Экономика
В Красноярском крае оценили ущерб от лесных пожаровРИА Новости вчера в 04:10
Готовится комплексная методика, которая будет оценивать вред человеку и экосистеме, и мы ее ждем. Объем ущерба расчетный в год обычно составляет от 1,5-2 миллиардов рублей.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Экономический ущерб от лесных пожаров в Красноярском крае в этом году составит не менее 1,5-2 миллиардов рублей, при этом методики определения ущерба человеку и экосистеме пока нет, сообщил журналистам министр лесного хозяйства региона Димитрий Маслодудов.РИА Новостивчера в 04:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Ущерб от лесных пожаров в Красноярском крае составит не менее 1,5 - 2 миллиардов рублей
КП - Красноярсквчера в 05:49
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено вчера в 23:56, Вашингтон
Происшествия
В Магадане застрелили вышедшего в центр города медведя
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
ДТП с автобусом под Новороссийском. Открыта горячая линия
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате ДТП с автобусом под Новороссийском погибли четыре человека, более 30 пострадали.
Обновлено вчера в 18:54
Политика
В Киргизии началось заседание Совета безопасности
Заседание Совета безопасности началось в четверг в Киргизии на фоне произошедших в селе Кой-Таш Чуйской области беспорядков.
Обновлено вчера в 23:38
Общество
Власти сообщили о штатной работе транспорта в Приморье после шторма
Тропический шторм "Франциско" не привел к сбоям в работе систем жизнедеятельности Приморья, транспортное сообщение не нарушено, информирует администрация края.
Обновлено вчера в 20:24
Кино
Мединский сводил Тарантино в Кремль
Обновлено 06 августа в 14:51
Политика
Зеленский заблудился у президентского дворца в Анкаре
Обновлено вчера в 12:07
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено вчера в 08:21
Общество
В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России
Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.
Обновлено вчера в 09:54
Гаджеты
Samsung представил новый флагманский смартфон
Компания Samsung представила две версии своего флагманского смартфона: обычный Galaxy Note 10 и большой Galaxy Note 10+.
Обновлено вчера в 21:19
Армия и оружие
Пентагон заявил о возрождении ИГИЛ в Сирии и Ираке
Террористическая организация ИГИЛ (запрещена в России) увеличивает свою численность и расширяет подпольную сеть в Ираке и Сирии.
Обновлено вчера в 02:48
Музыка
Мирей Матье вновь выступит на «Спасской башне» в этом году
Мирей Матье вновь выступит на фестивале "Спасская башня" в 2019 году и исполнит три композиции, сообщили РИА Новости в оргкомитете фестиваля.
Обновлено вчера в 09:23
Экономика
Минздрав объяснил срыв госзакупок жизненно важных лекарств
Минздрав объяснил, что срыв госзакупок жизненно важных лекарств происходит из-за того, что заказчики неверно толкуют законы в сфере госзакупок.
Обновлено вчера в 11:50
Политика
Зеленский заявил, что позвонил Путину по поводу Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 05:07
Армия и оружие
20 лет назад произошло вторжение чеченских боевиков в Дагестан
Обновлено вчера в 05:08
Происшествия
Экс-президент Киргизии обороняет резиденцию от спецназа
Сторонникам удалось отстоять своего лидера Алмазбека Атамбаева Киргизский спецназ 7 августа предпринял попытку штурма резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, обвиненного в коррупции, однако она оказалась неудачной – сторонники бывшего главы государства вооружились камнями и, возможно, огнестрельным оружием, и не подпустили силовиков к политику.
Обновлено вчера в 21:59
Армия и оружие
США назвали китайские таблетки угрозой для американских военных
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает растущее использование активных ингредиентов китайского производства в лекарствах, принимаемых американскими военными и гражданским населением, как угрозу национальной безопасности.
Обновлено вчера в 20:57
Политика
Вице-председатель бундестага оценил роль России в объединении Германии
Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики отметил, что без помощи России не произошло бы падения Берлинской стены и объединения немцев в октябре 1990 года.
Обновлено вчера в 22:13
Игры
Death Stranding исчезла из списка эксклюзивов PS4 на официальном сайте
На официальном сайте PlayStation присутствует страница со списком эксклюзивов PS4.
Обновлено вчера в 11:10
Футбол
«Аякс» продлил контракт с Нересом
Нападающий «Аякса» Давид Нерес продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт команды.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
Под Красноярском водитель фуры с сухим льдом погиб из-за ее разрушения
На трассе под Красноярском в ходе движения разрушилась фура с сухим льдом. В результате инцидента погиб водитель.
Обновлено вчера в 22:37
Экономика
Минкомсвязь не поддержала реформу госзакупок ПО
Минкомсвязь не поддержала реформу госзакупок ПО Минкомсвязь выступила против того, чтобы готовящаяся реформа импортозамещения в сфере госзакупок распространилась на программное обеспечение (ПО).
Обновлено вчера в 13:08
Экономика
«Делимобиль» подвезет инвесторов
Каршеринговый сервис нанял банк для поиска миноритарного партнера По данным "Ъ", сервис "Делимобиль" намерен привлечь инвестиции в размере не менее $60 млн при оценке компании в $300 млн.
Обновлено вчера в 18:46
Политика
В России оценили заявление Зеленского о возвращении Крыма Украине
Ранее 7 августа во время встречи с украинской общиной в Анкаре Зеленский выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины.
Обновлено вчера в 15:34
Экономика
Суд отложил слушания по иску Evision к банку «Восточный» до 5 сентября
Арбитражный суд Амурской области в четверг отложил до 5 сентября предварительные слушания по иску компании Evison Holdings Ltd. к банку "Восточный" о признании незаконными решений нового совета директоров банка, в том числе о назначении Вячеслава Арутюняна исполняющим обязанности председателя правления, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 22:26
Общество
Россиянам предложили разрешить удаленную работу
После внесения поправок в главу 16 Трудового кодекса РФ («Режим рабочего времени») сотрудники получат возможность проводить часть времени вне своего рабочего места, так как появится определение «временная удаленная работа».
Обновлено вчера в 23:39
Кино
Создатели «Игры престолов» променяли HBO на Netflix
Создатели телесериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс заключили многолетний контракт с компанией Netflix на сумму в 200 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 23:24
Политика
Рук не хватит: Эрдоган не оценил байки Зеленского о браслетах с именами моряков
Зеленский отметил, что не станет снимать браслеты, пока не «вернёт моряков домой».
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия
В порту Гамбурга таможенники изъяли 1,5 тонны кокаина
Обновлено вчера в 10:33
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутировали часть руки
Обновлено вчера в 12:43
Шоу-бизнес
София Ротару празднует свой 72-й день рождения
Сегодня одна из самых знаменитых певиц страны празднует свой день рождения.
Обновлено вчера в 03:39