ДРСМД многосторонним соглашением
Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что миру необходимо создание новой структуры взамен Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), куда бы вошли все ядерные державы - Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.
Обновлено в 03:42
Политика
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33
Футбол
«Спартак» согласился продать Фернандо
Обновлено вчера в 15:57
Общество
В Японии из-за жары погибли 11 человек
Из-за установившейся почти на всей территории Японии жары за одну только неделю с 22 по 28 июля погибли 11 человек, в больницы было направлено 5 664 человека, такую статистику обнародовало Главное пожарное управление страны во вторник.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Политика
Порошенко пообещал не прятаться назло Путину
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае лишения депутатской неприкосновенности не будет прятаться, так как это станет «большим подарком» российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 05:29
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие
ВДВ проведут самую масштабную высадку со времен Брежнева
В этом году Воздушно-десантные войска проведут самые масштабные учения в новейшей истории.
Обновлено вчера в 21:16
Кино
Сериал «Санта-Барбара» отметил свое 35-летие
Обновлено в 05:01
Политика
Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск
Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, сообщила во вторник пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:51
Политика
Генпрокуратура призвала «жестко пресекать» митинги накануне выборов
Во вторник, 30 июля, на заседании коллегии Генпрокуратуры заместитель главы ведомства Александр Буксман заявил, что «последние события в Москве» показали, что прокуратуре надо изменить свой подход к единому дню голосования, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Задержан начальник угрозыска УМВД Приморья
Обновлено в 03:47
Путешествия
Десятки россиян умерли в Анталье, заявил генконсул
Генконсул России в Анталье Олег Рогоза заявил, что в 2019 году было зарегистрировано несколько десятков смертей россиян, которые приехали на отдых в турецкую Анталью.
Обновлено в 03:49
Общество
Минприроды поручило пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин поручил главам регионов и Рослесхозу пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Илье Яшину добавили 10 суток ареста
Обновлено в 05:49
Политика
Киев готовится к прекращению транзита российского газа
Украина закачивает максимальные объемы газа в хранилища, чтобы подготовиться к худшему сценарию с российским транзитом.
Обновлено вчера в 05:12
Политика
Аваков обвинил Порошенко «в бессовестной лжи»
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в «бессовестной лжи» из-за слов, что полиция на парламентских выборах работала против его партии «Европейская солидарность».
Обновлено в 04:31
Футбол
«ПСЖ» объявил о переходе полузащитника «Эвертона» и сборной Сенегала
Как сообщает пресс-служба французского клуба, 29-летний центральный полузащитник подписал с клубом контракт до 2023 года.
Обновлено в 04:43
Авто
С 1 августа Renault поднимет цены на свои модели в РФ
С 1 августа российское представительство компании Renault планирует поднять рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд на 1-2%.
Обновлено в 01:22